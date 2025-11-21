El desesperado pedido de la madre de María Luz Herrera: "Queremos saber que le hicieron y dónde está"

Ya pasaron más de dos años de la desaparición de María Luz Herrera , la jujeña que vivía en Chaco . Su madre, Cecilia Leaño, estuvo en Presidencia Roque Sáenz Peña encabezando una movilización para exigir que la Justicia avance con el juicio oral.

Esta semana se hizo una audiencia en el Juzgado de Garantías , tras la oposición presentada por la defensa de los dos imputados en la causa, algo que se resolverá la próxima semana, lo que agotó la paciencia de la familia de la jujeña.

"Queremos saber qué le hicieron y dónde está. Hace más de dos años que pedimos justicia por Luz y ya es tiempo de que llegue un cierre" , le expresó a los medios de esa provincia, y reclamó que el juicio previsto para 2026, se realice bajo estándares similares a los aplicados en el caso Cecilia , donde la familia Sena fue condenada por el femicidio pese a no contar con el cuerpo de la víctima.

" La justicia debe ser igual para todas. La causa de Luz es muy similar. Solo pedimos que se apliquen los mismos criterios y que finalmente tengamos justicia", afirmó Leaño sobre la otra causa que conmocionó a la provincia chaqueña.

Foto Diario TAG Marcha por María Luz Herrera (Foto Diario TAG)

"Exigimos que los culpables hablen y nos digan dónde está nuestra hija, qué le hicieron y qué hicieron con su cuerpo", agregó. "Estoy preocupada. Hace más de dos años que pedimos justicia por Luz y ya es tiempo de que llegue un cierre", señaló.

La causa por el femicidio de María Luz Herrera

En octubre el fiscal presentó la requisitoria de elevación a juicio contra Darío Esequiel Godoy Florentín por el delito de femicidio agravado por el vínculo, y Darío Ismael Godoy Ojeda, acusado de participación como partícipe primario en el mismo delito contra María Luz Herrera.

Luego la defensa de ambos presentó recursos. El abogado Bruno Romero presentó un recurso de apelación y también planteó la nulidad de la última ampliación de declaración del imputado. Estas presentaciones se definirán este jueves.

Carolina Aquino, abogada de la familia de María Luz, confirmó en Canal 4 que “ el juez difirió la resolución de estas cuestiones por el plazo que establece la ley, que son cinco días hábiles”, y explicó que si el magistrado resuelve a favor de la validez de la ampliación de declaración de los imputados, este requerimiento va a quedar firme, pero si resuelve que declara la nulidad de la de la declaración del imputado, va a establecer que se realiza de nuevo el acto.

María Luz Herrera María Luz Herrera.

“Entendemos que esto no se va a dar, que el acto es válido, que el fiscal hizo correctamente la ampliatoria de la declaración de imputado, incluso circunstanció y fijó mejor la fecha del hecho que con anterioridad, es decir que no estamos en presencia de un hecho vago, de un hecho impreciso, como lo afirma el abogado defensor”.

“Puedo decir con total seguridad que este acto va a ser confirmado por el Juez de Garantía, va a quedar firme el requerimiento de elevación a juicio y próximamente ya tendremos las audiencias preliminares para el juicio por jurado”, señaló Aquino.

Rumbo al juicio

“Es probable que las audiencias preliminares se realicen el año que viene, en febrero. El juicio podría comenzar en febrero porque ya se habilitan las actividades cuando se reanuda la feria judicial”, estimó la profesional chaqueña.

Sobre la culpabilidad de los dos imputados, dijo que “está acreditada. Cómo se resolvió la causa Cecilia, nos da un precedente de juicio por jurado. Anteriormente ya teníamos condenas donde no se había encontrado el cuerpo de la víctima”, señaló.

Poder Judicial de Chaco y el caso María Luz Herrera Poder Judicial de Chaco y el caso María Luz Herrera

Confirmó que pedirán reclusión perpetua para los imputados, ya que “es el mismo delito y por ende la misma pena que el caso Cecilia”, y destacó que en la causa podría haber una encubridora. “Es lo que nosotros venimos sosteniendo, que es la madre”.