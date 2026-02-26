Hallaron con vida a un hombre en el río San Francisco que estaba desaparecido

Rescataron a un hombre que era intensamente buscado desde el 19 de febrero en el Río San Francísco

Un hombre que estaba desaparecido desde el pasado 19 de febrero fue encontrado totalmente deshidratado por equipos de rescate tras intensos rastrillajes en inmediaciones de Yuto y la zona del río San Francisco en la provincia de Jujuy. El hallazgo se produjo luego de varios días de búsqueda coordinada entre distintas unidades policiales y servicios de emergencia.

Rescate y atención policial De acuerdo con el parte policial, el rescate se realizó en horas del medio día, luego de un amplio operativo de búsqueda llevada a cabo, por diferentes unidades de la policía de la Provincia, personal de Caballería UR-4 que realizaba rastrillajes montados por la vera del Río San Francisco, y con ayuda de un vaquiano de la zona, el señor Andrada.

Los agentes encontraron al sujeto a aproximadamente 1.000 metros de la toma Agua Dulce, margen de la localidad de Yuto. El estado del hombre era de desorientación y estaba visiblemente afectado por la falta de agua y alimento tras varios días sin contacto con su familia.

Tras ser socorrido en el lugar, el hombre fue trasladado por el equipo de emergencia SAME un centro de salud, donde recibió hidratación y atención médica para estabilizar su estado. Las autoridades indicaron que, si bien no presentaba lesiones graves ni signos de violencia, su condición exigió cuidados inmediatos por el estrés físico y la exposición prolongada al calor.

Operativo de búsqueda El rescate se produjo en el marco de un operativo policial que incluyó rastrillajes durante varios días, con participación de distintas secciones de la fuerza y personal especializado, tras la denuncia de desaparición radicada por familiares. La búsqueda se consolidó por tierra y zonas cercanas al cauce del río, un área donde las corrientes y la geografía accidentada pueden dificultar el trabajo de emergencia. Las autoridades de seguridad y emergencias recordaron a la población la importancia de extremar precauciones en zonas ribereñas, especialmente durante periodos de crecida de ríos o condiciones climáticas adversas, y reforzaron el llamado a informar de inmediato ante cualquier ausencia prolongada de un familiar o conocido.

