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16 de abril de 2026 - 21:29
País.

Crece la alarma en escuelas de Santiago del Estero por amenazas

Nuevas amenazas en escuelas de Capital, La Banda y Añatuya activaron protocolos preventivos y reforzaron la preocupación en Santiago del Estero.

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Crece la alarma en escuelas de Santiago del Estero por amenazas 

La preocupación crece en Santiago del Estero luego de que en las últimas horas se registraran nuevas amenazas en establecimientos educativos de Capital, La Banda y Añatuya, donde activaron protocolos preventivos y una investigación especial para determinar responsabilidades.

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Uno de los hechos ocurrió este jueves 16 de abril en el Colegio Santiago Apóstol de La Banda, donde fue hallado un mensaje escrito en el baño de varones. Según los reportes locales, la modalidad se repitió en otros establecimientos, lo que encendió la alarma en la comunidad educativa.

En Añatuya también se registraron episodios similares. Medios santiagueños informaron que en una escuela secundaria apareció una amenaza con la frase “mañana tiroteo” y el dibujo de un arma de fuego, mientras que en otro caso se encontró un escrito en un baño que decía “Mañana tiroteo a las 10:45, no vengan”.

Crece la alarma en escuelas de Santiago del Estero por amenazas
Crece la alarma en escuelas de Santiago del Estero por amenazas

Crece la alarma en escuelas de Santiago del Estero por amenazas

A partir de estas situaciones, se dio intervención a la Policía y a la Justicia para intentar establecer responsabilidades y prevenir cualquier riesgo. Estos casos se suman a otros reportados en las últimas horas en al menos cinco establecimientos de Santiago del Estero, La Banda y Añatuya, donde se activaron medidas de prevención tras la aparición de mensajes como “Todos morirán”.

Alerta en Santiago del Estero

La reiteración de textos similares en distintas provincias del país llevó a que se analice si se trata de un reto viral difundido en redes sociales, especialmente en TikTok. Por ahora no hay una confirmación oficial de que detrás de todos los hechos exista una misma maniobra.

El contexto nacional reforzó la preocupación y la necesidad de actuar con rapidez en cada escuela donde aparecieron amenazas. En ese escenario, las autoridades avanzan con entrevistas, controles y medidas de resguardo mientras continúa la investigación.

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