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15 de mayo de 2026 - 13:22
País.

La Unión Industrial de Jujuy se sumó al lanzamiento nacional de Industria Inspira 2026

El programa impulsa proyectos innovadores de estudiantes técnicos y fortalece el vínculo entre educación e industria.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Unión Industrial de Jujuy se sumó al lanzamiento nacional de Industria Inspira 2026

Unión Industrial de Jujuy se sumó al lanzamiento nacional de Industria Inspira 2026

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La propuesta se presentó de manera simultánea en 20 provincias argentinas y tuvo como objetivo acercar a los jóvenes al sector productivo mediante actividades dentro de empresas y espacios industriales.

En Jujuy, la UIJ participó activamente en la organización de las jornadas locales y en la articulación con instituciones educativas y compañías de la provincia.

Industria Inspira 2026 (2)
Unión Industrial de Jujuy se sumó al lanzamiento nacional de Industria Inspira 2026

Unión Industrial de Jujuy se sumó al lanzamiento nacional de Industria Inspira 2026

Empresas jujeñas abrieron sus puertas a estudiantes técnicos

El lanzamiento provincial se realizó en las firmas Los Tilianes, Exar, Papel NOA y Ledesma, donde alumnos de escuelas técnicas participaron de recorridos y actividades vinculadas al mundo industrial.

Además de las visitas a las plantas, los estudiantes siguieron la transmisión nacional encabezada desde el Centro X de la UIA, en la Ciudad de Buenos Aires.

La actividad contó con la presencia de autoridades industriales y educativas, entre ellas el presidente de la UIA, Martín Rappallini.

Cómo funciona Industria Inspira 2026

El programa convoca a estudiantes de los últimos años de escuelas técnicas a crear proyectos vinculados a problemáticas reales de sus comunidades, con eje en innovación, sustentabilidad y producción.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 14 de agosto y el proceso de evaluación tendrá distintas etapas: una instancia provincial, una selección nacional de finalistas y una final para definir a los equipos ganadores.

Los proyectos destacados accederán a equipamiento tecnológico, materiales para las escuelas y programas de capacitación.

Además, el equipo que obtenga el primer puesto viajará a Buenos Aires para participar de la 32° Conferencia Industrial de la UIA.

Industria Inspira 2026
Unión Industrial de Jujuy se sumó al lanzamiento nacional de Industria Inspira 2026

Unión Industrial de Jujuy se sumó al lanzamiento nacional de Industria Inspira 2026

La edición 2026 sumará talleres virtuales

Otra de las novedades anunciadas para este año será la incorporación de talleres virtuales destinados a estudiantes y docentes, en el marco de un convenio entre la UIA y la Universidad Siglo 21.

La propuesta apunta a fortalecer capacidades técnicas y acompañar el desarrollo de los proyectos escolares vinculados a la industria.

En la edición 2025, Industria Inspira alcanzó una participación récord con 374 proyectos presentados por 198 escuelas técnicas de distintos puntos del país.

En Jujuy, el programa se desarrolla de manera conjunta con el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, el Ministerio de Educación y la Dirección Provincial de Servicios Basados en el Conocimiento.

Industria Inspira 2026 (1)
Unión Industrial de Jujuy se sumó al lanzamiento nacional de Industria Inspira 2026

Unión Industrial de Jujuy se sumó al lanzamiento nacional de Industria Inspira 2026

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