Santiago del Estero: abogada quiere remover la estatua de San La Muerte

Una abogada quiere remover una estatua de San La Muerte en Santiago del Estero

Polémica en Santiago del Estero ya que en el departamento La Banda y a la vera de la Ruta 1 , existe una figura de San La Muerte que posee varios metros de altura y ojos iluminados. Una abogada de esa provincia quiere destruirla y el debate crece.

Romina Martínez Hunko busca avanzar judicialmente para lograr su remoción, y dijo que “ afecta derechos colectivos” . En diálogo con Radio LV11, la letrada sostuvo que “aquí no estamos hablando de una figura de uno o dos metros dentro de una casa. Estamos hablando de una estructura de 13 metros que toda la comunidad va a ver”, expresó.

Marcó que no busca limitar la libertad de culto , pero consideró que el propietario del predio “hace un uso abusivo de su derecho. Usted puede rezarle al dios que quiera, pero no puede hacer parte a toda la comunidad de eso” .

Romina Martínez Hunko Romina Martínez Hunko

Martínez Hunko también vinculó determinadas creencias populares con causas penales y delitos graves. “Vivimos en un Estado de derecho y las normas están para cumplirse”, y afirmó que su presentación judicial no solo apunta a la cuestión religiosa, sino también a posibles irregularidades administrativas y de seguridad.

“Primero queremos saber si existen planos, autorizaciones y si el Ministerio de Obras Públicas habilitó una construcción de estas dimensiones”, y explicó que la demanda está dirigida contra el propietario del predio y no contra el artesano que realizó la escultura. “El artesano es un trabajador más. Quien dispuso los medios económicos y la propiedad es el dueño”, sostuvo.

La polémica en Santiago del Estero

La escultura fue emplazada sobre un camino rodeado de viviendas modernas y se encuentra exactamente frente a un santuario dedicado al Gauchito Gil, situación que despertó todavía más curiosidad entre los vecinos.

El predio funcionaría como un espacio orientado a rituales de sanación y tendría como principal figura de veneración a San La Muerte. La figura aún permanece rodeada de andamios y los trabajos continúan en desarrollo, pero pese a no estar terminada ya consiguió despertar la curiosidad de todas las personas que circulan por el lugar.

Polémica por una gigantesca imagen de San La Muerte en La Bajada. Figura ilustrativa de San La Muerte en Santiago del Estero

Comenzaron a multiplicarse las versiones y especulaciones vinculadas a la idea de “sanación”, aunque sin demasiadas explicaciones sobre su significado concreto. Esa referencia, sumada a la presencia de San La Muerte, alimentó aún más los comentarios entre vecinos y curiosos.

Esta figura es considerada un santo popular venerado principalmente en el noreste argentino, además de regiones de Paraguay y Brasil, y suele representarse mediante la imagen de un esqueleto asociado a la protección espiritual.