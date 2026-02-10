Cuáles son los mejores carnavales del mundo según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial analizó bases de datos culturales, registros turísticos y menciones internacionales para identificar los carnavales más destacados del mundo . El resultado reúne fiestas populares de distintos continentes, con estilos, ritmos y tradiciones propias.

Festejos. Villa Jardín de Reyes celebrará una nueva edición del Jueves de Comadres

Carnaval. Festejarán el Jueves de Comadres en el Mercado 6 de Agosto

América Latina concentra una parte importante del listado, aunque también aparecen celebraciones europeas, caribeñas y norteamericanas. Argentina logra presencia con dos carnavales de fuerte identidad y proyección.

