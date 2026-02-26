La esposa del jujeño desaparecido pide que lo encuentren con o sin vida.

La búsqueda de Juan Valentín Vera, desaparecido desde el lunes 16 de febrero en el Río Grande, continúa sin resultados positivos y crece la preocupación de su familia, que reclama respuestas concretas a las autoridades. A ocho días de su desaparición, no hay novedades oficiales sobre su paradero.

Embed - Habló la esposa de Juan Vera, el jujeño desaparecido: "Con o sin vida, quiero que aparezca" Testimonio de la esposa del desaparecido Yesica Gómez, esposa del hombre desaparecido, expresó su angustia: “Hasta ahora no tenemos respuesta. Ya son ocho días que él está desaparecido en el Río Grande. Lo único que sé es que sigue la búsqueda, pero no avanza, no nos dan respuesta, nada”.

En medio del dolor, la mujer también recordó el trágico hallazgo de Miguel, hermano de Juan, quien fue encontrado sin vida el jueves por la tarde en inmediaciones de la ripiera de Río Blanco. “A su hermano Miguel, de 51 años, lo encontraron cerca de la ripiera del Río Blanco. Ya lo encontraron sin signos vitales. Como esté Juan, con vida o sin vida, lo que queremos es que aparezca”.

640186748_1495126545369609_250411177745671259_n Búsqueda de personas desaparecidas en el Río Grande. El testimonio de Yesica refleja el pedido desesperado de la familia por poder cerrar una etapa de incertidumbre: “Queremos que aparezca. Con su hija queremos que aparezca. Y si está sin vida, al menos poder despedirlo para que descanse en paz”.

Más datos del día de la desaparición Según relató, Juan y su hermano se dirigieron a realizar un trabajo eventual el lunes 16 de febrero, pero nunca llegaron a destino. “Ese día se fueron a trabajar con Miguel. Parece que nunca llegaron a su destino a hacer una changa”. La preocupación creció al día siguiente, cuando una sobrina encontró el machete de Juan a la vera del río. “Ahí empezó la preocupación, porque él no es una persona que se ausente. Va de su casa a su destino y vuelve, nada más”, explicó la esposa. A más de una semana de la desaparición, la familia insiste en que el operativo de búsqueda no se detenga y solicita mayor información sobre los rastrillajes que se realizan en la zona.

