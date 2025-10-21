martes 21 de octubre de 2025

21 de octubre de 2025 - 21:39
País.

El Gobierno informó que enviará la "Ley Bases 2" tras las Elecciones

El nuevo proyecto buscará consolidar reformas estructurales, aunque la decisión generó fuertes cuestionamientos de la oposición y de distintos sectores sociales.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Javier Milei.

Javier Milei.

Este martes, funcionarios del Ministerio de Desregulación de la Nación e Innovación anunciaron que el Ejecutivo presentará un nuevo paquete normativo denominado “Ley de Bases 2” el próximo 15 de diciembre, tras la renovación legislativa que seguirá a las elecciones del 26 de octubre.

La decisión se tomó en medio de una fuerte controversia política: distintos aspectos de las leyes aprobadas recientemente —como el financiamiento universitario y la emergencia en salud pediátrica— ya habían sido sancionados pero fueron suspendidos por las autoridades del Gobierno.

Desde la oposición, en particular el bloque Unión por la Patria, consideran la estrategia como “una forma inconstitucional de legislar” por condicionar la vigencia de normas ya sancionadas a plazos impuestos por el Ejecutivo.

El nuevo proyecto “Ley de Bases 2” busca consolidar varias reformas estructurales en ámbitos económico-financieros y administrativos, bajo un esquema que el Gobierno describe como “ordenador” del Estado. Sin embargo, el adelanto formal de su envío genera inquietud en provincias y sectores sociales sobre la transparencia del proceso legislativo y la efectividad de las normas suspendidas.

