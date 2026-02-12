¿En qué consiste la Reforma Laboral de Javier Milei?

Con el respaldo de bloques aliados , el oficialismo logró durante la madrugada que el Senado diera media sanción a la reforma laboral , tras incorporar cambios y realizar concesiones a los sindicatos . La iniciativa promovida por la Casa Rosada reunió 42 votos afirmativos frente a 30 negativos y fue enviada a la Cámara de Diputados para su revisión.

Política. Vacaciones, despidos y banco de horas: los cambios claves que implementaría la reforma laboral

Si bien el escenario no es sencillo, el Ejecutivo aspira a que la norma quede definitivamente aprobada antes de la Asamblea Legislativa prevista para el 1° de marzo .

La iniciativa introduce transformaciones de fondo en el vínculo laboral , habilita esquemas de contratación más flexibles y redefine de manera significativa el sistema de indemnizaciones .

Entre las novedades, se suma la figura del “salario dinámico” , vinculada a remuneraciones asociadas al desempeño individual o a la productividad . Además, para calcular las compensaciones por despido dejarán de computarse ítems como el aguinaldo , las vacaciones , las propinas o determinados incentivos .

También se prevé la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), destinados a cubrir esas indemnizaciones. Se tratará de cuentas específicas, inembargables, que deberán constituir los empleadores mediante aportes obligatorios.

Qué cambia con el proyecto de reforma laboral que aprobaron los senadores.

La propuesta contempla la opción de extender la jornada diaria de trabajo de 8 a 12 horas, siempre que se garantice un período mínimo de descanso de 12 horas entre turnos.

Milei sostuvo que los cambios beneficiarán a más de medio millón de pymes, compañías de mayor tamaño y empleados, y afirmó que contar con reglas simples y previsibles estimulará la llegada de inversiones y la generación de puestos laborales. Desde la oposición, en cambio, advierten que la iniciativa deteriora las condiciones de empleo y facilitaría despidos en un escenario económico complejo.

En la previa a su tratamiento en el Senado, se introdujeron 28 modificaciones al proyecto de reforma laboral.

Qué incluye la reforma laboral 2026

Entre los aspectos centrales del proyecto se destacan:

Compensaciones por despido : para determinar la indemnización ya no se tomarán en cuenta conceptos que no se abonen mensualmente, como el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) . Además, se fija que la indemnización prevista por ley será la única reparación en casos de desvinculación sin causa . En el caso de las pymes , si el monto fue definido judicialmente, podrá cancelarse en hasta 12 cuotas .

: para determinar la ya no se tomarán en cuenta conceptos que no se abonen mensualmente, como el . Además, se fija que la será la única en casos de . En el caso de las , si el monto fue definido judicialmente, podrá cancelarse en hasta . Licencias anuales: se habilita que trabajador y empleador acuerden tomar las vacaciones fuera del período tradicional comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de abril. También se autoriza dividirlas en lapsos no inferiores a siete días corridos.

Cuáles son los puntos principales de la reforma laboral que se trata en el Senado. El proyecto de la reforma laboral se tratará en el Senado este miércoles 11 de febrero.

Trabajo suplementario : las partes podrán convenir de manera voluntaria un sistema para compensar horas extra , que incluya banco de horas o descansos sustitutos . Bajo este esquema, podrán establecerse jornadas de hasta 12 horas diarias .

: las partes podrán convenir de manera un sistema para , que incluya o . Bajo este esquema, podrán establecerse . Modalidad de pago: se permitirá abonar salarios en moneda argentina, extranjera o incluso en especie, según lo que establezcan los convenios, siempre a través de depósito bancario o mediante Proveedores de Servicios de Pago habilitados por el Banco Central. Asimismo, quedará habilitado el uso de Ticket Canasta y billeteras virtuales como Mercado Pago.

Reforma laboral.

Restricciones al derecho de huelga : el proyecto amplía el universo de actividades calificadas como servicios esenciales y fija porcentajes mínimos de funcionamiento durante los conflictos gremiales . En esos casos, deberá garantizarse una prestación del 75% , mientras que en las tareas consideradas de relevancia estratégica el piso será del 50% , lo que reduce el alcance efectivo de las medidas de fuerza .

: el proyecto amplía el calificadas como y fija durante los . En esos casos, deberá garantizarse una , mientras que en las tareas consideradas de el piso será del , lo que reduce el de las . Alcance de los convenios colectivos: se acota la ultraactividad, estableciendo que solo continúen vigentes las cláusulas de carácter normativo hasta que se firme un nuevo acuerdo. Además, se dispone que los convenios de menor ámbito tengan prioridad sobre los de alcance más amplio, una modificación que podría derivar en diferencias de condiciones entre trabajadores de una misma actividad.

Votación Reforma Laboral Votación Reforma Laboral.

Reforma laboral: qué cambia para empresarios y trabajadores

Desde la óptica empresarial, la reforma apunta a otorgar más margen para incorporar personal, reorganizar jornadas y negociar esquemas laborales acordes a las necesidades productivas. A la vez, se proyecta una baja en la conflictividad judicial y en los gastos asociados a demandas, así como una simplificación de trámites si prospera la digitalización de procesos. En ese escenario, la mayor certeza normativa podría transformarse en un estímulo para nuevas inversiones.

Reforma laboral.

Desde la perspectiva de los empleados, aquellos que cuentan con mayor estabilidad o una posición sólida en el mercado laboral podrían obtener mejores términos de negociación dentro de convenios actualizados. No obstante, los grupos más frágiles —entre ellos trabajadores informales, jóvenes, monotributistas y quienes se desempeñan en economías regionales— quedarían más expuestos a esquemas contractuales más laxos y a una protección más débil ante despidos o situaciones abusivas.

También se advierte la posibilidad de que los cambios deterioren el marco general de derechos, facilitando la salida de empleados con condiciones consolidadas para luego reincorporarlos bajo modalidades más precarias. En ese contexto, quienes ya padecen inestabilidad, salarios reducidos y escasa cobertura social serían los más afectados por eventuales consecuencias adversas.

El Senado le dio media sanción al proyecto de reforma laboral.

La iniciativa propone, además, reducir la influencia de los sindicatos al fomentar que los convenios se pacten directamente entre empleadores y empleados, disminuyendo la intervención colectiva.

Esto debilita el poder de negociación de los trabajadores, que hasta ahora estaban respaldados por leyes generales. La restricción al derecho de huelga se implementa en paralelo a una regulación que podría cambiar aún más las condiciones laborales.