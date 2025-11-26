Cómo actuar legalmente ante un accidente de tránsito o siniestro vial

En diálogo con canal 4 de Jujuy, el abogado César Lera informó qué debe hacer una persona cuando sufre un accidente de tránsito . La explicación apunta a resolver dudas frecuentes. La guía indica cómo proceder según el tipo de daño, quiénes intervienen y qué exige la ley.

Alarmante. En la última semana hubo en Jujuy un muerto cada 28 horas por accidentes

El abogado recordó que cada conductor debe llevar licencia de conducir, seguro vigente, revisión técnica y cédula verde. Lera señaló que la cédula azul ya no se usa y no tiene validez. La falta de estos documentos provoca sanciones y agrava cualquier reclamo posterior.

El punto más sensible se vincula al seguro. Si la persona que provoca el siniestro vial no tiene cobertura, queda expuesta a responder con sus bienes. El afectado debe hacer una exposición policial y detallar que el otro conductor circula sin seguro.

Cuando el seguro está vencido, Lera recomendó acudir a la aseguradora y pedir una negativa de cobertura. Ese documento sirve para iniciar el reclamo formal contra el responsable. Luego se envía carta documento para solicitar la indemnización según el presupuesto del arreglo.

El abogado remarcó que estos pasos evitan pérdidas económicas y facilitan el trámite civil. La presentación de pruebas es clave para avanzar sin trabas.

Daños materiales sin heridos

Si el choque deja solo daños materiales y las dos partes tienen la documentación en regla, lo correcto es sacar fotos de los papeles y de los autos. Después cada uno inicia el trámite con su aseguradora dentro de las 72 horas que indica la ley.

Cuando un conductor se niega a mostrar su documentación, la recomendación es llamar a la policía. Lera destacó el valor de tener fotos y videos para respaldar la versión de los hechos.

Heridos y obligatoriedad de llamar a emergencias

La ley indica que, ante la presencia de heridos, es obligatorio llamar a la policía y a la ambulancia. El conductor también debe mover el vehículo a un lugar seguro si la maniobra no genera más daño. La falta de esa acción puede derivar en responsabilidad por nuevos choques.

El abogado señaló que la prioridad es proteger a las personas y evitar obstrucciones que agravan la escena. El resguardo del lugar permite que los equipos de emergencia actúen con rapidez.

Abandono de persona y consecuencias legales

Lera explicó que el abandono de persona se configura cuando el accidentado queda sin ayuda. Si el conductor deja a la víctima en un sitio con circulación y presencia de testigos, la figura penal no se aplica. Sin embargo, si se prueba el abandono, la pena va desde cuatro hasta veinticinco años de prisión según la gravedad.

El marco penal se aplica de acuerdo con el daño y el nivel de desamparo. Por eso la presencia de testigos y la asistencia inmediata son factores que determinan la investigación.