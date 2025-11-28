Bajó la vacunación en Jujuy y alertan que "la población cree más en Google que en la ciencia"

Ante la alerta epidemiológica emitida por el Ministerio de Salud de la Nación por la circulación de sarampión en el país, la jefa del Servicio de Neumonología del Hospital Materno Infantil mostró preocupación por el decaimiento de la vacunación en la provincia de Jujuy.

Patricia Meyer alertó que se da con todas las vacunas y que existe "una población que es resistente a la aplicación de las vacunas", y que la gente "cree más lo que dice Dr. Google o las redes sociales, que en lo que está científicamente aprobado".

Sobre la circulación de sarampión en Argentina, Patricia Meyer, MP 2326, jefa del Servicio de Neumonología del Hospital Materno Infantil, dijo que, si bien en Jujuy no hay casos detectados , "el sarampión es una enfermedad prevenible con una vacuna que se coloca al año de edad". Sin embargo, se mostró sorprendida por la disminución en el esquema de vacunación: "Es una locura pensar que puede haber un brote por gente que no se vacunó o está mal vacunada".

"La idea es reforzar las pautas de vacunación, informar que es una enfermedad prevenible, y que puede dejar secuelas a nivel respiratorio y neurológico porque es un virus que se disemina rápidamente. Es una locura que no se estén vacunando y que haya una caída en la vacunación, sobre todo una provincia que anteriormente tenía el 80% o 90% de la población vacunada".

niños vacunacion

Razones por las que no se vacunan los jujeños

Sobre las posibles causas por las que los jujeños no vacunan a los niños, Meyer indicó que esto empezó a verse desde la pandemia, cuando surgió el miedo a la vacuna contra el COVID y las complicaciones que algunas de esas vacunas produjeron.

"Esto no tiene relación con las vacunas del calendario que están hace años y décadas probadas que no generan reacciones adversas y son muy buenas para los pacientes. Es una población con una creencia del “no vacunar” porque pueden generar autismo, lo cual no está comprobado, son dichos de redes sociales o de páginas de internet que no tienen sustento científico", agregó la titular del Servicio de Neumonología.

Hoy la gente cree más lo que dice Dr. Google o las redes sociales que lo que está científicamente aprobado

Decaimiento de todas las vacunas

Finalmente, la médica aseguró que este decaimiento se da en todas las vacunas que conforman el calendario obligatorio.

"Hay poblaciones y nodos en la provincia de Jujuy que son resistentes a la aplicación de las vacunas. Se está trabajando con Epidemiología para hacer las denuncias correspondientes porque estamos hablando de un calendario de vacunación obligatorio, lo cual deberá intervenir el Ministerio de Salud para ver qué soluciones se llevan adelante", puntualizó la referente del Hospital Materno Infantil.