FNE 2026: el colegio La Salle presentó a sus candidatas

La elección de representantes del Colegio Secundario N° 62 San Juan Bautista de La Salle se realizará este viernes 5 de junio, a partir de las 19 en el colegio, en el marco de las actividades estudiantiles rumbo a la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.
Durante la jornada, la comunidad educativa acompañará a las candidatas a representante y a los candidatos a paje, en una nueva noche de participación estudiantil que forma parte del calendario previo a la FNE.
Las candidatas del Colegio La Salle
Según la lista difundida por la institución, las candidatas a representante son:
- Alma Altamirano Tevez
- Caterine Sofía Cristal Mendoza Cabrera
- Valentina Rosa Longarela
- Emilce Lucía Guzmán
- Luciana Yaquelina Fernanda Bruno
- Jazmín Inocencia del Rosario Peñalva
- Suay Uma Depardo
- Mayra Caterina Limache Lozano
- Ana Victoria del Pilar Vilte
- Candela Zoe Valdiviezo
- Guadalupe Morena Naomi Velázquez
- Ariana Martina Quispe Zuarez
- Bárbara Alina Serapio
Una nueva elección rumbo a la FNE 2026
Esta elección se suma al cronograma de actividades que las instituciones educativas comenzaron a difundir de cara a la FNE 2026. Durante junio, varios colegios realizarán sus respectivas elecciones para definir a sus representantes estudiantiles.
De acuerdo al cronograma confirmado hasta el momento, las elecciones previstas son:
- 5 de junio: Colegio Olga Aredez
- 5 de junio: Colegio Nacional 1
- 5 de junio: Colegio La Salle
- 12 de junio: Colegio Santa Teresita
- 12 de junio: Colegio Secundario 38
Embed - Candidatas del colegio La Salle para la FNE 2026
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