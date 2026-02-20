viernes 20 de febrero de 2026

20 de febrero de 2026 - 09:21
Política.

Donald Trump impulsa la apertura de archivos oficiales sobre ovnis y posible vida extraterrestre

El mandatario ordenó desclasificar estos archivos, sin precisar si se difundirán por completo, y afirmó que deberían incluir toda la información vinculada.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Donald Trump ordenó iniciar la desclasificación de archivos gubernamentales sobre extraterrestres y ovnis.

Donald Trump ordenó iniciar la desclasificación de archivos gubernamentales sobre extraterrestres y ovnis.

El presidente estadounidense, Donald Trump, instruyó a los organismos federales a iniciar el proceso de “identificar y liberar” de documentos oficiales vinculados a ovnis, fenómenos aéreos anómalos y posibles formas de vida extraterrestre.

“Debido al enorme interés mostrado, ordenaré al Secretario de Guerra y a otros departamentos y agencias pertinentes que inicien el proceso de identificación y publicación de archivos gubernamentales relacionados con vida alienígena y extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (UAP) y objetos voladores no identificados (OVNI)”, manifestó Trump a través de su plataforma Truth Social.

Donald Trump ordenó desclasificar los archivos gubernamentales relacionados con ovnis y vida extraterrestre.

Cruce político por el manejo de información sensible sobre ovnis

El jefe de Estado evitó confirmar si el contenido reservado será difundido de manera íntegra, aunque indicó que los expedientes tendrían que contemplar “toda la demás información relacionada con estos asuntos altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes”.

La comunicación se produjo luego de que Trump responsabilizara públicamente a su predecesor, Barack Obama, por haber expuesto material confidencial al referirse a la eventual presencia de seres extraterrestres.

El señalamiento tuvo lugar durante una rueda de prensa con cronistas a bordo del avión oficial, donde sostuvo que Obama habría cometido una falta al mencionar la posibilidad de vida más allá del planeta. “Tomó información clasificada, no debería estar haciendo eso”, remarcó Trump.

El comunicado de Trump publicado en Truth Social.

La polémica se desató a partir de una entrevista que Obama brindó al conductor Brian Tyler Cohen, donde fue interrogado de forma directa acerca de la posible presencia de vida extraterrestre. Ante la consulta, el ex jefe de Estado contestó: “Son reales, pero no los he visto, y no están siendo guardados en el Área 51. No existe una instalación subterránea secreta, a menos que haya una enorme conspiración y se lo hayan ocultado al presidente de Estados Unidos”.

Más tarde, Trump volvió a cuestionarlo en su diálogo con los medios y aseguró que Obama “cometió un gran error” al pronunciarse sobre un asunto que, según su visión, debería permanecer bajo estricta confidencialidad estatal. “No se supone que debería hacer eso”, concluyó.

Aclaraciones de Obama y teorías sobre el Área 51

Luego Obama moderó sus declaraciones a través de un mensaje publicado en Instagram. Allí aclaró que su opinión respecto a la eventual existencia de seres extraterrestres responde a cálculos de probabilidad y no a datos reservados a los que hubiera accedido mientras ocupaba la Casa Blanca.

Trump reiteró su crítica durante el intercambio con la prensa y sostuvo que Obama cometió un gran error al referirse a un tema que, a su juicio, debería mantenerse bajo secreto oficial.

“El universo es tan grande que las probabilidades de que haya vida son altas, pero las posibilidades de que nos hayan visitado son bajas. No vi ninguna evidencia durante mi presidencia de que hayan hecho contacto con nosotros. Realmente”, señaló.

La discusión en torno a la posible presencia de vida más allá de nuestro planeta, así como el nivel de apertura del Estado frente a los llamados fenómenos aéreos no identificados, reaparece con frecuencia en la agenda política de Estados Unidos.

En ese marco, la instalación militar denominada Área 51, situada en el estado de Nevada, ha sido durante décadas el epicentro de conjeturas vinculadas a presuntas investigaciones sobre tecnología de origen no humano o fragmentos de supuestas naves espaciales.

Trump afirmó que no tiene una postura definida acerca de la existencia de seres no humanos y negó haber visto pruebas concluyentes durante su administración.

No obstante, documentos que fueron desclasificados en 2013 por la Agencia Central de Inteligencia revelaron que el predio fue utilizado como base para ensayos de aviones de espionaje en el contexto de la Guerra Fría, sin que se hallaran pruebas que respalden la existencia de formas de vida extraterrestre.

Donald Trump sobre las investigaciones y la falta de pruebas concluyentes

Ante una nueva consulta vinculada a esta cuestión, Trump aseguró que no mantiene una posición categórica respecto a la posible presencia de entidades no humanas y sostuvo que, durante su paso por el gobierno, no accedió a evidencias determinantes. “No sé si son reales o no”, expresó.

En paralelo, la atención institucional sobre este tipo de episodios se intensificó en los últimos tiempos como consecuencia de estudios promovidos por el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Donald Trump
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

Un reporte difundido en 2024 determinó que las evaluaciones efectuadas desde el término de la Segunda Guerra Mundial no hallaron pruebas que acrediten la existencia de tecnología de origen extraterrestre. Según el texto, la mayor parte de los avistamientos registrados se explicó por eventos naturales o por dispositivos tradicionales interpretados de manera errónea.

La posible desclasificación de estos documentos podría transformarse en uno de los procesos de transparencia estatal más relevantes en torno a los ovnis dentro de la historia de Estados Unidos, una cuestión que durante décadas impulsó conjeturas sociales, estudios oficiales y diversas hipótesis conspirativas.

