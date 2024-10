Estas son las 10 ventajas al dejar de consumir alcohol

1. Mejora de los patrones de sueño

Una de las primeras mejoras evidentes al abandonar el consumo de alcohol es la calidad del descanso nocturno. Esta sustancia influye en la fase REM (movimientos oculares rápidos), que es esencial para el bienestar físico y mental. Consumir alcohol de manera habitual, o incluso solo un par de tragos, puede perturbar el ciclo del sueño y deteriorar su calidad, según lo indicado por Drinkaware.

Esto sucede porque el alcohol disminuye el tiempo que el cerebro dedica a la fase REM, lo que provoca despertamientos menos reparadores. Al dejar de beber, los patrones de sueño se estabilizan, lo que lleva a un descanso más profundo y revitalizante.

En 2021, el 49% de la población adulta en el Reino Unido bebió alcohol al menos una vez por semana.

2. Mejor función hepática

El hígado desempeña un papel fundamental en la metabolización del alcohol, y un consumo excesivo puede provocar lesiones severas, incluyendo patologías hepáticas. De acuerdo con el doctor Shehzad Merwat, gastroenterólogo en UTHealth Houston, en una entrevista con National Geographic, al dejar de consumir alcohol “el hígado tiene una notable capacidad regenerativa y puede empezar a revertir el daño causado por el alcohol”.

Específicamente, si el daño está en fases iniciales, como la acumulación de grasa o la inflamación persistente, el hígado tiene la capacidad de restaurar su funcionamiento habitual con rapidez. Esto también reduce la probabilidad de que se desarrollen problemas más serios, como cirrosis o carcinoma hepático.

Los británicos son los que más se embriagan a nivel mundial, con al menos un episodio de intoxicación semanal.

3. Control de los niveles de azúcar en sangre

El consumo de alcohol influye en los niveles de glucosa en la sangre, lo que puede elevar la probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 y otros trastornos metabólicos. Según Sandeep Kapoor, vicepresidente adjunto de Servicios de Adicción en el departamento de Medicina de Emergencia de Northwell Health en Nueva York, la ingesta de alcohol puede interferir con la capacidad del organismo para regular la glucosa en la sangre y, a largo plazo, incrementar el riesgo de resistencia a la insulina. Al abandonar el alcohol, el cuerpo puede mantener niveles de azúcar más estables, lo que disminuye el riesgo de sufrir elevaciones repentinas de glucosa, optimiza el metabolismo y facilita un mejor control del peso.

Abandonar el alcohol mejora la calidad del sueño, estabilizando los patrones y promoviendo un descanso más profundo.

4. Mejor salud mental

El alcohol actúa como un depresor del sistema nervioso, lo que implica que puede agravar la ansiedad, la depresión y otros trastornos emocionales. La doctora Sally Marlow, experta en salud mental y adicciones en el King’s College de Londres, comenta a The Telegraph: “El alcohol reacciona con diferentes neurotransmisores, incluidos los relacionados con la depresión y la ansiedad”. Al dejar de consumir alcohol, las personas tienden a experimentar una mejora significativa en su bienestar mental y emocional.

5. Piel más sana

La ingesta de alcohol impacta la piel, provocando que luzca opaca y deshidratada debido a la falta de nutrientes y líquidos esenciales. Manassa Hany, director médico de la clínica de adicción ambulatoria de Mount Sinai West en Nueva York, explicó al medio AARP que la piel posee una notable capacidad de regeneración cuando el organismo no sufre deshidratación por causa del alcohol. Al dejar de consumir alcohol, se mejora la apariencia cutánea, disminuyendo arrugas, inflamaciones y manchas rojas.

El hígado tiene una notable capacidad regenerativa que permite revertir daños causados por el consumo de alcohol.

6. Reducción del riesgo de cáncer

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), que forma parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), categoriza el alcohol como un carcinógeno del Grupo 1, lo que representa el nivel más elevado de riesgo de cáncer. Según Cancer Research UK, una organización benéfica británica enfocada en la investigación oncológica: “El alcohol causa siete tipos de cáncer, incluidos el de mama y el de intestino, y es responsable de alrededor de 11.900 casos de cáncer cada año en el Reino Unido”. Reducir o eliminar el consumo disminuye significativamente el riesgo de desarrollar estos tipos de cáncer.

La mejora en el bienestar mental es uno de los beneficios significativos de dejar de consumir alcohol, ya que reduce la ansiedad y la depresión.

7. Fortalecimiento del sistema inmunológico

El consumo de alcohol compromete el sistema inmunitario, lo que dificulta la habilidad del organismo para luchar contra enfermedades e infecciones. Una investigación publicada en la revista de salud Alcohol en 2015 encontró que incluso una sola ocasión de consumo excesivo puede reducir el número de glóbulos blancos, que son células fundamentales para el sistema inmunológico. Al dejar de consumir alcohol, el sistema inmune puede recuperarse y reforzarse de manera más efectiva.

8. Mejora de la salud del corazón

Durante un largo período, se pensó que el consumo moderado de alcohol, en particular el vino tinto, aportaba ventajas para la salud del corazón. No obstante, investigaciones recientes han cuestionado esta noción. En 2023, la OMS declaró: “No hay cantidad segura de alcohol que no afecte a la salud”.

El alcohol es un carcinógeno del Grupo 1, asociado a siete tipos de cáncer, lo que resalta la importancia de reducir su consumo.

Asimismo, una investigación de la Universidad de Boston publicada en 2023 reveló que consumir incluso una bebida diaria puede incrementar la presión arterial, lo que podría aumentar la probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares.

9. Pérdida de peso

El alcohol representa una fuente de calorías sin valor nutricional, ya que aporta una gran cantidad de calorías pero escasos nutrientes. Una pinta de cerveza tiene aproximadamente 200 calorías, mientras que una copa grande de vino contiene un poco más. La doctora Linda Ng Fat, de University College de Londres, comentó en un estudio publicado en la revista Addiction que el consumo excesivo de alcohol en la tercera edad se relaciona con un incremento de hasta 4 cm en la medida de la cintura. Disminuir la ingesta calórica al dejar de beber facilita la reducción de peso y optimiza la salud metabólica.

La abstinencia del alcohol refuerza el sistema inmunológico, mejorando la capacidad del cuerpo para combatir infecciones.

10. Mejora del sistema digestivo y salud intestinal

El consumo de alcohol impacta de manera adversa el sistema digestivo y el equilibrio de la microbiota intestinal. La doctora Carrie Mintz, psiquiatra en la Universidad de Washington, mencionó en una conversación con National Geographic que “el consumo de alcohol altera la composición microbiana del intestino”, lo que puede resultar en disbiosis y en lesiones en las células que recubren el intestino.

Esto podría ocasionar inflamación y malestar digestivo. Al cesar el consumo de alcohol, se restaura el equilibrio de la microbiota intestinal y se disminuye la inflamación, lo que favorece una digestión más adecuada y disminuye la probabilidad de padecer enfermedades gastrointestinales.

