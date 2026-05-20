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20 de mayo de 2026 - 21:27
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La madrina de la nena muerta en Santiago del Estero apuntó contra la madre y el padrastro

Una nena de 10 años fue hallada muerta en Santiago del Estero y la autopsia determinó que murió por un traumatismo en la cabeza.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Lamadrina de la nena muerta en Santiago del Estero apuntó contra la madre y elpadrastro

La madrina de la nena muerta en Santiago del Estero apuntó contra la madre y el padrastro

Una nena de 10 años fue hallada muerta en su vivienda familiar en Santiago del Estero y el caso conmociona a la comunidad de Chañar Pozo de Abajo. La autopsia determinó que la víctima murió por un traumatismo en la cabeza y, por el hecho, su padrastro fue detenido e imputado por homicidio calificado.

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La madrina de la víctima apuntó contra la madre y el padrastro

En medio de la investigación, la madrina de la niña realizó un duro descargo en redes sociales y acusó tanto al padrastro como a la madre de la víctima. La mujer señaló al hombre como responsable del crimen y calificó a la madre como “encubridora”.

En su publicación, expresó: “Florencia Ovejero asesinada a golpes el 17 de mayo de 2026 por su padrastro y por quien debía cuidarla, su madre. ¡Ambos culpables!”. Además, pidió que intervenga la Justicia: “Que la Justicia de Termas y de Santiago del Estero actúe como corresponde una vez en su vida...”. En uno de los comentarios, volvió a referirse a la pareja con una frase contundente: “Ambos asesinos”.

La madrina de la nena muerta en Santiago del Estero apuntó contra la madre y el padrastro
La madrina de la nena muerta en Santiago del Estero apuntó contra la madre y el padrastro

La madrina de la nena muerta en Santiago del Estero apuntó contra la madre y el padrastro

Cómo comenzó la investigación

El hecho ocurrió el sábado por la noche, cuando la madre de la nena y su pareja llamaron al 911 al advertir que la menor no respondía. Cuando llegó el personal sanitario, constató que la niña ya había fallecido. Luego, efectivos de Criminalística realizaron las pericias correspondientes y trasladaron el cuerpo a la morgue judicial.

En un primer momento, la causa se investigó como una posible muerte por abandono de persona. Sin embargo, la autopsia modificó el rumbo del expediente al determinar que la muerte se produjo por un traumatismo en la cabeza.

El padrastro quedó detenido

El padrastro de la víctima, identificado como René Orlando Bulacio, de 47 años, fue detenido e imputado por homicidio calificado por el vínculo. Al declarar sobre el estado previo de salud de la niña, el hombre sostuvo que la menor tenía dolor de garganta y tos persistente desde hacía días, y que por motivos económicos no la habían llevado a un centro de salud.

También afirmó que solo le daban alimentos líquidos porque tenía dificultades para ingerir sólidos, y mencionó que cuando era más chica había tenido neumonía.

Qué reveló la autopsia

Si bien al principio se evaluó la posibilidad de una muerte natural o vinculada a la falta de asistencia médica, la Justicia ordenó nuevas medidas. Según trascendió, la niña estaba “muy flaquita” y presentaba “varios hematomas”, lo que reforzó la sospecha de maltrato.

El padrastro había explicado que esos golpes se debían a accidentes domésticos. Dijo que la nena se había lastimado jugando con su hermana y que días antes había sufrido una caída en bicicleta. Sin embargo, los resultados preliminares de la autopsia indicaron que la causa de muerte fue un “traumatismo en la cabeza, producido por un golpe compatible con la mano”.

La hipótesis de la Justicia

Una de las hipótesis que investigan es que el ataque se habría producido porque el hombre no reconocía a la nena como su hija. Un dato que refuerza esa línea es que la víctima llevaba el apellido materno y no el paterno.

Por el momento, las autoridades decidieron no detener a la madre de la niña, ya que permanece a cargo de otros hijos menores en una vivienda ubicada a varios kilómetros de la ruta. Bulacio continuará detenido mientras avanzan los peritajes y se analizan los antecedentes familiares para esclarecer el contexto en el que ocurrió la muerte de la menor.

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