Deudores alimentarios no podrán entrar a casinos ni salas de juego en Jujuy

Deudores alimentarios morosos: restringirán su ingreso a las salas de juego y casinos en la provincia

Firma de convenio entre la Justicia y Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Deudores alimentarios morosos: restringirán su ingreso a las salas de juego y casinos en la provincia

Firma de convenio entre la Justicia y Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Deudores alimentarios morosos: restringirán su ingreso a las salas de juego y casinos en la provincia

Firma de convenio entre la Justicia y Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Jujuy sumará una nueva restricción para las personas inscriptas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos . A partir de un convenio firmado entre la Suprema Corte de Justicia , la Oficina de Niños, Niñas y Adolescentes del Poder Judicial (ONNA) y el Instituto Provincial de Juegos de Azar (INPROJUY) , se avanzará en mecanismos para impedirles el ingreso a salas de juego y casinos en la provincia.

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La medida busca fortalecer herramientas de control y prevención para promover el cumplimiento efectivo de las obligaciones alimentarias, con un eje claro puesto en la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Deudores alimentarios morosos: restringirán su ingreso a las salas de juego y casinos en la provincia

Firma de convenio entre la Justicia y Gimnasia y Esgrima de Jujuy

El acuerdo establece un marco de articulación entre las instituciones firmantes para intercambiar información e implementar mecanismos técnicos de control que permitan restringir el acceso a quienes figuren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos .

La firma del convenio se concretó este 30 de abril de 2026 y fue encabezada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Federico Otaola; la jueza de la Suprema Corte y directora de la ONNA, Mercedes Arias; y el presidente del INPROJUY, Walter Morales.

Federico Otaola destacó que el convenio apunta a mejorar la situación vinculada a los deudores alimentarios y remarcó que el incumplimiento de estas obligaciones genera una situación de desprotección en las familias, especialmente en niños, niñas y adolescentes, no solo en materia alimentaria, sino también en educación y salud. “Este convenio, motorizado por la ONNA y las autoridades provinciales, tiende a mejorar la situación de los deudores alimentarios morosos”.

Por su parte, Mercedes Arias señaló que el Estado debe brindar el mejor servicio de justicia y que eso implica trabajar de manera articulada para enfrentar lo que definió como un flagelo. Además, recordó que ya existe una ley previa, la N° 6498, y sostuvo que ahora es momento de avanzar en su implementación efectiva.

Walter Morales, desde el INPROJUY, expresó que el organismo viene trabajando en distintos aspectos vinculados al control y la regulación del juego, y consideró fundamental colaborar en todo lo que contribuya al bienestar de las familias y al cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

“Estamos muy contentos de firmar este convenio para atender esta problemática tan importante; venimos trabajando en distintos aspectos vinculados al control y la regulación del juego, y este es un tema que impacta directamente en la sociedad; para nosotros es fundamental poder colaborar en todo lo que contribuya al bienestar de las familias y al cumplimiento de las obligaciones alimentarias”.

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Cuándo comenzará la implementación

El vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Miranda, informó que el próximo 6 de mayo se realizará la primera reunión de presentación del convenio con jueces de familia, con el objetivo de definir los protocolos necesarios para poner en marcha la medida.

Además, la secretaria de Justicia de la Provincia, Marcela Infante, presentó un informe sobre el funcionamiento del Registro de Deudores Alimentarios Morosos y detalló que, desde su creación, ya se emitieron más de 30.500 certificados.

Con este nuevo paso, Jujuy busca sumar una herramienta más de presión institucional para que quienes incumplen con la cuota alimentaria regularicen su situación y respondan por una obligación que impacta de lleno en la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes.