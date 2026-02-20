Caá Catí, Corrientes: un pueblo donde la historia y la naturaleza deleitan a todos los turistas

Un pueblo donde la historia y la naturaleza deleitan a todos los turistas.

En Argentina es posible descubrir lugares escondidos que sobresalen no solo por sus entornos naturales atractivos, sino también por la arquitectura colonial de sus viviendas, que conserva el legado histórico de sus orígenes, como ocurre en Caá Catí . Conoce en detalle este pueblo del norte y agendalo para tus escapadas antes que termine el verano.

Caá Catí es una ciudad y municipio que funciona como cabecera del departamento General Paz , en la provincia de Corrientes , Argentina. Su trazado urbano conserva un estilo colonial , con casas antiguas de finales del siglo XIX emplazadas sobre amplios lotes y con galerías imponentes que se proyectan desde las fachadas hacia las veredas.

El nombre Caá Catí proviene del idioma guaraní , hablado por los pueblos originarios que habitaban la región. En esta lengua, ka’a significa “hierba” o “planta”, mientras que katĩ se traduce como “ aroma intenso ” o “ fragancia fuerte ”.

El nombre alude al aroma que desprendían las plantas aromáticas locales , como menta , romero , orégano y albahaca , cuando eran aplastadas por los cascos de los caballos que recorrían la zona.

Dónde queda Caá Catí

Caá Catí se localiza a 132 kilómetros de la ciudad de Corrientes por la Ruta Provincial N.º 5 y a 46 kilómetros del Portal San Nicolás del Parque Nacional Iberá. La ciudad está organizada internamente en cuatro barrios principales: Anahí, Sol Naciente, Cambá Porá y Coé Mbotá.

Este municipio correntino se ubica en la zona norte de la provincia y limita con distintos territorios: al norte, con Berón de Astrada e Itá-Ibaté; al este, con Loreto; al sur, con Palmar Grande; y al oeste, con Lomas de Vallejos y el departamento San Luis del Palmar.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Caá Catí?

Explorar el Centro Cultural Estación General Paz .

. Recorrer el Museo El Asturiano .

. Conocer el Museo dedicado al poeta David Martínez .

. Visitar el Museo del poeta Carlos Gordiola Niella.

Pasear por el Paseo de los Músicos y Poetas .

. Disfrutar de una jornada en el Balneario Laguna El Rincón, que ofrece entrada libre y una amplia variedad de servicios para los visitantes. El predio cuenta con 12 cabañas con capacidad para 60 personas, zona de camping, estacionamiento y un área de parrillas. Además, dispone de espacios lounge equipados, canchas deportivas, quincho y comedor, junto con áreas de juego para niños y extensos sectores verdes con abundante arboleda.

Es posible alquilar kayaks para recorrer la laguna, ya sea con guía o de manera independiente. Además, se ofrecen talleres de cocina, manualidades, reciclaje y cine silleta, junto con presentaciones de libros, funciones de títeres y espacios de dibujo y recreación para niños. También se puede disfrutar de la propuesta “Atardecer en El Rincón”, un lugar pensado para relajarse con buena música mientras se contempla el paisaje.

Cómo llegar a Caá Catí

Se puede llegar a Caá Catí a través de la Ruta Provincial N.º 5 y la Ruta Provincial N.º 13. La Ruta 5 une la ciudad con la capital de la provincia, recorriendo una distancia de 132 kilómetros.

En su recorrido hacia el oeste, conecta con las localidades de Paso Florentín, Lomas de Vallejos, Herlitzka, San Luis del Palmar y Laguna Brava. Hacia el sureste, esta misma vía enlaza con la Ruta Nacional N.º 118, que permite el acceso a las ciudades de San Antonio y San Miguel.

En tanto, la Ruta Provincial N.º 13 permite vincular Caá Catí con Colonia Romero e Itá-Ibaté en dirección norte, mientras que hacia el suroeste conecta con Tacuaral y Palmar Grande.