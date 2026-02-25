miércoles 25 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de febrero de 2026 - 19:12
Encuesta.

Qué opinan los jujeños sobre el UPD: una tradición que "preocupa"

Vecinos de Jujuy opinaron sobre el UPD y marcaron inquietudes por el consumo de alcohol, los excesos y el rol de las familias en el cuidado de los estudiantes.

Federico Franco
Por  Federico Franco
UPD (foto ilustrativa).

UPD (foto ilustrativa).

Lee además
UPD.
Clases.

No dejarán entrar a estudiantes alcoholizados durante el UPD en Jujuy
UPD: multarán a padres de chicos que consuman en la calle o generen disturbios
Clases.

UPD: labrarán actas a padres de chicos que consuman alcohol en la calle o generen disturbios

Canal 4 recorrió distintos puntos de la ciudad para conocer qué opinan los jujeños sobre el UPD. Las respuestas reflejaron una preocupación extendida por el consumo de alcohol, la exposición de menores en la vía pública y el impacto de estas prácticas en la convivencia social.

Entre los testimonios recogidos, varios vecinos marcaron diferencias entre las formas de celebrar de antes y las actuales. “No me parece bien, uno viene de la vieja escuela y eso no se hacía. Hay mucha diferencia en la educación de antes con la de ahora”, sostuvo una persona entrevistada.

Otros pusieron el foco en el estado en el que llegan algunos chicos a los establecimientos educativos. “Me parece muy mal ver a los chicos totalmente alcoholizados; no creo que tengan noción de nada”, expresó otra vecina, visiblemente preocupada por la situación.

promo upd.jpg
UPD (foto ilustrativa).

UPD (foto ilustrativa).

Qué opinan los jujeños sobre el UPD y el rol de las familias

También hubo quienes señalaron la responsabilidad de los adultos en el acompañamiento de estas celebraciones. “Todo exceso viene mal. Las modas dan acceso a cosas que a cierta edad no son convenientes y preocupa. Esto es responsabilidad de los padres, que los eduquen bien y les inculquen valores en la casa”, remarcó un transeúnte.

En la misma línea, otros vecinos se preguntaron cómo se permite que menores ingresen a las escuelas en estado de ebriedad y coincidieron en que el tema debe abordarse principalmente en el ámbito familiar. “Es un tema que hay que tratar en la familia, educarlos un poco más”, concluyó otra de las personas consultadas.

El UPD, una práctica que se convirtió en tradición

El UPD surgió hace aproximadamente una década y se difundió de manera progresiva entre promociones de distintas instituciones. Lo que comenzó como una reunión informal entre compañeros tomó forma de evento organizado, con planificación previa y coordinación por redes sociales.

En algunos colegios, la celebración incluyó bengalas de humo y pirotecnia, lo que generó preocupación en autoridades escolares y familias. También se registró una especie de competencia entre promociones para lograr la puesta en escena más llamativa.

Ese contexto llevó a que el Último Primer Día se compare con otros hitos del último año, como el viaje de egresados o la fiesta de despedida. La visibilidad que adquiere en redes amplifica su impacto y alimenta la discusión pública.

Uno de los puntos centrales de la polémica gira en torno al consumo de alcohol. Organismos oficiales advierten sobre los riesgos asociados a la ingesta en menores de edad. Desde Sedronar sostienen que cualquier consumo en personas menores de 18 años se considera riesgoso.

Las recomendaciones apuntan a brindar información clara y basada en evidencia científica sobre los efectos del alcohol en adolescentes. También promueven el diálogo entre adultos y jóvenes como herramienta de prevención.

En distintos distritos, agencias provinciales y municipales articulan protocolos de actuación ante situaciones de intoxicación. Entre las medidas sugeridas se incluye la comunicación con servicios de emergencia y el contacto con responsables adultos.

Embed - ¿Qué opinan los jujeños del UPD?

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

No dejarán entrar a estudiantes alcoholizados durante el UPD en Jujuy

UPD: labrarán actas a padres de chicos que consuman alcohol en la calle o generen disturbios

Qué es el UPD y por qué genera tanta polémica todos los años

La fruta más consumida del país se produce en el norte y Jujuy está en el mapa

Búsqueda del jujeño Juan Vera: "Se dificulta por el fuerte caudal del Río Grande"

Lo que se lee ahora
Tres jujeños hicieron cumbre en el volcán más alto del mundo video
Catamarca.

Tres jujeños hicieron cumbre en el volcán más alto del mundo

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Cronograma de pagos.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales en marzo 2026

Tres jujeños hicieron cumbre en el volcán más alto del mundo video
Catamarca.

Tres jujeños hicieron cumbre en el volcán más alto del mundo

Limpieza y mantenimiento en avenida General Savio.
Atención.

Cortes de tránsito en varios puntos de San Salvador de Jujuy este miércoles

Corte de agua en Alto Comedero por recambio de red este miércoles
Servicios.

Por trabajos programados, habrá corte de agua en Alto Comedero este miércoles

Foto ilustrativa.
Jujuy.

Cambios en el horario de atención del Registro Civil, precios de los trámites y todos los detalles

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel