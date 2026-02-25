Qué opinan los jujeños sobre el UPD: una tradición que "preocupa"

El Último Primer Día (UPD) volvió a instalarse en el inicio del ciclo lectivo y, como cada año, reavivó el debate en Jujuy. Si bien para muchos estudiantes representa una celebración simbólica del comienzo de su último año en el secundario, en la calle aparecen miradas críticas que apuntan a los excesos y a la falta de límites.

Canal 4 recorrió distintos puntos de la ciudad para conocer qué opinan los jujeños sobre el UPD . Las respuestas reflejaron una preocupación extendida por el consumo de alcohol, la exposición de menores en la vía pública y el impacto de estas prácticas en la convivencia social.

Entre los testimonios recogidos, varios vecinos marcaron diferencias entre las formas de celebrar de antes y las actuales. “No me parece bien, uno viene de la vieja escuela y eso no se hacía. Hay mucha diferencia en la educación de antes con la de ahora”, sostuvo una persona entrevistada.

Otros pusieron el foco en el estado en el que llegan algunos chicos a los establecimientos educativos. “Me parece muy mal ver a los chicos totalmente alcoholizados; no creo que tengan noción de nada ”, expresó otra vecina, visiblemente preocupada por la situación.

También hubo quienes señalaron la responsabilidad de los adultos en el acompañamiento de estas celebraciones. “Todo exceso viene mal. Las modas dan acceso a cosas que a cierta edad no son convenientes y preocupa. Esto es responsabilidad de los padres, que los eduquen bien y les inculquen valores en la casa”, remarcó un transeúnte.

En la misma línea, otros vecinos se preguntaron cómo se permite que menores ingresen a las escuelas en estado de ebriedad y coincidieron en que el tema debe abordarse principalmente en el ámbito familiar. “Es un tema que hay que tratar en la familia, educarlos un poco más”, concluyó otra de las personas consultadas.

El UPD, una práctica que se convirtió en tradición

El UPD surgió hace aproximadamente una década y se difundió de manera progresiva entre promociones de distintas instituciones. Lo que comenzó como una reunión informal entre compañeros tomó forma de evento organizado, con planificación previa y coordinación por redes sociales.

En algunos colegios, la celebración incluyó bengalas de humo y pirotecnia, lo que generó preocupación en autoridades escolares y familias. También se registró una especie de competencia entre promociones para lograr la puesta en escena más llamativa.

Ese contexto llevó a que el Último Primer Día se compare con otros hitos del último año, como el viaje de egresados o la fiesta de despedida. La visibilidad que adquiere en redes amplifica su impacto y alimenta la discusión pública.

Uno de los puntos centrales de la polémica gira en torno al consumo de alcohol. Organismos oficiales advierten sobre los riesgos asociados a la ingesta en menores de edad. Desde Sedronar sostienen que cualquier consumo en personas menores de 18 años se considera riesgoso.

Las recomendaciones apuntan a brindar información clara y basada en evidencia científica sobre los efectos del alcohol en adolescentes. También promueven el diálogo entre adultos y jóvenes como herramienta de prevención.

En distintos distritos, agencias provinciales y municipales articulan protocolos de actuación ante situaciones de intoxicación. Entre las medidas sugeridas se incluye la comunicación con servicios de emergencia y el contacto con responsables adultos.