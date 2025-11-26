miércoles 26 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de noviembre de 2025 - 12:39
Protocolo.

Cómo actuar legalmente ante un accidente de tránsito o siniestro vial

Cúales son los pasos legales clave tras un accidente de tránsito y qué documentación exige la ley para evitar problemas mayores.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Como actuar ante un accidente de transito&nbsp;

Como actuar ante un accidente de transito 

En diálogo con canal 4 de Jujuy, el abogado César Lera informó qué debe hacer una persona cuando sufre un accidente de tránsito. La explicación apunta a resolver dudas frecuentes. La guía indica cómo proceder según el tipo de daño, quiénes intervienen y qué exige la ley.

Lee además
Accidentes en Jujuy
Alarmante.

En la última semana hubo en Jujuy un muerto cada 28 horas por accidentes
impactante accidente de transito en el puente paraguay sobre ruta 9
Jujuy.

Impactante accidente de tránsito en el Puente Paraguay sobre Ruta 9

Documentación obligatoria en la vía pública

El abogado recordó que cada conductor debe llevar licencia de conducir, seguro vigente, revisión técnica y cédula verde. Lera señaló que la cédula azul ya no se usa y no tiene validez. La falta de estos documentos provoca sanciones y agrava cualquier reclamo posterior.

El punto más sensible se vincula al seguro. Si la persona que provoca el siniestro vial no tiene cobertura, queda expuesta a responder con sus bienes. El afectado debe hacer una exposición policial y detallar que el otro conductor circula sin seguro.

Seguro vencido y pedidos de indemnización

Cuando el seguro está vencido, Lera recomendó acudir a la aseguradora y pedir una negativa de cobertura. Ese documento sirve para iniciar el reclamo formal contra el responsable. Luego se envía carta documento para solicitar la indemnización según el presupuesto del arreglo.

El abogado remarcó que estos pasos evitan pérdidas económicas y facilitan el trámite civil. La presentación de pruebas es clave para avanzar sin trabas.

Daños materiales sin heridos

Si el choque deja solo daños materiales y las dos partes tienen la documentación en regla, lo correcto es sacar fotos de los papeles y de los autos. Después cada uno inicia el trámite con su aseguradora dentro de las 72 horas que indica la ley.

Cuando un conductor se niega a mostrar su documentación, la recomendación es llamar a la policía. Lera destacó el valor de tener fotos y videos para respaldar la versión de los hechos.

Heridos y obligatoriedad de llamar a emergencias

La ley indica que, ante la presencia de heridos, es obligatorio llamar a la policía y a la ambulancia. El conductor también debe mover el vehículo a un lugar seguro si la maniobra no genera más daño. La falta de esa acción puede derivar en responsabilidad por nuevos choques.

El abogado señaló que la prioridad es proteger a las personas y evitar obstrucciones que agravan la escena. El resguardo del lugar permite que los equipos de emergencia actúen con rapidez.

Abandono de persona y consecuencias legales

Lera explicó que el abandono de persona se configura cuando el accidentado queda sin ayuda. Si el conductor deja a la víctima en un sitio con circulación y presencia de testigos, la figura penal no se aplica. Sin embargo, si se prueba el abandono, la pena va desde cuatro hasta veinticinco años de prisión según la gravedad.

El marco penal se aplica de acuerdo con el daño y el nivel de desamparo. Por eso la presencia de testigos y la asistencia inmediata son factores que determinan la investigación.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

En la última semana hubo en Jujuy un muerto cada 28 horas por accidentes

Impactante accidente de tránsito en el Puente Paraguay sobre Ruta 9

Accidente en el Puente Tucumán: hay mucha congestión en el ingreso al centro

La reacción de dos mujeres al tener un accidente de auto que se viralizó en redes

Las más leídas

Joven se recibió de médico pero el festejo casi termina en tragedia: el video viral.
Redes sociales.

Joven se recibió de médico pero el festejo casi termina en tragedia: el video viral

Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Urgente.

Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales en diciembre 2025

El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy: todas las fechas
Eventos.

El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy: todas las fechas

Cuándo cobran los policías: cronograma de pagos en Jujuy.
Atención.

Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los policías en diciembre 2025

Una gran historia de amor. video
Empatía.

La lucha de Raúl, un pedido urgente por perros callejeros de Humahuaca y un corazón que no deja de ayudar

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel