FNE 2026: el colegio La Salle presentó a sus candidatas

Candidatas La Salle

La elección de representantes del Colegio Secundario N° 62 San Juan Bautista de La Salle se realizará este viernes 5 de junio, a partir de las 19 en el colegio, en el marco de las actividades estudiantiles rumbo a la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.

Durante la jornada, la comunidad educativa acompañará a las candidatas a representante y a los candidatos a paje, en una nueva noche de participación estudiantil que forma parte del calendario previo a la FNE.

Las candidatas del Colegio La Salle Según la lista difundida por la institución, las candidatas a representante son:

Alma Altamirano Tevez

Caterine Sofía Cristal Mendoza Cabrera

Valentina Rosa Longarela

Emilce Lucía Guzmán

Luciana Yaquelina Fernanda Bruno

Jazmín Inocencia del Rosario Peñalva

Suay Uma Depardo

Mayra Caterina Limache Lozano

Ana Victoria del Pilar Vilte

Candela Zoe Valdiviezo

Guadalupe Morena Naomi Velázquez

Ariana Martina Quispe Zuarez

Bárbara Alina Serapio Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Una nueva elección rumbo a la FNE 2026 Esta elección se suma al cronograma de actividades que las instituciones educativas comenzaron a difundir de cara a la FNE 2026. Durante junio, varios colegios realizarán sus respectivas elecciones para definir a sus representantes estudiantiles. De acuerdo al cronograma confirmado hasta el momento, las elecciones previstas son: 5 de junio: Colegio Olga Aredez

5 de junio: Colegio Nacional 1

5 de junio: Colegio La Salle

12 de junio: Colegio Santa Teresita

12 de junio: Colegio Secundario 38 Embed - Candidatas del colegio La Salle para la FNE 2026

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