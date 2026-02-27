sábado 28 de febrero de 2026

27 de febrero de 2026 - 15:40
Tensión.

Donald Trump habló de una posible "toma amistosa" de Cuba en medio de negociaciones

El presidente de Estados Unidos confirmó contactos con el gobierno cubano y afirmó que podrían avanzar en un proceso “amistoso y controlado”.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Donald Trump.

Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su administración mantiene negociaciones con las autoridades de Cuba y sorprendió al sugerir que las conversaciones podrían derivar en “una toma amistosa y controlada” de la isla.

“El Gobierno cubano está hablando con nosotros. Están en grandes problemas, no tienen dinero, no tienen nada, pero están hablando con nosotros ahora. Quizás tengamos una toma amistosa de Cuba”, declaró ante la prensa antes de salir de la Casa Blanca.

Negociaciones y posible alivio de sanciones

Las declaraciones se producen en un contexto de alta tensión diplomática. En las últimas horas trascendió que asesores del secretario de Estado, Marco Rubio, mantuvieron contactos con representantes vinculados al gobierno cubano durante la cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom).

Según medios estadounidenses, las conversaciones giran en torno a un eventual alivio gradual de sanciones económicas a cambio de reformas internas en la isla, en un esquema de revisión mensual.

Cuba informó a las aerolíneas que a partir del lunes se queda sin combustible para aviones.
Cuba.

Cuba.

Trump aseguró que Cuba “está en grandes problemas” y reiteró que Washington dispone de “otras sanciones alternativas ya probadas por el tiempo y aprobadas” para mantener la presión.

Nuevo escenario regional

La situación también se enmarca en la reciente intervención estadounidense en Venezuela y el impacto que tuvo en el suministro de crudo venezolano a Cuba, un factor clave en la economía de la isla.

Aunque la Corte Suprema limitó recientemente la posibilidad de imponer aranceles a países que suministren petróleo a Cuba, la administración Trump dejó en claro que evalúa otras herramientas de presión.

Las declaraciones del mandatario reavivan el debate sobre el futuro de la relación bilateral entre Washington y La Habana, marcada por décadas de tensiones, sanciones y breves períodos de distensión.

