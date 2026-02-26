jueves 26 de febrero de 2026

26 de febrero de 2026 - 07:05
Atención.

Agostini Desarrollos Inmobiliarios anuncia el ¡último Viernes de Dueños!

El lugar es el Loteo Tipuana que se desarrollará con todos los servicios urbanos previstos, plaza, espacios de esparcimiento, una laguna y acceso pavimentado.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Agostini Desarrollos Inmobiliarios / Loteo Tipuana.

Agostini Desarrollos Inmobiliarios / Loteo Tipuana.

Agostini Desarrollos Inmobiliarios / Loteo Tipuana.

Agostini Desarrollos Inmobiliarios / Loteo Tipuana.

La promoción, válida únicamente el viernes 27, permite acceder a un lote con un pago inicial de $150.000 en cualquier ubicación y el saldo financiado en 131 cuotas (actualizables), una alternativa atractiva para quienes buscan invertir en tierra y proyectar un patrimonio a mediano y largo plazo.

Tipuana se desarrollará con todos los servicios urbanos previstos, plaza, espacios de esparcimiento, una laguna y acceso pavimentado, características que apuntan a potenciar la calidad de vida y la revalorización del emprendimiento en la zona.

La oferta está dirigida tanto a inversores como a familias interesadas en proyectar su vivienda en un entorno planificado.

Además, invitamos a asistir este viernes 27 al acceso del loteo (ruta 9 km 14 - El Ceibal), donde personal de la empresa brindará asesoramiento y detalles del plan de financiación en la oficina móvil, de 14.00 a 19.00 horas; oportunidad para conocer las nuevas zonas habilitas.

vlcsnap-2025-10-18-12h10m35s747
Agostini Desarrollos Inmobiliarios / Loteo Tipuana.

Agostini Desarrollos Inmobiliarios / Loteo Tipuana.

Otra alternativa de inversión, Nuevo Alisos 1ra etapa

Para aquellos que buscan una inversión inmobiliaria con proyección o el sueño de la casa propia en un entorno natural, el desarrollo "Nuevo Alisos 1º y 2º Etapa” es una realidad. Ubicado estratégicamente en Los Alisos, con acceso directo sobre la Ruta Nacional 9.

Promo válida para lotes seleccionados hasta el 28 de febrero. Cuenta con las obras 100% finalizadas y escritura inmediata, ideal para iniciar una construcción de vivienda.

Lotes de 250 m2 y servicios de cloacas; energía eléctrica; agua potable; alumbrado público y enripiado de calles. Con solo $167.000 de entrega ya accedés a tu lote, con una financiación de hasta 119 cuotas (actualizables). Y si decidís escriturar ya y construir tu vivienda, podés pagar de contado con un 20% de descuento a un precio de $16.000.000.

Contactate con Agostini Desarrollos Inmobiliarios para conocer toda la propuesta, oficina comercial José de la Iglesia 1390 o por WhatsApp 3884624099.

