Falleció Pila Sleive, la histórica conductora jujeña

Este domingo 1 de marzo se tiñó de luto en la provincia de Jujuy tras confirmarse el fallecimiento de Pila Sleive, reconocida e histórica conductora jujeña. La noticia la dio a conocer en horas de la mañana su hermana quien confirmó que sus restos serán velados en una sala ubicada en calle Arenales, de San Salvador de Jujuy.

Alrededor de las 9.51 hs, Jacoba Sleive anunciaba la triste noticia del fallecimiento de Pila Sleive. A través de un sentido mensaje por redes sociales, despidió a su hermana dando a conocer una noticia que conmocionó a todo el territorio jujeño.

La recordare con toda su alegría haciendo lo que que más le gustaba actividades alegres que la hacían deliz. Fue mi hermana mayor. Mi maestra. Mi profe . Madraza siempre con ganas de hacer cosas todo el tiempo. Te amo por siempre hermana querida. Te espera un cielo lleno de descanso y tu eterna alegría, dejaste de sufrir.

Cabe destacar que Pila se encontraba atravesando una larga enfermedad, y en las últimas horas había sido internada por complicaciones en su salud.

Historia de Pila Sleive

Nacida en San Pedro de Jujuy, Pila Sleive fue profesora de Educación Física, aunque su nombre quedó especialmente ligado a su participación en la Fiesta Nacional de los Estudiantes, donde tuvo un rol activo durante años.

En la década del 90 llevó adelante el recordado programa televisivo Gimnasia, Ritmo y Salud, que la convirtió en una figura emblemática de los medios jujeños. Más tarde, y gracias al cariño del público, encabezó también Fiesta por Fiesta, una propuesta que la llevó a recorrer la provincia mostrando sus festividades y su riqueza cultural.

Pila Sleive deja una gran huella en los jujeños, quienes por siempre la recordarán por su simpleza, alegría, gran trayectoria y looks únicos que causaban sorpresa.

Una luchadora y buena mamá

En el año 2016, en el programa #TiempoDe que se emitía por Canal 4, Ema Puch Sleive, hija de la conductora, brindó unas emocionantes palabras sobre su mamá. Principalmente, la describió como una luchadora, incansable por conseguir lo que se proponía y muy buena mamá.

Es muy inquieta, no para, a pesar de estar enferma ella sigue, es desobediente, pero una excelente mamá. A pesar de lo que le pasa, tiene muchas pilas y le pone mucha garra.

En otro tramo de la entrevista, Ema totalmente conmovida resaltó: "Más allá de las habilidades que heredamos de ella, aprendimos a luchar por lo que uno quiere, a no bajar los brazos".