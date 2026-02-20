viernes 20 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de febrero de 2026 - 09:16
Tránsito.

Cuál es el estado de las rutas este viernes en la Quebrada tras el temporal

Tras el temporal de las últimas horas en la Quebrada, el estado de las rutas en Jujuy tiene novedades este viernes 20 de febrero.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Cuál es el estado de las rutas este viernes en la Quebrada tras el temporal - Imagen ilustrativa&nbsp;

Cuál es el estado de las rutas este viernes en la Quebrada tras el temporal - Imagen ilustrativa 

Tras el fuerte temporal que afectó a la región en las últimas horas, autoridades informaron el estado de transitabilidad de las principales rutas que atraviesan la Quebrada y zonas aledañas. Si bien los caminos se encuentran habilitados, se solicita circular con extrema precaución debido a la presencia de sedimento, baches y desvíos preventivos.

Lee además
estado de las rutas en jujuy este viernes 13 de febrero en pleno inicio del carnaval
Atención.

Estado de las rutas en Jujuy este viernes 13 de febrero en pleno inicio del Carnaval
cual es el estado de las rutas en jujuy este sabado 14 de febrero de carnaval
Importante.

Cuál es el estado de las rutas en Jujuy este sábado 14 de febrero de Carnaval

El parte actualizado este viernes 20 de febrero de 2026 advierte sobre distintos sectores comprometidos por la acumulación de material arrastrado por el agua.

Ruta Nacional 9: sedimento en Huacalera

En la Huacalera, sobre la Ruta Nacional 9, se registra sedimento sobre la calzada, lo que reduce la adherencia y obliga a disminuir la velocidad.

Se recomienda a los conductores respetar las señales preventivas y mantener distancia entre vehículos, especialmente en horarios de mayor circulación turística.

Ruta Nacional 52: acumulación de material y baches

La Ruta Nacional 52 presenta varios tramos con complicaciones:

  • Kilómetros 158, 165 y 178: acumulación de sedimento sobre la calzada.

  • Desde Salinas Grandes hasta el empalme con la RP 70: presencia de baches en distintos sectores.

Estas condiciones obligan a extremar cuidados, ya que los pozos y el material suelto pueden afectar la estabilidad de los vehículos.

Ruta Nacional 34: desvío en San Pedro

En la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 1159 (acceso norte a San Pedro de Jujuy), se implementó un desvío de tránsito como medida preventiva.

Personal vial trabaja en la zona para garantizar la seguridad y normalizar la circulación.

Recomendaciones para circular

Desde los organismos competentes reiteraron que las rutas se encuentran transitables con precaución, pero es fundamental:

  • Reducir la velocidad.

  • No realizar maniobras bruscas.

  • Verificar el estado del vehículo antes de viajar.

  • Consultar actualizaciones oficiales antes de emprender trayectos largos.

El temporal dejó secuelas visibles en distintos puntos del norte jujeño, por lo que se solicita responsabilidad al volante hasta que las condiciones sean totalmente normales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Estado de las rutas en Jujuy este viernes 13 de febrero en pleno inicio del Carnaval

Cuál es el estado de las rutas en Jujuy este sábado 14 de febrero de Carnaval

Cuál es el estado de las rutas en Jujuy este domingo 15 de febrero de Carnaval

Estado de rutas este martes 17 de febrero en Jujuy

Atención Palma Sola: Agua Potable realiza mantenimiento y puede faltar el servicio hasta el mediodía

Lo que se lee ahora
Diputados aprobó la Reforma Laboral.
Sesión.

Cómo votaron los diputados jujeños en la Reforma Laboral

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Alerta amarilla para este fin de semana en Jujuy.
Tiempo.

Tres días bajo alerta por tormentas para Jujuy: en qué zonas se esperan lluvias

Diputados aprobó la Reforma Laboral.
Sesión.

Cómo votaron los diputados jujeños en la Reforma Laboral

Ayuda escolar.
Ejecutivo.

Este sábado pagan la ayuda escolar a los empleados estatales de Jujuy

Diputados aprobó la reforma laboral, pero la ley volverá al Senado para ser sancionada video
Congreso.

Diputados aprobó la Reforma Laboral y vuelve al Senado

Reforma laboral: qué pasa ahora tras la aprobación en Diputados y por qué vuelve al Senado
Congreso.

Reforma laboral: qué pasa ahora tras la aprobación en Diputados y por qué vuelve al Senado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel