Ezequiel Atauche defendió la reforma laboral: "Vamos a hacer un cambio cultural respecto al trabajo"

Ezequiel Atauche

El senador por Jujuy de la Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, celebró la media sanción obtenida en el proyecto de modernización laboral propuesto por el presidente Javier Milei. Al respecto de la norma, que tuvo, en la cámara alta 42 votos afirmativos contra 30 negativos, señaló que “este es un momento histórico para la Argentina, es un momento histórico para este Senado, y es un momento de alegría, porque estamos a punto de lograr la media sanción de una ley muy necesaria, ya que es la reforma a una ley de hace cincuenta años. Y esto sucede por la realidad política que vivimos hoy en día”.

El senador cargó sobre la industria del juicio. “¿Qué venimos a resolver? ¿Qué venimos a cambiar?”, se preguntó. “Venimos a cambiar algo que le hace muy mal a los argentinos, que es la industria del juicio. una asociación ilícita– entre los políticos, muchos jueces y un conjunto de abogados oportunistas que abusaron del Derecho durante muchos años destruyendo familias, destruyendo empresas, asustando y extorsionando a todas las pymes argentinas que hoy tienen miedo de contratar, porque saben que por detrás viene esta mafia a destruir sus sueños. Seiscientos cuarenta mil expedientes judiciales laborales Es inconcebible”.

Destacó que “desde 2003 a 2025 los juicios laborales subieron un 4.300 por ciento. Eso es el kirchnerismo, porque sus políticas eran destruir a los emprendedores, a las empresas y el progreso. Eso crearon ustedes”, les dijo a los kirchneristas, y completó: “Eso apañaron ustedes y de eso son parte ustedes”.“Con esta ley venimos a resolver un problema; un problema que tiene números claros: falta de empleo. Es un problema que tiene la Argentina desde hace mucho tiempo, y que evidentemente los gobiernos anteriores, porque es exageradamente evidente, no pudieron resolver”, añadió.

“Jujuy, por ejemplo, no crea empleo privado desde hace diez años. Cincuenta y siete mil puestos privados en 2015. Hoy, diez años después, cincuenta y ocho mil. Solamente mil puestos de trabajo más en Jujuy, en un gobierno absolutamente decadente, en un gobierno que está acabado, en un gobierno en decadencia, en un gobierno que no supo resolver de otra forma, igual que el resto del país, la situación del empleo, de los jóvenes, de los desocupados y del empleo informal”.

“En Jujuy, los jóvenes tienen pocas opciones: una es irse de la provincia, porque es una de las provincias con mayor índice de desempleo, y otra es ir arrastrándose, de rodillas, a la oficina de un político a que lo meta dentro de un contrato, en el Estado miserable, vendiendo su futuro, sus horas de vida. ¿A cambio de qué? De sometimiento político. Esa es la vida del joven jujeño. El sesenta y siete por ciento de los jóvenes jujeños viven en la informalidad. Nosotros venimos a atacar eso”, indicó el legislador. "Nosotros venimos a atacar eso”, indicó el legislador.“Vamos a empezar a resolver todos los problemas que ustedes no saben resolver y todos los problemas que el Gobierno jujeño tampoco supo resolver. Porque con la misma bandera política, hace diez años, les mintieron a los jujeños de que ellos llegaban a construir empleo, y pasaron diez años y estamos en el mismo lugar”, agregó. Para finalizar su discurso, Atauche remarcó que “la Argentina supo ser un faro de libertad. Lo dijo el presidente, que es la cabeza de este movimiento. Hoy, los argentinos estamos mirando esa visión de una Argentina grande y productiva, de una Argentina que sea digna de ser vivida. Esa es la visión del presidente de la Nación. Eso es lo que quieren los argentinos y es una de las cosas que viene a traer esta ley: prosperidad, progreso y producción. Y el kirchnerismo no nos van a detener”.

