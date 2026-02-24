Vuelta a clases en Jujuy: qué sienten los chicos a días del regreso a la escuela

El lunes 2 de marzo marcará el regreso a las aulas en Jujuy para todos los niveles obligatorios . Desde ese día comenzarán las clases en inicial, primario y secundario, dando inicio formal al ciclo lectivo 2026 en toda la provincia.

A pocos días del inicio, las cámaras de Canal 4 recorrieron distintos puntos de la ciudad para conocer cómo viven los chicos la cuenta regresiva para volver al colegio. Las respuestas tuvieron un denominador común: la emoción por reencontrarse con amigos y docentes.

“Extraño a mis compañeros, verlos y jugar con ellos. Pasé a cuarto grado”, contó uno de los chicos, con entusiasmo por el reencuentro. Otro estudiante, que inicia segundo año del secundario en la EET N°2, dijo que tuvo “unas vacaciones lindas” y que ahora espera con ganas el regreso a clases: “Se extraña mucho la amistad con los compañeros, supongo que será lindo encontrarnos de nuevo”.

También hubo lugar para la nostalgia por las seños y el ambiente del aula. “ Tengo muchas ganas de volver, extraño a mis amigos y a la seño. Pasé a quinto grado. Vamos a ser felices y vamos a hablar de lo que hicimos en las vacaciones”, expresó una nena, reflejando la expectativa por compartir las experiencias del receso.

Otro de los chicos contó que pasó un buen verano, pero que lo que más extrañó fue el día a día en la escuela: “Fueron lindas mis vacaciones, pero extrañé más a mis compañeros. Voy al colegio Gianelli”. En la misma línea, una nena resumió el sentimiento general: “Tengo muchas ganas de volver a la escuela, extraño a mis compañeros y a mi seño”.

Con mochilas casi listas, útiles nuevos y muchas expectativas, los chicos jujeños se preparan para volver a encontrarse con sus amigos y retomar la rutina escolar, con la ilusión de un nuevo año lleno de aprendizajes y momentos compartidos.

Vuelta a clases: cómo preparar a los chicos para retomar rutinas

escuela-educacion-clases-1jpg Vuelta a clases en Jujuy.

En la antesala del inicio del ciclo lectivo, la neuropsicóloga clínica Melina Bella dialogó con Canal 4 y brindó recomendaciones clave para que las familias jujeñas puedan planificar la vuelta a clases sin sobresaltos emocionales ni físicos.

Según explicó la profesional, retomar rutinas de forma anticipada es fundamental para el bienestar de niños y adolescentes. “Nuestro cerebro necesita adaptación. No podemos pasar de las vacaciones al primer día de clases de golpe. Es importante que el cambio sea gradual, especialmente en los horarios de sueño”, señaló.

Bella remarcó que durante el receso los chicos se acuestan y se levantan más tarde, por lo que recuperar el ritmo escolar con tiempo ayuda a evitar cansancio, irritabilidad y falta de concentración en los primeros días.

La especialista hizo hincapié en la manera en que los adultos comunican la vuelta al colegio. “Evitemos frases como ‘se terminó la joda’. Para los chicos, las vacaciones fueron un tiempo de disfrute, descanso y juego. Lo ideal es anticipar con cariño y acompañar el proceso”, sostuvo.

Recomendó involucrar a los niños en pequeños rituales previos al inicio de clases: armar la mochila, rotular los útiles, elegir cuadernos o preparar la ropa. “Eso ayuda a que el regreso no se viva como algo impuesto, sino como parte de un proceso compartido”, explicó.

Pantallas, límites y horarios

Otro de los ejes centrales fue el uso de celulares, tablets y pantallas. Bella advirtió que durante las vacaciones el consumo suele descontrolarse y que es clave volver a regularlo.

“Para los chicos, que les saquen el celular de golpe es como que les quiten algo placentero. Por eso, de nuevo, hay que hacerlo de manera gradual y con anticipación”, remarcó.

Como orientación general, sugirió limitar el uso de dispositivos durante la semana escolar y reservarlos para el fin de semana o para momentos puntuales. “Regular las pantallas es parte del cuidado y también impacta directamente en el aprendizaje”, afirmó.