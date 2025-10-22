Caso María Luz Herrera: cerró la investigación y piden la elevación a juicio

El fiscal Gustavo Valero confirmó que los dos hombres imputados en la causa por la desaparición de María Luz Herrera , la joven de 26 años vista por última vez el 26 de septiembre de 2023 en Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco) , serán acusados formalmente por femicidio y participación necesaria .

Durante una entrevista con Canal 4 de Jujuy , Valero explicó que esta semana se presentó el requerimiento de elevación a juicio , luego de incorporar nuevas pruebas. “Estamos esperando el plazo de tres días para ver si la defensa interpone algún recurso. Una vez que quede firme, la causa avanzará hacia el juicio”, señaló.

El fiscal detalló que, a partir de la investigación, se pudo reconstruir parte del recorrido de los sospechosos el día de la desaparición: “Se constató que uno de los imputados se trasladó con una camioneta hasta una estación de servicio cercana al domicilio, donde cargó combustible en un bidón y apagó su teléfono por más de cuatro horas. Luego se reactivó la señal en la ruta 95, al norte de la ciudad”.

Valero agregó que “todo indica que el imputado conocía a la víctima, convivían y mantuvieron contacto esa mañana antes de su desaparición”. También se confirmó la participación del padre del acusado, a quien se le secuestró el celular a partir de una intervención de la Fiscalía Federal de Salta, lo que permitió avanzar en la investigación.

Sobre el avance judicial, el fiscal aclaró: “Una de las acusaciones será por femicidio y la otra por participación necesaria. Estamos próximos a la instancia de juicio y seguimos en contacto con la familia para mantenerlos informados”.

La familia de María Luz Herrera aguarda justicia tras más de dos años de incertidumbre, mientras la causa se encamina finalmente a un proceso oral.