Mitos y verdades sobre la resaca. Todo lo que tenés que saber antes y después de beber alcohol

En carnaval el alcohol es protagonista, el camino para conseguir "endiablarse" y disfrutar del ritual, pero con los excesos llegan las consecuencias y las comadres y compadres lo deben saber muy bien. Para aminorar sus efectos te compartimos, una guía sobre mitos y verdades sobre la resaca y todo lo que tenés que saber antes y después de beber alcohol.

La resaca aparece después de beber alcohol en exceso y genera dolor de cabeza, náuseas y cansancio, este exceso no afecta solo al hígado. Impacta en el cerebro, el estómago, los riñones y el sistema cardiovascular . Cuando la cantidad supera lo que el cuerpo puede procesar, llegan los síntomas.

La intensidad varía según la cantidad ingerida, la velocidad con la que se tomó, el peso corporal, el sexo y si hubo comida de por medio.

La resaca es un conjunto de síntomas que aparece horas después de haber tomado alcohol. Suele comenzar cuando el nivel de alcohol en sangre baja hasta cero.

El principal responsable es el etanol, el tipo de alcohol presente en las bebidas. El hígado lo transforma en una sustancia llamada acetaldehído. Este compuesto resulta tóxico y provoca inflamación y malestar general.

Además, el alcohol aumenta la producción de orina. Esa pérdida de líquidos genera deshidratación. Cuando el cuerpo pierde agua y minerales como sodio y potasio, aparecen dolor de cabeza, debilidad y mareos.

Mientras más alcohol consumimos, peor dormimos

En el emborrachamiento se experimentan sensaciones de euforia o desinhibición. Sin embargo, cuando el nivel de alcohol desciende, el cerebro reacciona y aparece irritabilidad, ansiedad y dificultad para concentrarse.

Esto se debe a que el alcohol modifica neurotransmisores, que son sustancias químicas que permiten la comunicación entre neuronas. Estimula el GABA, que produce relajación, e inhibe el glutamato, que mantiene el estado de alerta.

También altera el sueño. Aunque muchas personas se duermen rápido después de beber, el descanso resulta fragmentado y poco reparador. Esa mala calidad de sueño agrava el cansancio del día siguiente.

Inflamación, sistema inmune y malestar general

El consumo excesivo activa el sistema inmunológico. El cuerpo libera sustancias inflamatorias llamadas citoquinas.

Las citoquinas participan en procesos de defensa, pero también generan síntomas similares a los de una gripe leve, como dolor muscular, fatiga y malestar general.

Esa respuesta inflamatoria explica por qué la resaca no es solo deshidratación. Se trata de un fenómeno más complejo que involucra varios sistemas del organismo.

Mitos frecuentes sobre la resaca

Mezclar bebidas empeora la resaca

Uno de los mitos más repetidos indica que mezclar bebidas causa más resaca. Lo que influye es la cantidad total de alcohol ingerido. Sin embargo, algunas bebidas oscuras contienen más congéneres, sustancias que se forman durante la fermentación y pueden intensificar los síntomas.

Tomar café cura la resaca

Otro mito sostiene que el café “cura” la resaca. La cafeína puede mejorar la sensación de alerta, pero no elimina el alcohol ni revierte la deshidratación.

"Curar el veneno con más veneno" no funciona

También circula la idea de que beber más alcohol al día siguiente alivia el malestar. Esa práctica puede retrasar los síntomas, pero no soluciona el problema y aumenta la carga tóxica en el organismo. En síntesis, te vas a sentir peor cuando dejes de tomar.

Remedios caseros que funcionan para tratar la resaca

ocupa el primer lugar. Tomar agua antes de dormir y al despertar ayuda a reponer líquidos perdidos. Las bebidas con sales minerales pueden colaborar en la recuperación de electrolitos. Comer liviano también resulta útil. Alimentos con carbohidratos simples, como tostadas o frutas, ayudan a estabilizar el nivel de glucosa en sangre. El alcohol puede provocar una baja de azúcar, lo que genera debilidad y sudoración.

también resulta útil. Alimentos con carbohidratos simples, como tostadas o frutas, ayudan a estabilizar el nivel de glucosa en sangre. El alcohol puede provocar una baja de azúcar, lo que genera debilidad y sudoración. El descanso permite que el cuerpo complete el proceso de eliminación del alcohol. Analgésicos como el ibuprofeno pueden aliviar el dolor de cabeza, aunque conviene evitar el paracetamol porque puede sobrecargar el hígado.

Qué conviene hacer antes de beber alcohol

Comer antes de tomar reduce la velocidad de absorción del alcohol. Las comidas con proteínas y grasas retrasan el paso del etanol al torrente sanguíneo.

Beber despacio y alternar con agua disminuye la cantidad total ingerida y ayuda a prevenir la deshidratación.

Conocer los propios límites también resulta clave. El hígado procesa una cantidad limitada de alcohol por hora. Superar ese ritmo favorece la acumulación de acetaldehído y aumenta la probabilidad de resaca.