Jujuy consolida su liderazgo minero y ratifica su proyección internacional

Jujuy participó del “Argentina Day”﻿.

Con la presencia del gobernador Carlos Sadir, Jujuy participó del “Argentina Day” en el marco de la convención anual de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), en Toronto, considerada la más importante del mundo en materia minera. La provincia volvió a posicionarse en la agenda internacional como un actor estratégico dentro del mapa global de los recursos minerales.

"Somos parte de la Mesa del Litio junto a Salta y Catamarca, y la principal provincia exportadora de carbonato de litio de la Argentina", destacó el mandatario durante su exposición.

El gobernador de Jujuy remarcó el interés que genera en inversores y especialistas "nuestro modelo minero que tiene controles ambientales firmes y una institucionalidad fortalecida a través del Ministerio de Minería".

image Jujuy participó del “Argentina Day”. "Además, estamos impulsando proyectos de fomento a la inversión y a la producción para potenciar una matriz minera diversificada", resaltó Sadir en referencia a la presentación de un proyecto del ley de fomento a las inversiones desde los 5 millones de dólares en adelante, con el objetivo de promocionar todos los sectores productivos y, en especial, a la minería. "Seguimos posicionándonos en el mundo con desarrollo, sostenibilidad y generando más empleo para los jujeños", afirmó el mandatario y ratificó el compromiso de consolidar una minería responsable que impulse el crecimiento de la provincia y amplíe las oportunidades.

