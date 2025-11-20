jueves 20 de noviembre de 2025

20 de noviembre de 2025 - 15:52
Chaco.

El juicio por el femicidio de María Luz Herrera sería en el 2026

Hoy se realizó una audiencia clave en la causa que investiga el femicidio de María Luz Herrera. Fechas tentativas para el juicio por jurados.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
María Luz Herrera

María Luz Herrera

Luego la defensa de ambos presentó recursos. El abogado Bruno Romero presentó un recurso de apelación y también planteó la nulidad de la última ampliación de declaración del imputado. Estas presentaciones se definirán este jueves.

Carolina Aquino, abogada de la familia de María Luz, confirmó en el programa Alerta Urbana de Chaco que “el juez difirió la resolución de estas cuestiones por el plazo que establece la ley, que son cinco días hábiles”, aclaró.

Explicó que si el magistrado resuelve a favor de la validez de la ampliación de declaración de los imputados, este requerimiento va a quedar firme, pero si resuelve que declara la nulidad de la de la declaración del imputado, va a establecer que se realiza de nuevo el acto.

Carolina Aquino es la abogada querellante
Carolina Aquino es la abogada de la familia de Mar&iacute;a Luz Herrera

Carolina Aquino es la abogada de la familia de María Luz Herrera

“Entendemos que esto no se va a dar, que el acto es válido, que el fiscal hizo correctamente la ampliatoria de la declaración de imputado, incluso circunstanció y fijó mejor la fecha del hecho que con anterioridad, es decir que no estamos en presencia de un hecho vago, de un hecho impreciso, como lo afirma el abogado defensor”.

“Puedo decir con total seguridad que este acto va a ser confirmado por el Juez de Garantía, va a quedar firme el requerimiento de elevación a juicio y próximamente ya tendremos las audiencias preliminares para el juicio por jurado”, señaló Aquino.

Cuándo sería el juicio por el femicidio de la jujeña

Es probable que las audiencias preliminares se realicen el año que viene, en febrero. El juicio podría comenzar en febrero porque ya se habilitan las actividades cuando se reanuda la feria judicial”, estimó la profesional chaqueña.

Sobre la culpabilidad de los dos imputados, dijo que “está acreditada. Cómo se resolvió la causa Cecilia, nos da un precedente de juicio por jurado. Anteriormente ya teníamos condenas donde no se había encontrado el cuerpo de la víctima”, señaló.

caso maria luz herrera
Los acusados por el femicidio de Mar&iacute;a Luz Herrera

Los acusados por el femicidio de María Luz Herrera

Confirmó que pedirán reclusión perpetua para los imputados, ya que “es el mismo delito y por ende la misma pena que el caso Cecilia”, y destacó que en la causa podría haber una encubridora. “Es lo que nosotros venimos sosteniendo, que es la madre”.

La desaparición de María Luz Herrera

María Luz Herrera, de 26 años, desapareció el 26 de septiembre de 2023 en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. Ese día su rastro se perdió y no volvió a establecer contacto, no hallando el cuerpo ni se pudo confirmar su paradero.

