El gobernador Carlos Sadir anunció proyectos prioritarios para Jujuy sobre infraestructura

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir , en la 165º Apertura de Sesiones de la Legislatura informó que la Provincia solicitará ante el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo , la autorización para gestionar financiamiento externo ante el Banco Mundial y la CAF.

El monto total proyectado asciende a USD 230 millones , con un horizonte de ejecución de cuatro años, orientado a obras estratégicas para el desarrollo productivo, la infraestructura urbana y el fortalecimiento del turismo como política de Estado.

El primer proyecto contempla una inversión de USD 130 millones destinada a fortalecer la infraestructura vinculada al crecimiento de la economía regional y la generación de empleo.

Entre las principales acciones se destaca la mejora de la red vial, específicamente la Ruta Provincial 1 (RP 1) y su conexión con la Ruta Provincial 6 (RP 6) , con el objetivo de descomprimir rutas y optimizar la circulación, especialmente en zonas de influencia minera.

La iniciativa también prevé consolidar la sostenibilidad del desarrollo minero y potenciar a los proveedores locales. En este marco, se proyecta la creación de dos centros ambientales y sociales en Susques y Abra Pampa, que permitirán fiscalizar y monitorear la actividad minera.

Además, se impulsará la innovación tecnológica mediante la creación de un Centro Virtual y Público Geológico-Minero-Ambiental, que contará con mapas, estudios y datos técnicos abiertos al público y a los sectores productivos.

Intervención Integral del Canal Alvarado

El segundo eje corresponde a la Intervención Integral del Canal Alvarado, con una inversión estimada en USD 30 millones.

El proyecto apunta a disminuir el riesgo de inundaciones urbanas y avanzar en la regularización del Asentamiento Alberdi. Las obras beneficiarán de manera directa a 65.565 habitantes del barrio San Pedrito, mejorando la seguridad hídrica y las condiciones de infraestructura urbana.

Proyecto Destino Jujuy+

El tercer proyecto, denominado Destino Jujuy+, prevé una inversión de USD 70 millones para consolidar al turismo como política de Estado y motor del desarrollo económico provincial.

La iniciativa busca fortalecer los destinos turísticos de la provincia para que sean más verdes, innovadores, creativos y equipados, con el objetivo de posicionar a Jujuy como un destino inteligente y tecnológicamente avanzado.

Según lo expresado por el mandatario, estas inversiones permitirán potenciar la infraestructura turística, mejorar servicios y promover un modelo sostenible que genere más empleo y oportunidades.

Cuatro años de inversión estratégica

En conjunto, los tres proyectos suman USD 230 millones que, de obtener la autorización correspondiente, se ejecutarán durante los próximos cuatro años.

Sadir remarcó que se trata de iniciativas prioritarias para garantizar progreso, desarrollo productivo y mejoras concretas en la calidad de vida de los jujeños, apostando a una planificación estratégica con financiamiento internacional.