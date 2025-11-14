sábado 15 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de noviembre de 2025 - 14:37
Operación "Escudo Infantil".

Jujuy entre las nueve provincias allanadas por distribución de material de abuso sexual infantil

La Justicia investiga una presunta red de distribución de material de abuso sexual infantil. Hubo 13 allanamientos en 9 provincias, entre ellas Jujuy.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
image

Jujuy es una de las nueve provincias alcanzadas por la Operación “Escudo Infantil”, un megaoperativo federal destinado a desactivar una presunta red dedicada a la distribución de material de abuso sexual infantil en internet.

Lee además
Hombre de 40 años detenido por doce hechos de abuso.
Aberrante.

Imputaron a un hombre por 12 hechos de abuso sexual infantil y producción pornográfica
imputaron a un hombre por 12 hechos de abuso sexual infantil y produccion pornografica
Operación "Escudo Infantil".

Jujuy entre las nueve provincias allanadas por distribución de material de abuso sexual infantil

Un amplio operativo federal contra la distribución de material de abuso sexual infantil (MASI) derivó en 13 allanamientos simultáneos en nueve provincias argentinas, entre ellas Jujuy, y dejó como saldo un detenido y el secuestro de decenas de dispositivos electrónicos utilizados para la circulación de este tipo de contenido. La causa está caratulada como Operación “Escudo Infantil” y tiene alcance nacional.

abuso-infantiljpg
Jujuy, entre las provincias allanadas en la Operaci&oacute;n &ldquo;Escudo Infantil&rdquo; contra el abuso sexual infantil. /Imagen ilustrativa

Jujuy, entre las provincias allanadas en la Operación “Escudo Infantil” contra el abuso sexual infantil. /Imagen ilustrativa

Megaoperativo federal por material de abuso sexual infantil

Según la información oficial, los procedimientos se llevaron a cabo en Chaco, Chubut, Corrientes, Jujuy, Misiones, San Juan, Córdoba, Salta y Santa Fe. En el conjunto de allanamientos se incautaron 4 notebooks, 3 computadoras de escritorio, 8 tablets, 26 teléfonos celulares, 18 dispositivos electrónicos adicionales, 15 dispositivos de almacenamiento y un elemento no digital, que ahora serán peritados por equipos especializados en evidencia digital.

La investigación se originó en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 8 descentralizada de Berazategui (Buenos Aires), a partir de un reporte del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) de Estados Unidos, que alertó sobre un grupo de usuarios que intercambiaba material de abuso sexual infantil en plataformas informáticas. Un allanamiento inicial en Quilmes permitió detectar más de 120 archivos de MASI, conversaciones de índole sexual con menores de edad y la existencia de grupos de pedófilos con presencia en distintas provincias.

A partir de esa evidencia, los puntos de contacto de la Red Nacional 24/7 coordinaron acciones conjuntas para avanzar en cada jurisdicción. En Misiones, por ejemplo, fue detenido un hombre de 54 años en la ciudad de Garupá, mientras que en Puerto Madryn (Chubut) se secuestraron dispositivos considerados clave para la causa. En Corrientes, parte del operativo se desplegó en el predio del Ejército Argentino en Mercedes, donde un soldado quedó bajo investigación.

Causa por distribución de material de abuso sexual infantil en Jujuy

En el caso de Jujuy, la participación local se canaliza a través de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes N.º 1, a cargo del Dr. Pablo Martín De Tezanos Pinto, que figura entre las unidades fiscales que intervinieron en la Operación “Escudo Infantil”. Hasta el momento, no se difundieron detalles públicos sobre domicilios allanados ni sobre personas vinculadas a la provincia, ya que la causa se mantiene bajo reserva para preservar la investigación y resguardar a posibles víctimas.

El caso tomó notoriedad pública luego de que trascendiera el allanamiento en la vivienda del futbolista Cristian Tarragona, jugador de Unión de Santa Fe, donde se secuestraron dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes. La Justicia remarcó que el proceso continúa abierto, bajo estricto secreto, y que rige el principio de presunción de inocencia para todas las personas investigadas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Imputaron a un hombre por 12 hechos de abuso sexual infantil y producción pornográfica

Jujuy entre las nueve provincias allanadas por distribución de material de abuso sexual infantil

Detuvieron a un colectivo que salió de Jujuy con 4 kilos de cocaína: hay dos detenidos

Vecinos denuncian una presunta estafa millonaria en Jujuy: serían más de 200 damnificados

Jujuy celebró el Día del Técnico en Hemoterapia con un emotivo acto en el Hospital Pablo Soria

Lo que se lee ahora
Día Mundial Sin Alcohol. video
Salud.

Hoy es el Día mundial Sin Alcohol: dónde pedir ayuda en Jujuy

Por  Federico Franco

Las más leídas

Vecinos denuncian una presunta estafa millonaria en Jujuy: serían más de 200 damnificados video
Policial.

Vecinos denuncian una presunta estafa millonaria en Jujuy: serían más de 200 damnificados

Supermercados Comodín﻿
Promo.

Supermercados Comodín lanza "Fin de Año Sobre Ruedas": la gran promo que revoluciona el norte argentino

Impactante accidente de tránsito en el Puente Paraguay sobre Ruta 9 video
Jujuy.

Impactante accidente de tránsito en el Puente Paraguay sobre Ruta 9

Entierro de Daniela Mamaní. video
Humahuaca.

El último adiós a Daniela Mamaní: "Que esto no quede en el dolor, que nos haga reflexionar"

Sigue JujuyFlorece
Exposición.

Jujuy Florece: cómo será la agenda de este sábado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel