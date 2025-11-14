Una familia de carpinchos recibe a los visitantes en Jujuy Florece

El punto más llamativo de esta edición aparece apenas al cruzar el acceso principal. APOJUY montó una instalación que recrea un paisaje típico de las Yungas, con un diseño que sobresale por su trabajo artesanal y su fuerte mensaje ambiental. La propuesta utiliza materiales reciclados que buscan fomentar el cuidado del entorno y la preservación de la biodiversidad del norte jujeño.
En el centro se observa una familia de capibaras creadas con caucho de goma, junto a una laguna artificial que completa la escena. El montaje incluye tapires y otras especies exóticas que refuerzan la imagen del ecosistema selvático.
Nancy Jara, representante de APOJUY, señaló que el objetivo es acercar estos productos a la gente y permitir que cada visitante conozca el origen y la identidad de lo que se elabora en Jujuy. La feria mantiene un crecimiento constante en cada edición y se transforma en un espacio de encuentro para familias y turistas.
Un recorrido para toda la jornada
El horario de 8 a 21 permite una visita extensa. Los puestos se distribuyen a lo largo de la playa de estacionamiento y cada sector propone una temática distinta. Los emprendedores ofrecen atención directa y explican cada etapa de su trabajo, algo que atrae a residentes y a quienes llegan desde otros puntos del interior.