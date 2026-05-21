Incendio bajo el puente Paraguay: dictaron prisión preventiva para el imputado

Un hombre fue imputado por el incendio ocurrido en el asentamiento bajo el puente Paraguay , donde murió una mujer de 41 años y un adulto mayor de 75 años logró sobrevivir.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) lo acusó por los delitos de “homicidio criminis causae consumado, homicidio criminis causae en grado de tentativa y robo en grado de tentativa, en concurso real” . La causa es investigada por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas N° 5, a cargo del fiscal Aldo Lozano.

El acusado quedó imputado en el marco de la investigación por el hecho ocurrido el 26 de abril en una vivienda ubicada en el asentamiento bajo el puente Paraguay y que desembocó en la muerte de la mujer y las graves heridas de un hombre.

Lo nuevo Ministerio Público de la Acusación (MPA)

Audiencia

La audiencia imputativa continuó el 20 de mayo ante el juez Gastón Mercau, luego de que la audiencia del 7 de mayo fuera suspendida por un planteo de la defensa, que sostuvo que el imputado no estaba en condiciones psíquicas de afrontar el proceso. Una junta médica determinó que el acusado comprende la criminalidad de sus actos y que puede continuar el proceso judicial.

Prisión preventiva por 45 días

Durante la audiencia, la Fiscalía formalizó la imputación y solicitó la prisión preventiva por 60 días. El juez resolvió hacer lugar parcialmente al pedido y ordenó la prisión preventiva del imputado por 45 días.

Además, se dispuso la extracción voluntaria de muestras biológicas para peritajes de ADN, debido a rastros hallados en la escena y en inmediaciones del domicilio. El imputado aceptó la medida.

El juez también convalidó secuestros realizados el día del hecho, entre ellos dinero encontrado cerca de la vivienda incendiada, prendas de vestir, borcegos y otros elementos considerados de interés para la causa.

Qué ocurrió bajo el puente Paraguay

De acuerdo a la investigación, en el inmueble vivían una mujer de 41 años y un adulto mayor de 75 años. El hecho ocurrió el 26 de abril, cuando ambos fueron atacados dentro de la vivienda. Según la investigación, el hombre fue golpeado y retirado inconsciente mientras se desarrollaba el incendio. Luego, en una de las habitaciones, fue encontrado el cuerpo calcinado de la mujer.

Incendio fatal en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa) Incendio fatal en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

La autopsia determinó que la causa de muerte fue una compresión en el tórax y no el fuego. Además, constató lesiones y que la víctima estaba maniatada. El adulto mayor sobreviviente continúa en recuperación y será nuevamente entrevistado por la Fiscalía para aportar mayores precisiones sobre lo ocurrido.

La investigación sigue con nuevas medidas probatorias, entre ellas análisis genéticos, relevamiento de cámaras de seguridad y pericias técnicas complementarias.