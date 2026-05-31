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31 de mayo de 2026 - 10:59
Jujuy.

FNE 2026: Catalina Arias representará al FASTA San Alberto Magno

El colegio FASTA San Alberto Magno eligió a Catalina Arias para la FNE 2026. Todos los detalles.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Elección del Colegio FASTA San Alberto Magno (Foto: Unión Estudiantil)

Elección del Colegio FASTA San Alberto Magno (Foto: Unión Estudiantil)

La comunidad educativa del colegio FASTA San Alberto Magno vivió una jornada cargada de emociones durante la elección de su nueva representante para la FNE 2026. El evento tuvo lugar en el Estadio Olímpico de la ciudad de Palpalá.

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La elegida fue Catalina Arias, quien representará a los "Búfalos" durante todo el año en la Elección Departamental y con la carroza en Ciudad Cultural.

Además, fueron coronadas Antonella Franco, 1era princesa; Lucía Cazón, 2da princesa; Constanza Tintilay, 1era dama de honor; y Olivia Caballero, 2da dama de honor.

Catalina Arias - FASTA
Elección del Colegio FASTA San Alberto Magno (Foto: Unión Estudiantil)

Elección del Colegio FASTA San Alberto Magno (Foto: Unión Estudiantil)

Elegidas del FASTA San Alberto Magno

  • Reina: Catalina Arias
  • 1era princesa: Antonella Franco
  • 2da princesa: Lucía Cazón
  • 1era dama de honor: Constanza Tintilay
  • 2da dama de honor: Olivia Caballero

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