miércoles 25 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de febrero de 2026 - 11:36
Clases.

Qué es el UPD y por qué genera tanta polémica todos los años

El UPD convoca a estudiantes la noche previa al inicio de clases y reabre el debate sobre consumo de alcohol y controles.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
UPD.

UPD.

El llamado “Último Primer Día”, conocido por sus siglas UPD, se instaló como una de las tradiciones estudiantiles más visibles del inicio del ciclo lectivo en Argentina. La práctica reúne a alumnos del último año del secundario durante la noche previa al regreso a clases, con el objetivo de celebrar juntos la llegada de su etapa final en la escuela.

Lee además
UPD: multarán a padres de chicos que consuman en la calle o generen disturbios
Clases.

UPD: labrarán actas a padres de chicos que consuman alcohol en la calle o generen disturbios
UPD. video
Clases.

No dejarán entrar a estudiantes alcoholizados durante el UPD en Jujuy

La dinámica incluye encuentros nocturnos, escaso descanso y una entrada grupal al establecimiento educativo en la mañana siguiente. En muchos casos, los jóvenes asisten con ropa intervenida con pintadas, bombos, batucadas y elementos festivos que marcan el tono de la jornada.

Con el paso del tiempo, la propuesta adquirió mayor dimensión y comenzó a replicarse en distintos puntos del país. Esa expansión abrió un debate que cada año vuelve a escena en torno a los límites, la seguridad y el rol de los adultos.

Una tradición que crece

El UPD surgió hace aproximadamente una década y se difundió de manera progresiva entre promociones de distintas instituciones. Lo que comenzó como una reunión informal entre compañeros tomó forma de evento organizado, con planificación previa y coordinación por redes sociales.

En algunos colegios, la celebración incluyó bengalas de humo y pirotecnia, lo que generó preocupación en autoridades escolares y familias. También se registró una especie de competencia entre promociones para lograr la puesta en escena más llamativa.

Ese contexto llevó a que el Último Primer Día se compare con otros hitos del último año, como el viaje de egresados o la fiesta de despedida. La visibilidad que adquiere en redes amplifica su impacto y alimenta la discusión pública.

UPD
UPD.

UPD.

El foco en el consumo de alcohol

Uno de los puntos centrales de la polémica gira en torno al consumo de alcohol. Organismos oficiales advierten sobre los riesgos asociados a la ingesta en menores de edad. Desde Sedronar sostienen que cualquier consumo en personas menores de 18 años se considera riesgoso.

Las recomendaciones apuntan a brindar información clara y basada en evidencia científica sobre los efectos del alcohol en adolescentes. También promueven el diálogo entre adultos y jóvenes como herramienta de prevención.

En distintos distritos, agencias provinciales y municipales articulan protocolos de actuación ante situaciones de intoxicación. Entre las medidas sugeridas se incluye la comunicación con servicios de emergencia y el contacto con responsables adultos.

El rol de las escuelas y las familias

Frente a cada inicio de clases, directivos y docentes definen pautas para el ingreso al establecimiento durante el UPD. Algunas instituciones fijan horarios específicos, limitan el uso de elementos pirotécnicos y coordinan con fuerzas de seguridad para ordenar la jornada.

Las familias, por su parte, participan en reuniones informativas donde se abordan posibles escenarios de riesgo. El intercambio busca anticipar situaciones vinculadas al descanso insuficiente o a conductas que afecten la integridad de los estudiantes.

Así, el UPD se convierte en un fenómeno social que trasciende el ámbito escolar y abre un debate más amplio sobre adolescencia, celebración y límites.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

UPD: labrarán actas a padres de chicos que consuman alcohol en la calle o generen disturbios

No dejarán entrar a estudiantes alcoholizados durante el UPD en Jujuy

Aumentan el pago del presentismo docente

Empleadas domésticas: aumento de sueldo y bono

En 2025, la actividad económica en Argentina creció 4,4% según el INDEC

Lo que se lee ahora
Empleadas domésticas: aumento de sueldo y bono. 
Para tener en cuenta

Empleadas domésticas: aumento de sueldo y bono

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Sismo en Jujuy.
Alerta.

¡Tembló Jujuy! Fuerte sismo en la zona de los Valles

Limpieza y mantenimiento en avenida General Savio.
Atención.

Cortes de tránsito en varios puntos de San Salvador de Jujuy este miércoles

Cronograma de pagos.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales en marzo 2026

Dónde fue el epicentro del sismo en Jujuy y por qué se sintió tan fuerte video
Prevención.

Dónde fue el epicentro del sismo en Jujuy y por qué se sintió tan fuerte

Corte de agua en Alto Comedero por recambio de red este miércoles
Servicios.

Por trabajos programados, habrá corte de agua en Alto Comedero este miércoles

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel