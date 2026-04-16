jueves 16 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de abril de 2026 - 14:11
Jujuy.

La amenaza de tiroteo en la escuela de Libertador podría tener penas de hasta seis años de prisión

El fiscal que lleva adelante la causa por amenaza de tiroteo en la Escuela Técnica Herminio Arrieta de Libertador adelantó que el o los responsables podrían tener penas de hasta seis años de prisión.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Libertador Escuela Técnica Herminio Arrieta
Lee además
la amenaza de tiroteo estaba en un bano, el relato del tenso momento en la escuela de libertador video
Jujuy.

"La amenaza de tiroteo estaba en un baño", el relato del tenso momento en la escuela de Libertador
Cómo será la vuelta a clases en la Escuela Mariano Moreno tras el tiroteo
País.

Cómo será la vuelta a clases en la Escuela "Mariano Moreno" tras el tiroteo

Según explicó el fiscal Ernesto Lían Resúa, la conducta encuadra en el delito de intimidación pública, previsto en el artículo 211 del Código Penal, y contempla penas de entre 2 y 6 años de prisión.

Qué delito se investiga por la amenaza

Tal como indicó el fiscal del MPA, el delito que fue tipificado y que actualmente se investiga está vinculado con las conductas cometidas por una o varias personas, que serían consideradas autoras del hecho.

La pena prevista en el artículo 211 del Código Penal establece una condena de entre 2 y 6 años de prisión. “Si se trata de una persona que tiene 18 años de edad, esta es la pena a la que enfrenta. Si estamos hablando de adolescentes, de menores de esta edad, entran a jugar determinadas atenuantes o salidas alternativas, como lo establece nuestra norma procesal penal, la ley 6.357, que busca resocializar, o sea, darle otro tono al delito”, detalló Resúa.

Sin embargo, teniendo en cuenta la gravedad del episodio, el funcionario agregó que también debe considerarse la posibilidad de que la fiscalía avance en la imposición de una pena contra el responsable. “Esta pena es reducida conforme a la Ley Penal actual para juzgar a los menores de edad, porque con el nuevo Régimen Penal Juvenil que está próximo a aplicarse ahora en el mes de septiembre, tenemos la imposición de pena a quienes hayan cumplido 16 años de edad y hasta los 18 años de edad”.

Embed - Fiscal Ernesto Lían Resúa: posibles penas para los responsables de la amenaza de tiroteo

La causa ya está en investigación

El fiscal indicó que la denuncia fue realizada por personal del establecimiento y que, a partir de ese momento, se activó la intervención judicial para establecer quiénes fueron los responsables.

“Para evitar que se produzcan estas conductas que han sido expuestas dentro de una escuela, desde el Ministerio de la Acusación estamos trabajando en un hecho que ha sido denunciado por el personal del establecimiento el día de ayer, en horas de la tarde-noche”.

También remarcó que el caso debe ser abordado con seriedad, no solo por la investigación penal en curso, sino también por el contexto en el que ocurrió.

El uso de redes y la necesidad de prevención

Resúa advirtió que este tipo de situaciones obliga a reflexionar sobre el rol de las familias, del Estado y del uso de las redes sociales por parte de los adolescentes.

“Esto nos tiene que llevar a la reflexión. Nosotros desde nuestra función como parte del Ministerio de Justicia y Acusación investigamos delitos pero no estamos ajenos que esto es una cuestión que va mucho más allá de la investigación de un delito”.

El relato sobre la amenaza de tiroteo en la escuela de Libertador

Embed - MIGUEL TOCONÁS - REGENTE DE LA ETEH: amenaza de tiroteo

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

"La amenaza de tiroteo estaba en un baño", el relato del tenso momento en la escuela de Libertador

Cómo será la vuelta a clases en la Escuela "Mariano Moreno" tras el tiroteo

Tiroteo en una escuela de Santa Fe: investigan vínculos con la red digital global "True Crime" y hubo una segunda detención

Estambul: hay un agresor muerto y varios heridos tras un tiroteo frente al consulado israelí

Cuándo se paga el bono por el Día del Trabajador en Jujuy: fecha confirmada y quiénes lo cobran

Lo que se lee ahora
Bajó notablemente en consumo de carne en el último mes. video
Jujuy.

El consumo de carne cayó 50%: el puchero lidera las ventas en carnicerías

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Bajó notablemente en consumo de carne en el último mes. video
Jujuy.

El consumo de carne cayó 50%: el puchero lidera las ventas en carnicerías

Escuela Técnica Herminio Arrieta de Libertador video
Policiales.

Activaron protocolos en una escuela de Jujuy por amenaza de tiroteo

Contaminación química en el hospital Arturo Zabala de Perico.
Policiales.

Perico: un incidente causó contaminación química en el hospital Arturo Zabala

Hasta el momento, el único caso registrado en la provincia es de Libertador sin embargo el protocolo se activó en todas las escuelas de Jujuy
Jujuy.

"El protocolo se activó en todas las escuelas de Jujuy por amenazas de tiroteos"

Amenazas en escuelas
País.

Ola de amenazas en escuelas de todo el país

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel