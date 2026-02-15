domingo 15 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de febrero de 2026 - 09:12
Carnaval.

Mitos y verdades sobre la resaca. Todo lo que tenés que saber antes y después de beber alcohol

Si te excediste un poco con el alcohol te explicamos lo que pasa en el cuerpo cuando aparece la resaca y cuáles son los remedios caseros que sí funcionan

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Mitos y verdades sobre la resaca. Todo lo que tenés que saber antes y después de beber alcohol

Mitos y verdades sobre la resaca. Todo lo que tenés que saber antes y después de beber alcohol

En carnaval el alcohol es protagonista, el camino para conseguir "endiablarse" y disfrutar del ritual, pero con los excesos llegan las consecuencias y las comadres y compadres lo deben saber muy bien. Para aminorar sus efectos te compartimos, una guía sobre mitos y verdades sobre la resaca y todo lo que tenés que saber antes y después de beber alcohol.

Lee además
Alcohol en carnaval.
Atención.

Carnaval y consumo de alcohol: recomendaciones para cuidar la salud
Carnaval de Venecia 
Cultura.

Carnaval y videojuegos: fiestas del mundo que ya son parte del gaming

La resaca aparece después de beber alcohol en exceso y genera dolor de cabeza, náuseas y cansancio, este exceso no afecta solo al hígado. Impacta en el cerebro, el estómago, los riñones y el sistema cardiovascular. Cuando la cantidad supera lo que el cuerpo puede procesar, llegan los síntomas.

La intensidad varía según la cantidad ingerida, la velocidad con la que se tomó, el peso corporal, el sexo y si hubo comida de por medio.

Qué es exactamente la resaca y qué la provoca

La resaca es un conjunto de síntomas que aparece horas después de haber tomado alcohol. Suele comenzar cuando el nivel de alcohol en sangre baja hasta cero.

El principal responsable es el etanol, el tipo de alcohol presente en las bebidas. El hígado lo transforma en una sustancia llamada acetaldehído. Este compuesto resulta tóxico y provoca inflamación y malestar general.

Además, el alcohol aumenta la producción de orina. Esa pérdida de líquidos genera deshidratación. Cuando el cuerpo pierde agua y minerales como sodio y potasio, aparecen dolor de cabeza, debilidad y mareos.

Mientras más alcohol consumimos, peor dormimos

En el emborrachamiento se experimentan sensaciones de euforia o desinhibición. Sin embargo, cuando el nivel de alcohol desciende, el cerebro reacciona y aparece irritabilidad, ansiedad y dificultad para concentrarse.

Esto se debe a que el alcohol modifica neurotransmisores, que son sustancias químicas que permiten la comunicación entre neuronas. Estimula el GABA, que produce relajación, e inhibe el glutamato, que mantiene el estado de alerta.

También altera el sueño. Aunque muchas personas se duermen rápido después de beber, el descanso resulta fragmentado y poco reparador. Esa mala calidad de sueño agrava el cansancio del día siguiente.

Inflamación, sistema inmune y malestar general

El consumo excesivo activa el sistema inmunológico. El cuerpo libera sustancias inflamatorias llamadas citoquinas.

Las citoquinas participan en procesos de defensa, pero también generan síntomas similares a los de una gripe leve, como dolor muscular, fatiga y malestar general.

Esa respuesta inflamatoria explica por qué la resaca no es solo deshidratación. Se trata de un fenómeno más complejo que involucra varios sistemas del organismo.

carnaval de los tekis.jpg

Mitos frecuentes sobre la resaca

  • Mezclar bebidas empeora la resaca

Uno de los mitos más repetidos indica que mezclar bebidas causa más resaca. Lo que influye es la cantidad total de alcohol ingerido. Sin embargo, algunas bebidas oscuras contienen más congéneres, sustancias que se forman durante la fermentación y pueden intensificar los síntomas.

  • Tomar café cura la resaca

Otro mito sostiene que el café “cura” la resaca. La cafeína puede mejorar la sensación de alerta, pero no elimina el alcohol ni revierte la deshidratación.

  • "Curar el veneno con más veneno" no funciona

También circula la idea de que beber más alcohol al día siguiente alivia el malestar. Esa práctica puede retrasar los síntomas, pero no soluciona el problema y aumenta la carga tóxica en el organismo. En síntesis, te vas a sentir peor cuando dejes de tomar.

Remedios caseros que funcionan para tratar la resaca

  • La hidratación ocupa el primer lugar. Tomar agua antes de dormir y al despertar ayuda a reponer líquidos perdidos. Las bebidas con sales minerales pueden colaborar en la recuperación de electrolitos.
  • Comer liviano también resulta útil. Alimentos con carbohidratos simples, como tostadas o frutas, ayudan a estabilizar el nivel de glucosa en sangre. El alcohol puede provocar una baja de azúcar, lo que genera debilidad y sudoración.
  • El descanso permite que el cuerpo complete el proceso de eliminación del alcohol. Analgésicos como el ibuprofeno pueden aliviar el dolor de cabeza, aunque conviene evitar el paracetamol porque puede sobrecargar el hígado.

Qué conviene hacer antes de beber alcohol

Comer antes de tomar reduce la velocidad de absorción del alcohol. Las comidas con proteínas y grasas retrasan el paso del etanol al torrente sanguíneo.

Beber despacio y alternar con agua disminuye la cantidad total ingerida y ayuda a prevenir la deshidratación.

Conocer los propios límites también resulta clave. El hígado procesa una cantidad limitada de alcohol por hora. Superar ese ritmo favorece la acumulación de acetaldehído y aumenta la probabilidad de resaca.

Embed - Carnaval y consumo de alcohol: recomendaciones para cuidar la salud

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Carnaval y consumo de alcohol: recomendaciones para cuidar la salud

Carnaval y videojuegos: fiestas del mundo que ya son parte del gaming

Cuáles son los mejores carnavales del mundo según la inteligencia artificial

Jueves de Comadres: significado, raíces y su relevancia para el Carnaval

Carnaval 2026: horarios de bailes e ingreso de menores

Las más leídas

Ruta 9 colapsada por el Carnaval: fotos y videos de las largas filas rumbo a la Quebrada video
Precaución.

Ruta 9 colapsada por el Carnaval: fotos y videos de las largas filas rumbo a la Quebrada

Carnaval 2026: Así se vivió la Bajada de los Diablos de Los Alegres de Uquía
Jujuy.

Carnaval 2026: Así se vivió la Bajada de los Diablos de Los Alegres de Uquía

Hasta $5 millones de multa: una por una, las sanciones en el Carnaval 2026 en Jujuy video
Atención.

Hasta $5 millones de multa: una por una, las sanciones en el Carnaval 2026 en Jujuy

Carnaval 2026: cronograma de desentierros y topamientos en la Quebrada de Humahuaca video
Jujuy.

Carnaval 2026: cronograma de desentierros y topamientos en la Quebrada de Humahuaca

Bendiciones de banderas y comparsas en Humahuaca video
Carnaval.

Realizaron la bendición de comparsas y banderas en Humahuaca con una multitud de carnavaleros

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel