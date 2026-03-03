miércoles 04 de marzo de 2026

3 de marzo de 2026 - 19:33
Convención.

Jujuy consolida su liderazgo minero y ratifica su proyección internacional

El gobernador Carlos Sadir expuso ante referentes e inversores del sector en Toronto, donde destacó el liderazgo exportador de la provincia, las políticas de impulso a la actividad minera y el potencial estratégico de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
"Somos parte de la Mesa del Litio junto a Salta y Catamarca, y la principal provincia exportadora de carbonato de litio de la Argentina", destacó el mandatario durante su exposición.

El gobernador de Jujuy remarcó el interés que genera en inversores y especialistas "nuestro modelo minero que tiene controles ambientales firmes y una institucionalidad fortalecida a través del Ministerio de Minería".

image
Jujuy participó del “Argentina Day”.

"Además, estamos impulsando proyectos de fomento a la inversión y a la producción para potenciar una matriz minera diversificada", resaltó Sadir en referencia a la presentación de un proyecto del ley de fomento a las inversiones desde los 5 millones de dólares en adelante, con el objetivo de promocionar todos los sectores productivos y, en especial, a la minería.

"Seguimos posicionándonos en el mundo con desarrollo, sostenibilidad y generando más empleo para los jujeños", afirmó el mandatario y ratificó el compromiso de consolidar una minería responsable que impulse el crecimiento de la provincia y amplíe las oportunidades.

