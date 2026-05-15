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15 de mayo de 2026 - 14:31
Jujuy.

Jujuy registra un preocupante número de juicios por deudas alimentarias en el último año

Entre mayo de 2025 y mayo de 2026 se dictaron 607 sentencias vinculadas a cuotas alimentarias en Jujuy

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Jujuy registra un preocupante número de juicios por deudas alimentarias en el último año

Jujuy registra un preocupante número de juicios por deudas alimentarias en el último año

La problemática de las cuotas alimentarias continúa creciendo en Jujuy y cada vez son más las familias que recurren a la Justicia para reclamar el cumplimiento de esta obligación. Según datos del sistema del Poder Judicial aportados por el abogado César Lera, matrícula 3696, entre mayo de 2025 y mayo de 2026 se registraron 607 sentencias vinculadas a causas de cuota alimentaria en la provincia.

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La cifra corresponde únicamente a las sentencias dictadas durante el último año y no contempla la totalidad de expedientes iniciados, que podrían ser muchos más. De acuerdo a lo explicado por el letrado, actualmente el sistema judicial no permite acceder al número exacto de causas iniciadas, aunque remarcó que la cantidad de reclamos crece de manera sostenida.

Una problemática que se refleja en los tribunales

Las causas por cuota alimentaria representan una de las situaciones más frecuentes dentro del fuero de familia. Detrás de cada expediente aparecen madres que reclaman asistencia económica para la crianza, alimentación, salud y educación de sus hijos.

En muchos casos, los conflictos terminan judicializados por incumplimientos reiterados, demoras en los pagos o directamente por la ausencia total de aportes económicos.

El dato de las 607 sentencias en apenas doce meses expone el impacto de una problemática social que se profundiza en medio de la crisis económica y el deterioro del poder adquisitivo.

Embed - CÉSAR LERA - Abogado - Jujuy registra un preocupante número de juicios por deudas alimentarias

Deudores alimentarios y restricciones para ingresar a las canchas

En paralelo al crecimiento de las causas judiciales, comenzó a aplicarse una nueva medida para quienes integran el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam). A partir de ahora, las personas incorporadas al registro no podrán ingresar a las canchas de fútbol mediante el programa nacional Tribuna Segura.

El sistema funciona a través del escaneo del DNI en los accesos a los estadios. De manera automática, aparecen las restricciones vigentes, entre ellas las vinculadas a deudas alimentarias.

Según explicó César Lera, no todas las personas que adeudan cuotas ingresan automáticamente al Redam. Para eso, el abogado de la parte demandante debe solicitar formalmente la incorporación al registro y la normativa establece que pueden incluirse quienes adeuden al menos dos cuotas consecutivas o alternadas.

Buscan avanzar con medidas más estrictas

Durante la entrevista radial, el abogado sostuvo que muchas de las sanciones actuales no alcanzan para garantizar el pago efectivo de las cuotas alimentarias.

En ese sentido, adelantó que trabaja en una propuesta para que las cuotas puedan vincularse directamente al pago de servicios esenciales, como boletas de luz o agua, con el objetivo de generar mecanismos de cobro más efectivos.

Mientras tanto, el número de sentencias por alimentos sigue creciendo en Jujuy y deja en evidencia una problemática que cada vez ocupa más lugar dentro de los tribunales de familia de la provincia.

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