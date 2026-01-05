Así es el pueblo catamarqueño entre naturaleza y vida rural ideal para tus escapadas de enero

Al planear unas escapadas , Argentina ofrece una enorme variedad de lugares turísticos que pueden competir con los destinos más reconocidos del mundo. Desde montañas hasta extensas playas , el país está lleno de sitios que llaman la atención por su naturaleza , su gastronomía de alto nivel y la diversidad de experiencias recreativas que proponen.

Entre ellos se encuentra Belén , una ciudad destacada en la región Oeste por sus servicios urbanos únicos que no se encuentran en otras localidades cercanas. Pero Belén va más allá: su entorno natural regala escenarios singulares , y las actividades disponibles resultan perfectas para quienes buscan relajarse y disfrutar de la tranquilidad .

En esta región, el clima es semidesértico con variaciones estacionales , caracterizado por lluvias que se concentran principalmente durante el verano.

Esto significa que predomina una época seca prolongada , donde el paisaje adquiere tonos ocres y marrones , mientras que en la temporada estival se transforma en un entorno verde y fértil . Los paseos y recorridos por la zona permiten conectar con la naturaleza, siempre con un toque rural y auténtico .

En las afueras o cercanías de la ciudad hay atractivos tanto naturales como culturales.

Ubicación de Belén, Catamarca

La ciudad de Belén se sitúa en el sur del departamento Belén, a aproximadamente 298 kilómetros al noroeste de San Fernando del Valle de Catamarca.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Belén, Catamarca?

Belén es un lugar ideal para quienes buscan relajarse, gracias a su ritmo de vida pausado y tranquilo. Sus paisajes son singulares, invitando a disfrutar de sus vistas durante largos momentos. Además, esta localidad de Catamarca combina actividades culturales con atractivos naturales, ofreciendo un abanico de experiencias para todos los gustos.

El encantador rincón escondido de Catamarca.

Entre los puntos de interés de la ciudad se destacan la Plaza Olmos y Aguilera, el Santuario Nuestra Señora de Belén, el Museo Arqueológico Cóndor Huasi y el Monumento a la Virgen de Belén, situado en las afueras de la localidad.

En los alrededores de la ciudad se encuentran atractivos tanto naturales como culturales. Dentro de los primeros, destacan el Río Belén, la Quebrada de Belén y los caminos de montaña ideales para recorrer a pie y disfrutar del paisaje.

Por su parte, los sitios de interés cultural incluyen lugares como Londres o Puerta de San José, así como el importante complejo arqueológico El Shincal de Quimivil.

La ciudad de Belén se encuentra ubicada al sur del departamento Belén.

Cómo llegar a Belén, Catamarca

Para viajar a Belén desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, primero es necesario llegar a Catamarca, lo cual se puede hacer mediante vuelos que parten del Aeroparque.

Si se parte desde San Fernando del Valle de Catamarca, el recorrido implica tomar la Ruta Nacional 38 hasta llegar a Chumbicha, y luego continuar por la Ruta Nacional 60.

Este camino atraviesa la Cuesta de la Cébila y sigue por la misma vía, cruzando localidades de la provincia de La Rioja como Mazán y Aimogasta, hasta encontrarse con la Ruta Nacional 40. Desde ese punto, se debe seguir por la Ruta 40 hacia el norte, pasando por la localidad de Londres, hasta finalmente arribar a Belén.