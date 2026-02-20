Cuál es el estado de las rutas este viernes en la Quebrada tras el temporal - Imagen ilustrativa

Tras el fuerte temporal que afectó a la región en las últimas horas , autoridades informaron el estado de transitabilidad de las principales rutas que atraviesan la Quebrada y zonas aledañas. Si bien los caminos se encuentran habilitados, se solicita circular con extrema precaución debido a la presencia de sedimento, baches y desvíos preventivos.

El parte actualizado este viernes 20 de febrero de 2026 advierte sobre distintos sectores comprometidos por la acumulación de material arrastrado por el agua.

En la Huacalera, sobre la Ruta Nacional 9, se registra sedimento sobre la calzada , lo que reduce la adherencia y obliga a disminuir la velocidad.

Se recomienda a los conductores respetar las señales preventivas y mantener distancia entre vehículos, especialmente en horarios de mayor circulación turística.

Ruta Nacional 52: acumulación de material y baches

La Ruta Nacional 52 presenta varios tramos con complicaciones:

Kilómetros 158, 165 y 178: acumulación de sedimento sobre la calzada.

Desde Salinas Grandes hasta el empalme con la RP 70: presencia de baches en distintos sectores.

Estas condiciones obligan a extremar cuidados, ya que los pozos y el material suelto pueden afectar la estabilidad de los vehículos.

Ruta Nacional 34: desvío en San Pedro

En la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 1159 (acceso norte a San Pedro de Jujuy), se implementó un desvío de tránsito como medida preventiva.

Personal vial trabaja en la zona para garantizar la seguridad y normalizar la circulación.

Recomendaciones para circular

Desde los organismos competentes reiteraron que las rutas se encuentran transitables con precaución, pero es fundamental:

Reducir la velocidad.

No realizar maniobras bruscas.

Verificar el estado del vehículo antes de viajar.

Consultar actualizaciones oficiales antes de emprender trayectos largos.

El temporal dejó secuelas visibles en distintos puntos del norte jujeño, por lo que se solicita responsabilidad al volante hasta que las condiciones sean totalmente normales.