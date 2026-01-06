Un pueblo lleno de naturaleza: así es la laguna escondida del norte argentino que deslumbra

La Laguna Oca constituye un meandro abandonado del río Paraguay.

Formosa ofrece varios puntos de interés que sobresalen a nivel nacional, entre los cuales se encuentra la Laguna Oca. Este lugar está catalogado como Reserva de la Biosfera, una distinción internacional que protege los ecosistemas, y muestra un paisaje impresionante de la llanura chaqueña a orillas del río Paraguay. Un destino único para tus escapadas.

Se trata de la primera reserva urbana del planeta, con una superficie que alcanza 10.500 hectáreas. Hoy en día, la zona promueve actividades de ecoturismo y turismo de aventura, sacando partido a sus recursos naturales prácticamente intactos, un privilegio que pocos lugares de Argentina pueden ofrecer.

Dónde queda Laguna Oca. Cabe resaltar que la playa cuenta con vigilancia náutica constante, permanece abierta todos los días de 10 a 20 horas y ofrece múltiples opciones recreativas y deportivas, como vóley, fútbol, talleres de baile, además de presentaciones musicales durante los fines de semana.

Dónde queda Laguna Oca La Laguna Oca es un antiguo recodo del río Paraguay que quedó aislado con el tiempo. Se sitúa en el noreste de Argentina, muy cerca de la Ciudad de Formosa.

La Laguna Oca constituye un meandro abandonado del río Paraguay. Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Laguna Oca? Los turistas que visitan la reserva natural suelen dedicar la jornada a explorar las 10 hectáreas que conforman el predio de Laguna Oca .

suelen dedicar la jornada a explorar las que conforman el predio de . El lugar dispone de asadores y baños para comodidad de los visitantes, además de contar con la presencia de la Policía Ecológica, que vela tanto por la seguridad de las personas como por la conservación del entorno. También funciona un centro de atención y logística para quienes llegan al sitio. Qué puedo hacer en Laguna Oca. Los recorridos guiados permiten realizar safaris fotográficos , observar diversas especies de aves y disfrutar de la proximidad al agua .

, observar diversas especies de aves y disfrutar de la . Entre sus mayores atractivos se encuentra la playa de la laguna , ideal para relajarse, hacer picnics y participar en distintas actividades deportivas .

, ideal para relajarse, hacer y participar en distintas . Durante la temporada alta, los visitantes pueden disfrutar de clases de baile y presentaciones musicales en vivo. Cómo llegar a Laguna Oca. El predio también ofrece circuitos para ciclismo y espacios habilitados para acampar, recomendándose hacerlo únicamente en las áreas designadas para garantizar la seguridad. Asimismo, se aconseja realizar caminatas y exploraciones durante las horas diurnas, ya que al anochecer es posible encontrarse con distintas especies de reptiles y serpientes. Embed Cómo llegar a Laguna Oca Partiendo desde la Ciudad de Formosa, el trayecto hasta el destino abarca solo unos pocos kilómetros. La ruta inicia en la confluencia de la Avenida 9 de Julio con Napoleón Uriburu, continuando por esta avenida hasta alcanzar el cruce con la calle Tomás Espora, desde donde se extiende un camino recto que conduce directamente a Laguna Oca.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







