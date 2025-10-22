miércoles 22 de octubre de 2025

22 de octubre de 2025 - 19:52
País.

El Gobierno anunció una reforma laboral con salarios establecidos según el rendimiento del empleado

La iniciativa se presentó este miércoles en el marco del proyecto de Presupuesto 2026 y generó un fuerte debate en la Cámara de Diputados.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Debate en Diputados.

Debate en Diputados.

Cordero explicó que se trabaja desde hace dos meses junto a los firmantes del Pacto de Mayo y que el objetivo es introducir convenios por empresa en lugar de los tradicionales por actividad. “Esto generaría una situación distinta porque podrían negociar con el sindicato si la paritaria nacional quedó muy por encima”, afirmó.

Uno de los elementos centrales de la propuesta es el llamado “salario dinámico”, un sistema que busca vincular la remuneración con la productividad y mérito individual. ““Tenemos un plan de incremento salarial dinámico. Estamos trabajando hace dos meses. Eso es lo que marca la diferencia entre los salarios de convenio y los salarios reales, que estos últimos son muy superiores y deben serlo. Como la inflación baja, ahora la negociación es otra cosa. Los empleadores deben pagar más a los trabajadores que se diferencian y se destaquen. Queremos que los salarios generen este diferencial por mérito. Si todo es lo mismo, se apunta hacia abajo”, sostuvo Cordero.

image
Secretario de Trabajo, Julio Cordero.

Secretario de Trabajo, Julio Cordero.

El funcionario también defendió la eliminación de las sanciones a empleadores que incumplan legislación laboral mediante la actual normativa de la Ley de Bases, al señalar que las multas “iban al Estado, no al trabajador” y que su supresión tiende a combatir la informalidad.

La oposición, en tanto, fue crítica frente al diagnóstico oficial. Legisladores cuestionaron la "caída del empleo formal, el aumento de la informalidad y la falta de claridad sobre cómo este nuevo esquema generará puestos de trabajo genuino".

