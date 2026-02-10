Cuáles son los mejores carnavales del mundo según la inteligencia artificial

América Latina concentra una parte importante del listado, aunque también aparecen celebraciones europeas, caribeñas y norteamericanas. Argentina logra presencia con dos carnavales de fuerte identidad y proyección.
Los mejores carnavales del mundo:
Carnaval de Río de Janeiro (Brasil): El más famoso del mundo por sus desfiles de escuelas de samba, su escala masiva y su impacto cultural global.
Carnaval de Venecia (Italia): Reconocido por sus máscaras y trajes históricos, conserva una estética ligada al pasado aristocrático de la ciudad.
Carnaval de Oruro (Bolivia): Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, combina danzas tradicionales y expresiones religiosas andinas.
Carnaval de Barranquilla (Colombia): Se destaca por su diversidad cultural, con música y danzas que reflejan la identidad caribeña del país.
Mardi Gras de Nueva Orleans (Estados Unidos): Una celebración urbana con desfiles, jazz y rituales propios que forman parte de la identidad local.
Carnaval de Gualeguaychú (Argentina): Con desfiles en corsódromo y una fuerte competencia entre comparsas.
Carnaval de Jujuy (Argentina): Celebración ancestral de raíz andina, marcada por rituales comunitarios y tradiciones transmitidas de generación en generación.
Carnaval de Santa Cruz de Tenerife (España): Uno de los más importantes de Europa, con desfiles multitudinarios y eventos que atraen turismo internacional.
Carnaval de Niza (Francia): Famoso por sus carrozas artísticas y la tradicional batalla de flores, con una fuerte impronta visual.
Carnaval de Salvador de Bahía (Brasil): Destaca por su carácter callejero, la música en vivo y el protagonismo del axé.
Carnaval de Colonia (Alemania): Conocido por su tono festivo y satírico, integra humor político y desfiles populares.
Carnaval de Cádiz (España): Reconocido por sus comparsas y chirigotas, con letras humorísticas y mirada crítica de la actualidad.
Carnaval de Trinidad y Tobago: Uno de los más influyentes del Caribe, con fuerte presencia del calipso y el soca.
Carnaval de Recife y Olinda (Brasil): Celebración popular con protagonismo del frevo y una participación callejera masiva.
Carnaval de Montevideo (Uruguay): El más largo del mundo en duración, con murgas, candombe y espectáculos barriales.
Carnaval de Mazatlán (México): Uno de los más tradicionales del país, con desfiles, música y eventos frente al mar.
Carnaval de Notting Hill (Reino Unido): Fiesta multicultural en Londres, con raíces caribeñas y fuerte identidad comunitaria.
Carnaval de Binche (Bélgica): Celebración histórica con personajes emblemáticos, reconocida por la UNESCO.
Carnaval de Viareggio (Italia): Conocido por sus grandes carrozas satíricas y su tradición ligada al humor político.
