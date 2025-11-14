Impactante accidente de tránsito en el Puente Paraguay sobre Ruta 9

Un violento accidente ocurrió este viernes por la noche, pasadas las 21.30, en el Puente Paraguay, antes del ingreso a Ciudad de Nieva, sobre la Ruta Nacional 9 en sentido norte sur. Hay corte total en el lugar, en ambos sentidos por dos horas aproximadamente. Serían dos los heridos y estarían fuera de peligro.

El siniestro vial sucedió en uno de los tramos más transitados de la Ruta Nacional 9, justo antes del acceso a Ciudad de Nieva.

Según fuentes oficiales, un auto habría embestido a otro vehículo, provocando que este último pierda el control y choque de lleno contra el guardarraíl. El impacto fue tan fuerte que la barrera de contención se rompió y varias partes del auto quedaron esparcidas sobre la calzada.

El auto que habría ocasionado el hecho.

En diálogo con TodoJujuy.com Julián Rivera, licenciado en Criminalística, brindó detalles sobre el siniestro vial ocurrido este viernes por la noche en el Puente Paraguay, sobre Ruta Nacional 9.

Explicó que, según los primeros testimonios, dos vehículos circulaban en sentido norte-sur y aparentemente realizaban una picada. “Por lo que manifiestan los testigos, venían haciendo picada. Luego, con la pericia, confirmaremos esa información”, señaló.

Indicó además que los conductores de ambos vehículos se encuentran en buen estado de salud, y que las dos personas que viajaban en el auto más afectado presentan lesiones leves, según el informe preliminar del SAME.

Rivera detalló que la investigación quedó a cargo del ayudante fiscal de turno, quien ordenará las pericias correspondientes. “El personal de la comisaría actuante seguirá las directivas expresas del ayudante fiscal”, precisó.

En cuanto al test de alcoholemia, explicó que no pudo realizarse aún, ya que el personal de Seguridad Vial “se encuentra trabajando en la regulación del tránsito y en la normalización de la zona”.

Por último, estimó que el corte total del puente podría extenderse por alrededor de dos horas, afectando ambos sentidos de circulación.

Terrible accidente sobre el Puente Paraguay.

En las imágenes se puede observar el vehículo prácticamente despedazado: la carrocería partida, ruedas separadas del eje y restos metálicos esparcidos sobre el asfalto. La estructura del guardarraíl quedó visiblemente retorcida, lo que indica la magnitud del impacto.

Terrible accidente en el Puente Paraguay

Las autoridades de Seguridad Vial recomiendan extrema precaución al transitar por la zona.