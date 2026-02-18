miércoles 18 de febrero de 2026

18 de febrero de 2026 - 16:52
Villa 25 de Mayo, el pueblo secreto de Mendoza ideal para unas escapadas

A solo dos horas y media de la ciudad de Mendoza, este pueblo combina tranquilidad, historia y paisajes que enamoran a quienes buscan una experiencia diferente.

Dentro de las alternativas de turismo que ofrece Argentina, Mendoza sobresale como uno de los destinos más concurridos. Reconocida por su industria del vino, la región seduce a miles de personas por las experiencias de aventura y el patrimonio histórico. Entre sus opciones, hay un pueblo ideal para unas escapadas en familia.

Más allá de sus reconocidas y sofisticadas cepas de vino, Mendoza ofrece una experiencia mucho más amplia. Los imponentes paisajes al pie de la cordillera de los Andes atraen de inmediato a los viajeros, pero la verdadera fascinación llega al descubrir la historia viva que persiste en sus localidades.

A dos horas y media de la capital de la provincia, se encuentra esta localidad perfecta para descansar y aprender más sobre la historia del país.

Villa 25 de Mayo se distingue como un auténtico pueblo museo, gracias a sus construcciones antiguas y a su papel clave durante la Campaña del Desierto. Hoy, numerosas edificaciones y estructuras del siglo XIX se conservan en excelente estado, permitiendo a los visitantes conectar con el pasado de la región.

Dónde queda Villa 25 de Mayo

Villa 25 de Mayo es un poblado situado en el departamento de San Rafael, dentro de la provincia de Mendoza. Se localiza en el sector occidental del reconocido valle del Río Diamante, a unos 230 kilómetros de distancia de la ciudad capital de la provincia.

Dónde queda Villa 25 de Mayo.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Villa 25 de Mayo?

Explorar la localidad: una de las experiencias más destacadas es contemplar las edificaciones que parecen detenidas en otra época. Entre los sitios más relevantes sobresalen la plaza Centenario junto a su capilla, así como las viviendas que aún preservan el adobe original de su construcción.

Fuerte San Rafael del Diamante y museo: durante la Campaña del Desierto se levantó un fuerte con la finalidad de resguardar a los habitantes de la zona. Hoy es posible recorrer sus restos arqueológicos y el Museo Histórico Narciso Sosa Morales, donde se exhiben documentos y objetos que permiten adentrarse en la historia de aquel período.

Para llegar a Villa 25 de Mayo desde la capital de Mendoza se debe tomar la Ruta Nacional 40 en combinación con la Ruta Nacional 143.

Dique Galileo Vitali: esta fue la primera obra hidráulica construida sobre el Río Diamante, con el propósito de suministrar agua a la población y favorecer el riego agrícola. Ubicado a apenas dos kilómetros del centro del pueblo, es un lugar ideal para pasar un día en contacto con la naturaleza.

Gastronomía: al igual que ocurre en muchas localidades argentinas, Villa 25 de Mayo sobresale por su variada oferta culinaria. Sus casas de té son el sitio perfecto para disfrutar de repostería artesanal, mientras que en los puestos callejeros se pueden saborear tortas fritas y empanadas tradicionales, emblemas de la cocina local.

Cómo llegar a Villa 25 de Mayo

Para arribar a Villa 25 de Mayo partiendo de la ciudad de Mendoza, es necesario circular por la Ruta Nacional 40 y luego enlazar con la Ruta Nacional 143. Posteriormente, se debe continuar por la Ruta Provincial 150 hasta alcanzar el pueblo. El recorrido total abarca unos 230 kilómetros, lo que se traduce en un viaje en automóvil de alrededor de dos horas y media.

