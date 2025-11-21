viernes 21 de noviembre de 2025

21 de noviembre de 2025 - 13:00
Alarmante.

En la última semana hubo en Jujuy un muerto cada 28 horas por accidentes

Del 14 al 21 de noviembre se registraron más de 70 siniestros viales en la provincia de Jujuy con un total de 40 lesionados.

Por  Gabriela Bernasconi
Accidentes en Jujuy

Accidentes en Jujuy

TodoJujuy.com pudo acceder al reporte de siniestralidad de la provincia correspondiente al período del 14 al 21 de noviembre, en el que se refleja que hubo una persona fallecida cada 28 horas en los últimos siete días. En ese lapso, en los 72 siniestros viales ocurridos se registraron 40 lesionados y 6 personas fallecidas.

Detalles del reporte de accidentes en Jujuy

De acuerdo con los datos de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, entre el 14 y el 21 de noviembre se reportaron 72 siniestros viales. Asimismo, se contabilizaron 28 choques con daños materiales, mientras que otros 40 registraron lesionados.

En cuanto a los siniestros viales con personas fallecidas, el total llegó a 4. No obstante, las autoridades confirmaron que, dentro de esos accidentes, murieron 6 pasajeros. Esto significa que en la última semana hubo en Jujuy una persona fallecida cada 28 horas.

El análisis regional revela diferencias marcadas. La provincia de Buenos Aires encabezó la lista por cantidad absoluta, con 869 víctimas fatales, seguida por Córdoba (345), Santa Fe (315) y Tucumán (205). Sin embargo, al ajustar por población, las tasas más altas cada 100.000 habitantes se observaron en provincias del norte como Santiago del Estero (14,9), Misiones (14,5), La Rioja (14,5) y Jujuy (14,1).

Porcentaje de las víctimas fatales

  • Motociclistas: 46%
  • Automovilistas: 24%.
  • Peatones: 11%.
  • Ciclistas: 4%, con tendencia en aumento en áreas urbanas.
  • Predominio: Varones jóvenes de entre 15 y 34 años.
Dos motociclistas muertos en ruta 66 tras chocar con un taxi

Franjas horarias con mayor riesgo de fatalidad en accidentes

La incidencia temporal muestra dos franjas de mayor riesgo: primeras horas de la mañana, entre las 6 a las 7, y la franja de la tarde-noche dada entre las 19 y las 21 hs.

Estas horas coinciden con dos factores en simultáneo. Por un lado, el inicio o la finalización de actividades laborales, escolares y sociales. Mientras que por el otro, un factor clave es el horario promedio en el que amanece y anochece, los dos momentos más críticos de visibilidad en las rutas, donde ocurre la mayoría de los siniestros viales.

Además, hay un incremento de los incidentes durante los fines de semana.

Temas
