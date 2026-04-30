Imagen creada con inteligencia artificial. Crece la violencia en accidentes de tránsito en Jujuy.

En Jujuy, los accidentes de tránsito suman un nuevo foco de preocupación: la violencia . La directora de Seguridad Vial, Olga Condorí, alertó sobre agresiones verbales y físicas en el lugar de los hechos. Ocurren durante accidentes, involucran a conductores, familiares y personal de emergencia, y obligan a reforzar operativos en plena vía pública.

Desde la Dirección de Seguridad Vial remarcan que los episodios de violencia forman parte de la escena cotidiana en accidentes de tránsito. Las discusiones escalan rápido y derivan en insultos entre los protagonistas del hecho.

El dato más relevante señala que las agresiones verbales lideran las estadísticas. Conductores, acompañantes y testigos protagonizan cruces cargados de tensión en medio del caos que genera un choque o incidente vial.

El problema no se limita a los involucrados directos. Personal policial, equipos del SAME y bomberos reciben insultos durante su intervención en los siniestros.

Embed - Crece la violencia en accidentes de tránsito en Jujuy: denuncian más agresiones entre conductores

Según detallan desde Seguridad Vial, muchas de estas situaciones surgen cuando las personas rechazan asistencia médica o cuando familiares llegan al lugar con un alto nivel de alteración. Esa reacción complica el trabajo de quienes buscan asistir y ordenar la escena.

Casos de violencia física y actuación policial

Aunque en menor proporción, también se registran agresiones físicas. Estas se dan entre los protagonistas del accidente o, en algunos casos, contra los propios agentes que intervienen.

Ante estos episodios, el protocolo indica la separación inmediata de las personas involucradas. Si la situación configura un delito, se concreta el traslado a la comisaría para avanzar con las actuaciones correspondientes.

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Operativos divididos para evitar más riesgos

El despliegue en un siniestro vial exige una tarea doble. Por un lado, el personal intenta controlar la circulación para evitar nuevos accidentes. Por otro, interviene en los conflictos para frenar situaciones de violencia.

Esta dinámica obliga a reforzar la presencia policial en el lugar del hecho, ya que la tensión puede escalar en pocos minutos y generar un escenario de mayor riesgo.

Alcohol y descontrol, factores recurrentes

Uno de los factores que aparece de manera reiterada es el consumo de alcohol. Desde el área de Seguridad Vial indican que muchas personas involucradas en siniestros no se encuentran en condiciones normales.

Esa situación influye en la conducta agresiva. Bajo ese estado, cualquier discusión deriva en insultos o enfrentamientos, incluso contra quienes cumplen funciones de asistencia.

Conductores que abandonan el lugar del hecho

Otro dato que preocupa es la cantidad de personas que se retiran del lugar del accidente. Esta conducta dificulta la identificación de los responsables y entorpece la investigación.

Las autoridades vinculan estos casos con la falta de documentación o con la intención de evitar controles de alcoholemia. La normativa vigente exige que todo conductor involucrado permanezca en el lugar hasta la intervención de las autoridades.