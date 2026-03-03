Hasta el 31 de marzo siguen vigentes los beneficios del Pago Anticipado 2026

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Rentas , recordó que hasta el 31 de marzo se encuentran vigentes los beneficios del programa de Pago Anticipado 2026, destinado a quienes deseen cancelar de forma anticipada sus impuestos y tasas municipales con importantes descuentos.

El esquema contempla un 30% de descuento en el Impuesto Automotor y un 20% en la Tasa de Recolección de Residuos. A estos porcentajes se suma un 10% adicional para quienes sean considerados “Buen Contribuyente”, es decir, que estén al día con sus obligaciones tributarias.

Además, se otorga un 5% extra a quienes realicen el pago a través del sitio web oficial rentasmunijujuy.gob.ar.

Con la acumulación de estos beneficios, el ahorro puede alcanzar hasta un 45% en el Impuesto Automotor y un 35% en la Tasa de Recolección de Residuos, representando una alternativa importante para aliviar la economía familiar.

image

Opciones de financiación

El programa también ofrece facilidades de pago. Se puede abonar hasta en seis cuotas sin interés con Banco Macro mediante la modalidad online, y hasta en cinco cuotas con Tarjeta Naranja y Banco Hipotecario en las cajas presenciales.

Desde la Dirección de Rentas recomendaron optar por el pago digital para mayor comodidad, evitando filas y traslados innecesarios, especialmente ante condiciones climáticas adversas.

Beneficio especial para jubilados

Como novedad, este año se incorporó un 50% de descuento en la Tasa de Recolección de Residuos para jubilados, beneficio que estará vigente hasta el 6 de marzo.

Para acceder, los interesados deben poseer una única propiedad, presentar certificado de residencia y convivencia, y adjuntar constancia de jubilación o recibo de haberes. El trámite se realiza en las oficinas de Rentas, ubicadas en Hipólito Yrigoyen 1328.