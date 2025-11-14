Una familia de carpinchos recibe a los visitantes en Jujuy Florece

La feria “Jujuy Florece” inició este jueves 14 de noviembre en la playa de estacionamiento de la 19 de Abril en San Salvador de Jujuy , donde APOJUY recibirá a visitantes de toda la provincia. El evento, que estará disponible hasta el 16 de noviembre, funciona de 8 a 21 y ofrece entrada libre y gratuita, con una figura central inspirada en las Yungas como principal atractivo.

El punto más llamativo de esta edición aparece apenas al cruzar el acceso principal. APOJUY montó una instalación que recrea un paisaje típico de las Yungas, con un diseño que sobresale por su trabajo artesanal y su fuerte mensaje ambiental. La propuesta utiliza materiales reciclados que buscan fomentar el cuidado del entorno y la preservación de la biodiversidad del norte jujeño.

En el centro se observa una familia de capibaras creadas con caucho de goma, junto a una laguna artificial que completa la escena . El montaje incluye tapires y otras especies exóticas que refuerzan la imagen del ecosistema selvático.

Expositores de toda la provincia

La feria reúne a más de 50 expositores que llegan desde distintas regiones de la provincia para mostrar su producción. Desde tejidos y artesanías hasta alimentos regionales y propuestas de diseño, la oferta apunta a un público amplio que busca conocer el trabajo de emprendedores locales.

Nancy Jara, representante de APOJUY, señaló que el objetivo es acercar estos productos a la gente y permitir que cada visitante conozca el origen y la identidad de lo que se elabora en Jujuy. La feria mantiene un crecimiento constante en cada edición y se transforma en un espacio de encuentro para familias y turistas.

Un recorrido para toda la jornada

El horario de 8 a 21 permite una visita extensa. Los puestos se distribuyen a lo largo de la playa de estacionamiento y cada sector propone una temática distinta. Los emprendedores ofrecen atención directa y explican cada etapa de su trabajo, algo que atrae a residentes y a quienes llegan desde otros puntos del interior.