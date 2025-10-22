El Gobierno anunció una reforma laboral con salarios establecidos según el rendimiento del empleado

Debate en Diputados.

En la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, adelantó este miércoles los lineamientos de una reforma laboral que se enviará al Congreso como parte del proyecto de Presupuesto 2026.

Cordero explicó que se trabaja desde hace dos meses junto a los firmantes del Pacto de Mayo y que el objetivo es introducir convenios por empresa en lugar de los tradicionales por actividad. “Esto generaría una situación distinta porque podrían negociar con el sindicato si la paritaria nacional quedó muy por encima”, afirmó.

Uno de los elementos centrales de la propuesta es el llamado “salario dinámico”, un sistema que busca vincular la remuneración con la productividad y mérito individual. ““Tenemos un plan de incremento salarial dinámico. Estamos trabajando hace dos meses. Eso es lo que marca la diferencia entre los salarios de convenio y los salarios reales, que estos últimos son muy superiores y deben serlo. Como la inflación baja, ahora la negociación es otra cosa. Los empleadores deben pagar más a los trabajadores que se diferencian y se destaquen. Queremos que los salarios generen este diferencial por mérito. Si todo es lo mismo, se apunta hacia abajo”, sostuvo Cordero.

image Secretario de Trabajo, Julio Cordero.

El funcionario también defendió la eliminación de las sanciones a empleadores que incumplan legislación laboral mediante la actual normativa de la Ley de Bases, al señalar que las multas “iban al Estado, no al trabajador” y que su supresión tiende a combatir la informalidad. La oposición, en tanto, fue crítica frente al diagnóstico oficial. Legisladores cuestionaron la "caída del empleo formal, el aumento de la informalidad y la falta de claridad sobre cómo este nuevo esquema generará puestos de trabajo genuino".

