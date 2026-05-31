FNE 2026: Catalina Arias representará al FASTA San Alberto Magno

Elección del Colegio FASTA San Alberto Magno (Foto: Unión Estudiantil)

La comunidad educativa del colegio FASTA San Alberto Magno vivió una jornada cargada de emociones durante la elección de su nueva representante para la FNE 2026. El evento tuvo lugar en el Estadio Olímpico de la ciudad de Palpalá.

La elegida fue Catalina Arias, quien representará a los "Búfalos" durante todo el año en la Elección Departamental y con la carroza en Ciudad Cultural.

Además, fueron coronadas Antonella Franco, 1era princesa; Lucía Cazón, 2da princesa; Constanza Tintilay, 1era dama de honor; y Olivia Caballero, 2da dama de honor.

Cabe destacar que es la primera elección de representantes para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 en la ciudad de Palpalá.

Catalina Arias - FASTA Elección del Colegio FASTA San Alberto Magno (Foto: Unión Estudiantil) Elegidas del FASTA San Alberto Magno Reina: Catalina Arias

1era princesa: Antonella Franco

2da princesa: Lucía Cazón

1era dama de honor: Constanza Tintilay

2da dama de honor: Olivia Caballero

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