sábado 15 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de noviembre de 2025 - 21:52
Jujuy.

Impactante accidente de tránsito en el Puente Paraguay sobre Ruta 9

Un auto quedó completamente destrozado, ruedas y otras partes quedaron esparcidas sobre el asfalto, y el guardarraíl que divide los carriles resultó dañado.

Federico Franco
Por  Federico Franco
image
Terrible accidente sobre el Puente Paraguay.

Terrible accidente sobre el Puente Paraguay.

Lee además
En la encomienda encontraron cocaína.
Narcotráfico.

Detuvieron a un colectivo que salió de Jujuy con 4 kilos de cocaína: hay dos detenidos
Juicio por jurado.
Justicia.

Juicio por el caso Cecilia Strzyzowski: no llegaron a un acuerdo y pasaron a cuarto intermedio

ACCIDENTE - TODOJUJUY

El siniestro vial sucedió en uno de los tramos más transitados de la Ruta Nacional 9, justo antes del acceso a Ciudad de Nieva.

Embed

Según fuentes oficiales, un auto habría embestido a otro vehículo, provocando que este último pierda el control y choque de lleno contra el guardarraíl. El impacto fue tan fuerte que la barrera de contención se rompió y varias partes del auto quedaron esparcidas sobre la calzada.

image
image
El auto que habría ocasionado el hecho.

El auto que habría ocasionado el hecho.

En diálogo con TodoJujuy.com Julián Rivera, licenciado en Criminalística, brindó detalles sobre el siniestro vial ocurrido este viernes por la noche en el Puente Paraguay, sobre Ruta Nacional 9.

Explicó que, según los primeros testimonios, dos vehículos circulaban en sentido norte-sur y aparentemente realizaban una picada. “Por lo que manifiestan los testigos, venían haciendo picada. Luego, con la pericia, confirmaremos esa información”, señaló.

image

Indicó además que los conductores de ambos vehículos se encuentran en buen estado de salud, y que las dos personas que viajaban en el auto más afectado presentan lesiones leves, según el informe preliminar del SAME.

Rivera detalló que la investigación quedó a cargo del ayudante fiscal de turno, quien ordenará las pericias correspondientes. “El personal de la comisaría actuante seguirá las directivas expresas del ayudante fiscal”, precisó.

image

En cuanto al test de alcoholemia, explicó que no pudo realizarse aún, ya que el personal de Seguridad Vial “se encuentra trabajando en la regulación del tránsito y en la normalización de la zona”.

image

Por último, estimó que el corte total del puente podría extenderse por alrededor de dos horas, afectando ambos sentidos de circulación.

image
Terrible accidente sobre el Puente Paraguay.

Terrible accidente sobre el Puente Paraguay.

En las imágenes se puede observar el vehículo prácticamente despedazado: la carrocería partida, ruedas separadas del eje y restos metálicos esparcidos sobre el asfalto. La estructura del guardarraíl quedó visiblemente retorcida, lo que indica la magnitud del impacto.

Terrible accidente en el Puente Paraguay

Las autoridades de Seguridad Vial recomiendan extrema precaución al transitar por la zona.

image

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Detuvieron a un colectivo que salió de Jujuy con 4 kilos de cocaína: hay dos detenidos

Juicio por el caso Cecilia Strzyzowski: no llegaron a un acuerdo y pasaron a cuarto intermedio

Caso Daniela Mamaní: imputaron a su ex por femicidio y seguirá en prisión

El último adiós a Daniela Mamaní: "Que esto no quede en el dolor, que nos haga reflexionar"

Jujuy entre las nueve provincias allanadas por distribución de material de abuso sexual infantil

Las más leídas

Supermercados Comodín﻿
Promo.

Supermercados Comodín lanza "Fin de Año Sobre Ruedas": la gran promo que revoluciona el norte argentino

Impactante accidente de tránsito en el Puente Paraguay sobre Ruta 9 video
Jujuy.

Impactante accidente de tránsito en el Puente Paraguay sobre Ruta 9

Entierro de Daniela Mamaní. video
Humahuaca.

El último adiós a Daniela Mamaní: "Que esto no quede en el dolor, que nos haga reflexionar"

Sigue JujuyFlorece
Exposición.

Jujuy Florece: cómo será la agenda de este sábado

En la encomienda encontraron cocaína.
Narcotráfico.

Detuvieron a un colectivo que salió de Jujuy con 4 kilos de cocaína: hay dos detenidos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel