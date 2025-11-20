El juicio por el femicidio de María Luz Herrera sería en el 2026

En octubre el fiscal presentó la requisitoria de elevación a juicio contra Darío Esequiel Godoy Florentín por el delito de femicidio agravado por el vínculo, y Darío Ismael Godoy Ojeda, acusado de participación como partícipe primario en el mismo delito contra María Luz Herrera .

Etapa final. Caso María Luz Herrera: citaron a los detenidos y la causa se encamina a juicio

Luego la defensa de ambos presentó recursos . El abogado Bruno Romero presentó un recurso de apelación y también planteó la nulidad de la última ampliación de declaración del imputado. Estas presentaciones se definirán este jueves.

Carolina Aquino , abogada de la familia de María Luz, confirmó en el programa Alerta Urbana de Chaco que “ el juez difirió la resolución de estas cuestiones por el plazo que establece la ley, que son cinco días hábiles” , aclaró.

Explicó que si el magistrado resuelve a favor de la validez de la ampliación de declaración de los imputados, este requerimiento va a quedar firme, pero si resuelve que declara la nulidad de la de la declaración del imputado, va a establecer que se realiza de nuevo el acto.

“Entendemos que esto no se va a dar, que el acto es válido, que el fiscal hizo correctamente la ampliatoria de la declaración de imputado, incluso circunstanció y fijó mejor la fecha del hecho que con anterioridad, es decir que no estamos en presencia de un hecho vago, de un hecho impreciso, como lo afirma el abogado defensor”.

“Puedo decir con total seguridad que este acto va a ser confirmado por el Juez de Garantía, va a quedar firme el requerimiento de elevación a juicio y próximamente ya tendremos las audiencias preliminares para el juicio por jurado”, señaló Aquino.

Cuándo sería el juicio por el femicidio de la jujeña

“Es probable que las audiencias preliminares se realicen el año que viene, en febrero. El juicio podría comenzar en febrero porque ya se habilitan las actividades cuando se reanuda la feria judicial”, estimó la profesional chaqueña.

Sobre la culpabilidad de los dos imputados, dijo que “está acreditada. Cómo se resolvió la causa Cecilia, nos da un precedente de juicio por jurado. Anteriormente ya teníamos condenas donde no se había encontrado el cuerpo de la víctima”, señaló.

caso maria luz herrera Los acusados por el femicidio de María Luz Herrera

Confirmó que pedirán reclusión perpetua para los imputados, ya que “es el mismo delito y por ende la misma pena que el caso Cecilia”, y destacó que en la causa podría haber una encubridora. “Es lo que nosotros venimos sosteniendo, que es la madre”.

La desaparición de María Luz Herrera

María Luz Herrera, de 26 años, desapareció el 26 de septiembre de 2023 en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. Ese día su rastro se perdió y no volvió a establecer contacto, no hallando el cuerpo ni se pudo confirmar su paradero.