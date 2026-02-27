sábado 28 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de febrero de 2026 - 19:10
Legislatura.

El gobernador Carlos Sadir anunció proyectos prioritarios para Jujuy sobre infraestructura

En la Apertura de Sesiones el mandatario provincial comenzó su discurso haciendo hincapié en la importancia de la infraestructura para el desarrollo de la economía regional y la creación de empleo.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Carlos Sadir con Guillermo Franco y Luis Caputo.

Carlos Sadir con Guillermo Franco y Luis Caputo.

Lee además
Reuniónde la Mesa del Litio
Objetivos.

Reunión de la Mesa del Litio: esquema tributario y desarrollo de infraestructura regional
Gobernadoresdel Corredor Bioceánico se comprometieron a reforzar la infraestructura vial
Cumbre.

Gobernadores del Corredor Bioceánico se comprometieron a reforzar la infraestructura vial

El monto total proyectado asciende a USD 230 millones, con un horizonte de ejecución de cuatro años, orientado a obras estratégicas para el desarrollo productivo, la infraestructura urbana y el fortalecimiento del turismo como política de Estado.

Infraestructura para el desarrollo y el empleo

El primer proyecto contempla una inversión de USD 130 millones destinada a fortalecer la infraestructura vinculada al crecimiento de la economía regional y la generación de empleo.

Entre las principales acciones se destaca la mejora de la red vial, específicamente la Ruta Provincial 1 (RP 1) y su conexión con la Ruta Provincial 6 (RP 6), con el objetivo de descomprimir rutas y optimizar la circulación, especialmente en zonas de influencia minera.

La iniciativa también prevé consolidar la sostenibilidad del desarrollo minero y potenciar a los proveedores locales. En este marco, se proyecta la creación de dos centros ambientales y sociales en Susques y Abra Pampa, que permitirán fiscalizar y monitorear la actividad minera.

Además, se impulsará la innovación tecnológica mediante la creación de un Centro Virtual y Público Geológico-Minero-Ambiental, que contará con mapas, estudios y datos técnicos abiertos al público y a los sectores productivos.

Intervención Integral del Canal Alvarado

El segundo eje corresponde a la Intervención Integral del Canal Alvarado, con una inversión estimada en USD 30 millones.

El proyecto apunta a disminuir el riesgo de inundaciones urbanas y avanzar en la regularización del Asentamiento Alberdi. Las obras beneficiarán de manera directa a 65.565 habitantes del barrio San Pedrito, mejorando la seguridad hídrica y las condiciones de infraestructura urbana.

Embed - EN VIVO DEBATE EN EL SENADO: REFORMA LABORAL Y LEY PENAL JUVENIL

Proyecto Destino Jujuy+

El tercer proyecto, denominado Destino Jujuy+, prevé una inversión de USD 70 millones para consolidar al turismo como política de Estado y motor del desarrollo económico provincial.

La iniciativa busca fortalecer los destinos turísticos de la provincia para que sean más verdes, innovadores, creativos y equipados, con el objetivo de posicionar a Jujuy como un destino inteligente y tecnológicamente avanzado.

Según lo expresado por el mandatario, estas inversiones permitirán potenciar la infraestructura turística, mejorar servicios y promover un modelo sostenible que genere más empleo y oportunidades.

Cuatro años de inversión estratégica

En conjunto, los tres proyectos suman USD 230 millones que, de obtener la autorización correspondiente, se ejecutarán durante los próximos cuatro años.

Sadir remarcó que se trata de iniciativas prioritarias para garantizar progreso, desarrollo productivo y mejoras concretas en la calidad de vida de los jujeños, apostando a una planificación estratégica con financiamiento internacional.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Reunión de la Mesa del Litio: esquema tributario y desarrollo de infraestructura regional

Gobernadores del Corredor Bioceánico se comprometieron a reforzar la infraestructura vial

A qué hora habla Javier Milei en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso

Carlos Sadir: "Estamos avanzando hacia la creación de un Hospital Virtual"

El gobernador Sadir anunció más de 3300 viviendas para los jujeños

Lo que se lee ahora
Crearan nuevos puentes en San Salvador de Jujuy. video
Apertura.

Crearan cinco nuevos puentes en San Salvador de Jujuy: dónde

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Apuñalaron a un joven en barrio Belgrano
Policiales.

Apuñalan y matan a un joven en barrio Belgrano

Crearan nuevos puentes en San Salvador de Jujuy. video
Apertura.

Crearan cinco nuevos puentes en San Salvador de Jujuy: dónde

Canal 4 de Jujuy transmitirá en vivo la apertura de sesiones ordinarias
Discurso.

Canal 4 de Jujuy transmitirá en vivo la apertura de sesiones ordinarias

El gobernador Carlos Sadir abrió la 165° apertura de Sesiones Ordinarias en la Legislatura
Jujuy.

El gobernador Carlos Sadir abrió la 165° apertura de Sesiones Ordinarias en la Legislatura

Calendario de feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina tras Carnaval
Atención.

Cuándo caen los feriados de marzo 2026 en Argentina

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel