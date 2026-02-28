EN VIVO: minuto a minuto: Israel y Estados Unidos atacan Irán

Live Blog Post

El OIEA llamó a la “moderación” en Medio Oriente

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), una agencia de la ONU, llamó este sábado a la “moderación”, después de los ataques de Israel y Estados Unidos contra el régimen de Irán y de la respuesta de Teherán.

“El OIEA sigue de cerca los acontecimientos en Oriente Medio y pide moderación para evitarle riesgos en cuanto a seguridad nuclear a los habitantes de la región”, indicó la agencia en un comunicado.

Además, el OIEA indicó que de momento “no hay pruebas” de que los ataques hayan tenido un “impacto radiológico” y agregó que continuará vigilando la situación.

Por su parte, la representación permanente de Irán ante ese organismo indicó que solicitó una “reunión extraordinaria y urgente del Consejo de Gobernadores del OIEA”.