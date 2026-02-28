EN VIVO: minuto a minuto: Israel y Estados Unidos atacan Irán

La tensión en Oriente Medio escaló de manera significativa este sábado 28 de febrero de 2026, cuando Israel anunció que lanzó un ataque preventivo militar contra Irán, con el apoyo de fuerzas de Estados Unidos, marcando una nueva fase de confrontación en la región. El Ministerio de Defensa israelí informó que la ofensiva, que incluyó bombardeos sobre Teherán y otros puntos del país persa, tuvo como objetivo “eliminar amenazas directas” a la seguridad de Israel, aunque no se difundieron aún detalles específicos sobre los objetivos alcanzados.
El OIEA llamó a la “moderación” en Medio Oriente
El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), una agencia de la ONU, llamó este sábado a la “moderación”, después de los ataques de Israel y Estados Unidos contra el régimen de Irán y de la respuesta de Teherán.
“El OIEA sigue de cerca los acontecimientos en Oriente Medio y pide moderación para evitarle riesgos en cuanto a seguridad nuclear a los habitantes de la región”, indicó la agencia en un comunicado.
Además, el OIEA indicó que de momento “no hay pruebas” de que los ataques hayan tenido un “impacto radiológico” y agregó que continuará vigilando la situación.
Por su parte, la representación permanente de Irán ante ese organismo indicó que solicitó una “reunión extraordinaria y urgente del Consejo de Gobernadores del OIEA”.