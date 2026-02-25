Qué opinan los jujeños sobre el UPD: una tradición que "preocupa"

Canal 4 recorrió distintos puntos de la ciudad para conocer qué opinan los jujeños sobre el UPD. Las respuestas reflejaron una preocupación extendida por el consumo de alcohol, la exposición de menores en la vía pública y el impacto de estas prácticas en la convivencia social.
Entre los testimonios recogidos, varios vecinos marcaron diferencias entre las formas de celebrar de antes y las actuales. “No me parece bien, uno viene de la vieja escuela y eso no se hacía. Hay mucha diferencia en la educación de antes con la de ahora”, sostuvo una persona entrevistada.
Otros pusieron el foco en el estado en el que llegan algunos chicos a los establecimientos educativos. “Me parece muy mal ver a los chicos totalmente alcoholizados; no creo que tengan noción de nada”, expresó otra vecina, visiblemente preocupada por la situación.
Qué opinan los jujeños sobre el UPD y el rol de las familias
También hubo quienes señalaron la responsabilidad de los adultos en el acompañamiento de estas celebraciones. “Todo exceso viene mal. Las modas dan acceso a cosas que a cierta edad no son convenientes y preocupa. Esto es responsabilidad de los padres, que los eduquen bien y les inculquen valores en la casa”, remarcó un transeúnte.
En algunos colegios, la celebración incluyó bengalas de humo y pirotecnia, lo que generó preocupación en autoridades escolares y familias. También se registró una especie de competencia entre promociones para lograr la puesta en escena más llamativa.
Ese contexto llevó a que el Último Primer Día se compare con otros hitos del último año, como el viaje de egresados o la fiesta de despedida. La visibilidad que adquiere en redes amplifica su impacto y alimenta la discusión pública.
Las recomendaciones apuntan a brindar información clara y basada en evidencia científica sobre los efectos del alcohol en adolescentes. También promueven el diálogo entre adultos y jóvenes como herramienta de prevención.
En distintos distritos, agencias provinciales y municipales articulan protocolos de actuación ante situaciones de intoxicación. Entre las medidas sugeridas se incluye la comunicación con servicios de emergencia y el contacto con responsables adultos.