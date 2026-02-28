sábado 28 de febrero de 2026
28 de febrero de 2026 - 09:42
EN VIVO: minuto a minuto: Israel y Estados Unidos atacan Irán

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque “de gran envergadura” contra Irán, que provocó explosiones en Teherán y otras ciudades

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La tensión en Oriente Medio escaló de manera significativa este sábado 28 de febrero de 2026, cuando Israel anunció que lanzó un ataque preventivo militar contra Irán, con el apoyo de fuerzas de Estados Unidos, marcando una nueva fase de confrontación en la región. El Ministerio de Defensa israelí informó que la ofensiva, que incluyó bombardeos sobre Teherán y otros puntos del país persa, tuvo como objetivo “eliminar amenazas directas” a la seguridad de Israel, aunque no se difundieron aún detalles específicos sobre los objetivos alcanzados.

Medios internacionales reportaron explosiones no solo en Jerusalén, sino también en Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita y Bahréin, donde un ataque con misiles impactó una base estadounidense.

Ante este escenario, las Fuerzas de Defensa de Israel activaron alarmas en todo el país y advirtieron a la población que permanezca cerca de refugios antiaéreos ante la respuesta del país persa. El Ejército israelí explicó en redes sociales que se trata de una “alerta proactiva para preparar al público ante la posibilidad de lanzamiento de misiles hacia el Estado de Israel”.

El OIEA llamó a la “moderación” en Medio Oriente

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), una agencia de la ONU, llamó este sábado a la “moderación”, después de los ataques de Israel y Estados Unidos contra el régimen de Irán y de la respuesta de Teherán.

“El OIEA sigue de cerca los acontecimientos en Oriente Medio y pide moderación para evitarle riesgos en cuanto a seguridad nuclear a los habitantes de la región”, indicó la agencia en un comunicado.

Además, el OIEA indicó que de momento “no hay pruebas” de que los ataques hayan tenido un “impacto radiológico” y agregó que continuará vigilando la situación.

Por su parte, la representación permanente de Irán ante ese organismo indicó que solicitó una “reunión extraordinaria y urgente del Consejo de Gobernadores del OIEA”.

El director general del OIEA, Rafael Grossi

El director general del OIEA, Rafael Grossi (REUTERS/Lisa Leutner)

Netanyahu dijo que Khamenei habría muerto en los ataques

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que había indicios de que el líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, habría muerto en los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra el régimen persa.

“Esta mañana, en un poderoso ataque sorpresa, el complejo del tirano Ali Khamenei fue destruido en el corazón de Teherán... y hay muchos indicios de que este tirano ya no está con vida”, dijo Netanyahu en una declaración televisada.

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel

Venezuela condenó los ataques contra Irán

#Comunicado La República Bolivariana de Venezuela condena y lamenta profundamente que, en un contexto en el que se desarrollaban esfuerzos diplomáticos y negociaciones en curso, se haya optado por la vía militar mediante ataques contra la República Islámica de Irán, desencadenando en las últimas horas una peligrosa e impredecible escalada de acontecimientos, incluidas las indebidas y condenables represalias militares en contra de objetivos ubicados en distintos países de la región por parte de Irán. Esta situación, producto del desconocimiento de los principios de la diplomacia, la solución pacífica de las controversias y la Carta de las Naciones Unidas, coloca a la región y el mundo ante un escenario de inestabilidad de enorme gravedad.

Argentina elevó a “alto” el nivel de seguridad tras la escalada en medio oriente

El presidente de la Nación, Javier Milei, dispuso elevar a “alto” el nivel de seguridad en todo el territorio argentino y activar el protocolo de refuerzo en fronteras, luego del ataque coordinado de Israel y Estados Unidos contra Irán. La decisión fue comunicada oficialmente por la Oficina del Presidente.

La medida alcanza a “todos los objetivos sensibles del país”, así como a la infraestructura crítica y a la comunidad judía, con el objetivo de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes. En el comunicado, el Gobierno reafirmó su “compromiso indeclinable con la defensa de la vida, la libertad y el orden constitucional” y aseguró que continuará adoptando las medidas necesarias ante el escenario internacional de alta tensión.

Nota completa: Nivel de seguridad alto en Argentina tras ataques de Estados Unidos a Irán

Irán pidió una reacción inmediata del consejo de seguridad

Irán solicitó este sábado una intervención urgente del Consejo de Seguridad de la ONU tras los ataques atribuidos a Israel y Estados Unidos contra su territorio. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, envió una carta formal al organismo en la que pidió que actúe “de inmediato” frente a la escalada militar.

En la misiva, Araqchi advirtió que Washington y Tel Aviv deberán “asumir plena y totalmente las consecuencias de sus acciones ilegales”, sostuvo que Irán actúa en “legítima defensa” y reclamó una condena internacional. El Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos posee poder de veto, convocó a una reunión para este sábado a las 21:00 GMT para analizar la situación en Oriente Medio.

Israel cierra las escuelas y suspende la actividad parlamentaria

Israel dispuso el cierre total de las escuelas y la suspensión de la actividad parlamentaria en medio de la escalada militar en la región, tras el ataque conjunto con Estados Unidos y los posteriores lanzamientos de misiles balísticos iraníes contra el norte del país. Las clases permanecerán interrumpidas en todo el territorio al menos hasta el lunes a las 20, según confirmaron las autoridades.

El ministro de Educación, Yoav Kisch, pidió a la población cumplir estrictamente las directivas oficiales y aseguró que el sistema educativo está preparado para escenarios de emergencia. En paralelo, el presidente de la Knéset, Amir Ohana, anunció la suspensión de todas las actividades legislativas, incluidas comisiones y sesión plenaria, ante la situación de seguridad.

Irán reportó 201 muertos y 747 heridos tras la ofensiva conjunta de EE. UU. e Israel

La Media Luna Roja de Irán confirmó que los ataques combinados de Estados Unidos e Israel en suelo iraní provocaron la muerte de 201 personas. Asimismo, informaron que hay 747 heridos. Las cifras constituyen un primer balance en medio de la intensificación de los enfrentamientos entre Teherán y las fuerzas israelíes y estadounidenses.

En Israel, los servicios de emergencia oficializaron que 94 personas resultaron lesionadas tras los ataques iraníes, entre ellas un adolescente con heridas leves por la onda expansiva.

Cancillería difundió teléfonos de emergencia para los argentinos que están en Medio Oriente

La Cancillería argentina publicó los contactos de emergencia de sus representaciones diplomáticas y consulares en la región, e instó a los ciudadanos a mantener actualizados sus datos y conservar los números ante cualquier eventualidad.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que quienes se encuentren en la zona y necesiten asistencia pueden comunicarse al correo [email protected] o contactar directamente a las sedes en Tel Aviv, Teherán, Beirut, Ramala, Damasco, Riad, Abu Dhabi, Doha y Kuwait, donde se habilitaron líneas celulares específicas para emergencias.

Desde el Palacio San Martín recomendaron seguir las indicaciones de las autoridades locales y mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales.

La Casa Blanca monitorea la situación en Medio Oriente y no descarta nuevas ofensivas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, supervisó durante la noche la situación en Medio Oriente desde su residencia en Mar-a-Lago, acompañado por miembros de su equipo de seguridad nacional. Según se informó oficialmente, el mandatario mantuvo una comunicación telefónica con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en el marco de la escalada militar en la región.

Previo al inicio de los ataques, el secretario de Estado, Marco Rubio, se comunicó con los integrantes del denominado “Grupo de los Ocho”, el bloque de líderes del Congreso que recibe información sensible en materia de seguridad. De acuerdo con fuentes oficiales, logró contactar e informar a siete de los ocho miembros antes de que se concretaran las operaciones.

Desde la Casa Blanca señalaron que el presidente y su equipo continúan monitoreando de manera permanente la evolución de los acontecimientos y mantienen abiertas todas las opciones ante el desarrollo del conflicto. No se descarta la posibilidad de nuevas acciones en función de cómo evolucione la situación en las próximas horas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, supervisó durante la noche la situación en Medio Oriente desde su residencia en Mar-a-Lago,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, supervisó durante la noche la situación en Medio Oriente desde su residencia en Mar-a-Lago,

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, supervisó durante la noche la situación en Medio Oriente desde su residencia en Mar-a-Lago,

Paraguay condenó la agresión iraní y expresó solidaridad con países árabes

El gobierno de Paraguay expresó su condena a la agresión atribuida al régimen de Irán en el marco de la escalada militar en Medio Oriente. A través de un comunicado oficial, la administración paraguaya manifestó su preocupación por la situación y rechazó los ataques que impactaron en distintos países de la región.

Desde la Cancillería paraguaya señalaron que el país reafirma su compromiso con el respeto al derecho internacional, la soberanía de los Estados y la resolución pacífica de los conflictos.

Además, el gobierno expresó su solidaridad con los países árabes afectados por los bombardeos y advirtió sobre el riesgo de una mayor desestabilización regional si continúa la escalada.

La postura oficial se suma a las manifestaciones de otros gobiernos latinoamericanos que en las últimas horas se pronunciaron frente al conflicto y llamaron a la moderación para evitar un agravamiento de la crisis en Medio Oriente.

Irán atacó la exclusiva isla de Palm Jumeirah en Dubái

Una explosión sacudió la isla artificial The Palm en Dubái, donde testigos observaron una columna de humo y la llegada de ambulancias al lugar, según informó la agencia AFP. El incidente ocurrió mientras el régimen de Irán realizaba ataques de represalia con misiles y drones contra bases estadounidenses y objetivos regionales, tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel en suelo iraní.

Irán atacó un hotel de lujo en Dubái

Irán atacó un hotel de lujo en Dubái

China pide un alto al fuego “inmediato” tras los bombardeos de EE.UU. e Israel contra Irán

El Ministerio de Asuntos Exteriores chino llamó al “cese inmediato” de las acciones militares en referencia a la ofensiva militar lanzada este sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Arabia Saudita denunció un ataque de irán contra Riyad y advirtió que responderá

Arabia Saudita confirmó que la ciudad de Riad fue atacada por Irán en el marco de la creciente escalada en Medio Oriente. A través de un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores saudita calificó el hecho como una “agresión injustificada” y advirtió que el Reino se reserva el derecho a responder.

"Ante esta agresión injustificada, el Reino afirma que tomará todas las medidas necesarias para defender su seguridad y proteger su territorio"

Advertencia de represalias

El gobierno saudita no detalló oficialmente el tipo de ataque ni los daños ocasionados, pero dejó en claro que la acción será evaluada en el marco del derecho a la legítima defensa. La declaración se produce en un contexto de máxima tensión regional, tras los recientes enfrentamientos que involucran a Israel, Estados Unidos e Irán.

Arabia Saudita reforzó su postura al señalar que cualquier amenaza contra su soberanía tendrá respuesta proporcional, en línea con los principios de defensa territorial.

Dudas sobre el liderazgo iraní

En paralelo, declaraciones del canciller iraní generaron interrogantes sobre el paradero del ayatollah Ali Khamenei, líder supremo de Irán. Una frase ambigua durante una conferencia sembró dudas en medio del conflicto y aumentó la incertidumbre sobre la conducción política del país en este momento crítico.

La situación mantiene en alerta a la comunidad internacional, mientras los principales actores regionales evalúan los próximos pasos frente a una crisis que sigue escalando.

Ucrania respaldó los ataques de EEUU e Israel contra Irán

El presidente ucraniano Volodímir Zelensky dijo el sábado que los ataques estadounidenses e israelíes contra el régimen persa han creado una oportunidad para que el pueblo iraní derroque al “régimen terrorista” en Teherán, aliado de Rusia.

“Es justo dar al pueblo iraní la oportunidad de deshacerse del régimen terrorista, deshacerse de él y garantizar la seguridad de todas las naciones que han sufrido por el terror originado en Irán”, dijo Zelensky en un discurso en video difundido en redes sociales.

“Es importante que Estados Unidos esté decidido. Y siempre que Estados Unidos está decidido, los criminales globales se debilitan”, agregó.

Ucrania respaldó los ataques de EEUU e Israel contra Irán

Ucrania respaldó los ataques de EEUU e Israel contra Irán

Turquía llamó a rebajar las tensiones en Medio Oriente

Ankara pidió este sábado a “todas las partes” que pongan fin a la espiral de violencia iniciada con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, y que se amplió con la represalia de Teherán contra los estados del Golfo e Israel.

“Los acontecimientos que comenzaron con los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, y continuaron con Irán atacando a terceros países, son de una naturaleza que pone en riesgo el futuro de nuestra región y la estabilidad global”, dijo un comunicado del ministerio de Asuntos Exteriores, exhortando a “todas las partes a cesar las hostilidades de inmediato”.

Tayyip Erdogan, jefe de Estado turco

Tayyip Erdogan, jefe de Estado turco

Qué es la Guardia Revolucionaria Islámica

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, conocida como IRGC (por sus siglas en inglés, Islamic Revolutionary Guard Corps), es una fuerza militar y política con gran poder dentro del Estado iraní. Fue creada poco después de la Revolución Islámica de 1979 con el mandato constitucional de proteger la revolución y asegurar la supervivencia del régimen teocrático encabezado por el Líder Supremo.

A diferencia del ejército convencional, que se ocupa de la defensa territorial, la IRGC responde directamente al Líder Supremo de Irán y tiene autonomía operativa respecto de otras fuerzas armadas estatales.

El Gobierno Nacional elevó el nivel de seguridad en todo el país

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado una serie de ataques preventivos que tuvieron como epicentro la ciudad de Teherán y desencadenaron una respuesta inmediata con misiles y drones por parte de la República Islámica de Irán. En este contexto, el gobierno argentino elevó a “alto” el nivel de seguridad en todo el país, según informaron desde Casa Rosada, la medida alcanza a todos los objetivos sensibles, como la infraestructura crítica y la comunidad judía

Arabia Saudita condenó los ataques de Irán contra los países del Golfo

Riad repudió los “ataques graves y violaciones flagrantes” cometidas por el régimen persa contra países como Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Qatar, Kuwait y Jordania

Según reportó la agencia oficial Petra, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados reiteró en un comunicado que el país adoptará todas las medidas necesarias para proteger la seguridad de sus ciudadanos, así como su soberanía y estabilidad.

La cartera enfatizó la plena solidaridad del Reino con los países hermanos para contrarrestar cualquier agresión que amenace su autonomía y seguridad, y aseguró que Amán continuará trabajando con aliados y socios para poner fin a las tensiones regionales.

Asimismo, hizo un llamado a la moderación y a privilegiar soluciones diplomáticas y el diálogo como vía para superar las crisis y preservar la estabilidad en la región.

Por su parte, Arabia Saudita condenó lo que calificó de agresión iraní y de flagrante violación de la soberanía de los Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Catar, Kuwait y Jordania.

Arabia Saudita condenó los ataques de Irán contra los países del Golfo y dijo que está lista para unirse a una coalición contra Teherán

Arabia Saudita condenó los ataques de Irán contra los países del Golfo y dijo que está lista para unirse a una coalición contra Teherán

Aerolíneas internacionales anunciaron la suspensión de sus vuelos hacia Medio Oriente

Tras ataques de EE.UU. e Israel contra Irán y el cierre de espacios aéreos, aerolíneas internacionales suspenden vuelos en la región y más allá por seguridad. La escalada militar en Oriente Medio producto de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán provocó este sábado una suspensión masiva de vuelos internacionales en la región. Varios países cerraron su espacio aéreo en respuesta a los enfrentamientos y las tensiones crecientes, lo que obligó a compañías aéreas a cancelar o desviar rutas programadas.

La medida se adoptó luego de que el conflicto se intensificara con ofensivas en territorio iraní y represalias de Teherán, lo que llevó a múltiples países a bloquear su espacio aéreo por seguridad de las operaciones civiles.

Cierre de espacios aéreos y cancelaciones

Tras los ataques, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Irak, Jordania y otros países cerraron temporalmente sus cielos, lo que generó interrupciones y cancelaciones en rutas que cruzan la región. Esta medida de bloqueo de espacios aéreos paralizó vuelos de tráfico internacional habitual y complicó las conexiones entre Europa, Asia y Medio Oriente.

Como consecuencia directa, aerolíneas como British Airways, Lufthansa, Air France, KLM, Virgin Atlantic, Emirates, Qatar Airways, Turkish Airlines, Air India e IndiGo anunciaron la suspensión o cancelación de múltiples vuelos hacia destinos como Tel Aviv, Dubái, Doha, Amán y otros puntos estratégicos. Además, algunas compañías optaron por desviar sus rutas para evitar el espacio aéreo afectado.

Impacto para pasajeros y aeropuertos

La interrupción afecta especialmente a aeropuertos clave como los de Dubái, Tel Aviv y Doha, que son hubs internacionales de conexión. Varias operaciones fueron suspendidas indefinidamente, y los pasajeros fueron instados a verificar el estado de sus vuelos y reprogramar sus itinerarios a través de las páginas oficiales de las aerolíneas.

En algunos casos, vuelos que ya habían despegado fueron redirigidos o regresaron a sus puntos de origen. Las compañías también han tomado medidas adicionales, como evitar el sobrevuelo de zonas de alto riesgo y planificar rutas alternativas más largas por razones de seguridad.

Gente ante un mostrador de Lufthansa en el aeropuerto de Fráncfort . ( Hannes P. Albert/dpa via AP)

Gente ante un mostrador de Lufthansa en el aeropuerto de Fráncfort . ( Hannes P. Albert/dpa via AP)

Reacciones globales y diplomacia

El Gobierno de España rechaza “la acción militar unilateral de EEUU e Israel” y “las acciones del régimen iraní”

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de ‘X’, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, expresa que “contribuye a un orden internacional más incierto y hostil” y exige “la desescalada inmediata y el pleno respeto del derecho internacional”

"No podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio"

Francia, España y otros países europeos hicieron públicos sus llamados a la desescalada inmediata y al diálogo como vía para evitar una nueva guerra prolongada en Oriente Medio. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó la acción como una escalada peligrosa y reclamó el respeto al derecho internacional, al tiempo que pidió la apertura de canales diplomáticos para contener la crisis.

Organizaciones internacionales y gobiernos aliados también expresaron preocupación por el impacto humanitario de la confrontación, dada la histórica complejidad del conflicto entre Israel e Irán, que involucra disputas sobre programas nucleares, misiles balísticos y apoyo a grupos armados en la región.

Explosiones y respuesta en Irán

Medios internacionales reportaron explosiones en múltiples ciudades iraníes, entre ellas Teherán, mientras columnas de humo eran visibles en el cielo. Irán cerró su espacio aéreo y lanzó advertencias a sus pilotos mientras el conflicto se desarrollaba. La ofensiva coincidió con un clima previo de negociaciones entre Washington y Teherán para frenar la disputa nuclear y los programas de misiles, pero las conversaciones no lograron impedir la escalada.

Aunque los gobiernos de Israel y Estados Unidos describieron la operación como una acción preventiva para neutralizar amenazas, la comunidad internacional reaccionó con fuertes llamados a la moderación y el respeto del derecho internacional. La Unión Europea, por ejemplo, exigió a ambos países proteger a civiles y buscar soluciones diplomáticas ante el recrudecimiento de la violencia en la región.

Israel y Estados Unidos lanzan ataques contra Irán

Tras el inicio de los ataques, el gobierno israelí declaró el estado de emergencia en todo su territorio y ordenó el cierre del espacio aéreo civil. Sirenas de Alerta Roja se activaron en varias ciudades para advertir a la población sobre la posibilidad de represalias desde Irán. Autoridades de defensa pidieron a los ciudadanos que permanezcan en refugios y sigan las instrucciones de las agencias de protección civil.

EE.UU. e Israel atacaron Irán

EE.UU. e Israel atacaron Irán

Donald Trump habló de una posible "toma amistosa" de Cuba en medio de negociaciones

El presidente de Estados Unidos confirmó contactos con el gobierno cubano y afirmó que podrían avanzar en un proceso “amistoso y controlado”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su administración mantiene negociaciones con las autoridades de Cuba y sorprendió al sugerir que las conversaciones podrían derivar en “una toma amistosa y controlada” de la isla.

Los detalles: Donald Trump habló de una posible "toma amistosa" de Cuba en medio de negociaciones

