sábado 07 de febrero de 2026

7 de febrero de 2026 - 09:23
Jujuy.

Vacunas y vuelta a clases: cuáles son indispensables

El 2 de marzo inician la clases en Jujuy y es primordial mantener el carnet de vacunación de los chicos al día.

Victoria Marín
Victoria Marín
Mantener el carnet de vacunas al día es importante para cada persona.

Mantener el carnet de vacunas al día es importante para cada persona.

La pediatra y neonatóloga, Sofia Luna (MP 4610) remarcó que las vacunas son esenciales en todas las etapas de la vida, pero especialmente al inicio de la escuela, donde aumenta la circulación de virus y bacterias. Recomendó a las familias revisar el carnet, acercarse al centro de salud aunque se haya perdido y completar esquemas, en particular contra coqueluche y sarampión.

Por qué el carnet de vacunación es fundamental

La doctora explicó que el carnet de vacunación no solo es importante para el regreso a clases, sino para la vida diaria de los chicos, porque las vacunas los protegen en cada etapa. En la escuela, los niños están más expuestos a virus y bacterias, por lo que llegar con el esquema lo más completo posible reduce el riesgo de enfermedades prevenibles.

En esa línea señaló que ya se están viendo casos de patologías que podrían haberse evitado si las dosis hubieran estado al día.

Qué deben hacer las familias antes del inicio de clases

Luna recomendó a madres y padres que, aunque no sepan en qué estado está el carnet o incluso lo hayan perdido, se acerquen igual al centro de salud más cercano. Allí se puede rehacer el carnet de vacunación de forma personalizada y completar las dosis faltantes según la edad del niño o la niña.

Qué necesito:

- Concurrir con el DNI, ya que las vacunas aplicadas están digitalizadas y los equipos de salud pueden verificar qué se colocó y qué corresponde aún.

Embed - Sofía Luna - vacunas y vuelta a clases

Vacunas que no pueden faltar: coqueluche y sarampión

La especialista insistió en que, en el contexto actual, no puede estar incompleto el esquema de coqueluche ni el de sarampión, que se aplica con la vacuna triple viral. Recordó que el año pasado se registraron brotes de sarampión en Argentina y también un rebrote de coqueluche, con fallecimientos en menores de dos años, lo que vuelve indispensable completar estos esquemas.

A los cinco años, los chicos deberían tener prácticamente completo su calendario, y quienes tienen 11 años deben concurrir al centro de salud para recibir las dosis de refuerzo que corresponden a esa edad.

Esquema, edades clave y control en el centro de salud

Según el Calendario Nacional de Vacunación, los niños reciben la primera dosis de triple viral al año de vida y completan su esquema con nuevas dosis según la actualización reciente, que adelanta la segunda aplicación entre los 15 y 18 meses para reducir el tiempo de susceptibilidad. A los cinco años, etapa de ingreso escolar, se refuerzan vacunas como la triple bacteriana, mientras que a los 11 años se aplican nuevas dosis para sostener la protección en la adolescencia. Por eso, la recomendación de la doctora Luna es clara: antes de empezar las clases, revisar el carnet, consultar en el centro de salud y no dejar pasar los controles.

Campaña de vacunación:

VACUNACION

