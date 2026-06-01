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1 de junio de 2026 - 18:44
Fiesta.

FNE 2026: el colegio La Salle presentó a sus candidatas

La elección del Colegio Secundario N° 62 San Juan Bautista de La Salle será este viernes 5 de junio, desde las 19, en la institución.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Candidatas La Salle

Candidatas La Salle

La elección de representantes del Colegio Secundario N° 62 San Juan Bautista de La Salle se realizará este viernes 5 de junio, a partir de las 19 en el colegio, en el marco de las actividades estudiantiles rumbo a la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.

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Durante la jornada, la comunidad educativa acompañará a las candidatas a representante y a los candidatos a paje, en una nueva noche de participación estudiantil que forma parte del calendario previo a la FNE.

Las candidatas del Colegio La Salle

Según la lista difundida por la institución, las candidatas a representante son:

  • Alma Altamirano Tevez
  • Caterine Sofía Cristal Mendoza Cabrera
  • Valentina Rosa Longarela
  • Emilce Lucía Guzmán
  • Luciana Yaquelina Fernanda Bruno
  • Jazmín Inocencia del Rosario Peñalva
  • Suay Uma Depardo
  • Mayra Caterina Limache Lozano
  • Ana Victoria del Pilar Vilte
  • Candela Zoe Valdiviezo
  • Guadalupe Morena Naomi Velázquez
  • Ariana Martina Quispe Zuarez
  • Bárbara Alina Serapio
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Una nueva elección rumbo a la FNE 2026

Esta elección se suma al cronograma de actividades que las instituciones educativas comenzaron a difundir de cara a la FNE 2026. Durante junio, varios colegios realizarán sus respectivas elecciones para definir a sus representantes estudiantiles.

De acuerdo al cronograma confirmado hasta el momento, las elecciones previstas son:

  • 5 de junio: Colegio Olga Aredez
  • 5 de junio: Colegio Nacional 1
  • 5 de junio: Colegio La Salle
  • 12 de junio: Colegio Santa Teresita
  • 12 de junio: Colegio Secundario 38
Embed - Candidatas del colegio La Salle para la FNE 2026

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