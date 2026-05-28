jueves 28 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de mayo de 2026 - 11:04
Jujuy.

FNE 2026: Canal 4 transmitirá en vivo la elección del Colegio Los Lapachos

La gala estudiantil será este viernes desde las 21 en Akropolis y podrá seguirse como beneficio exclusivo para clientes de Canal 4

+ Seguir en
Agustina Medina
Por  Agustina Medina
FNE 2026: Canal 4 transmitirá en vivo la elección del Colegio Los Lapachos

FNE 2026: Canal 4 transmitirá en vivo la elección del Colegio Los Lapachos

La Fiesta Nacional de los Estudiantes, FNE 2026 ya comienza a sentirse en Jujuy y este viernes será el turno del Colegio Los Lapachos, que realizará su elección de representante estudiantil en una noche que promete convocar a estudiantes, familias y promociones completas.

Lee además
FNE 2026: Florencia Vargas es la Representante del Colegio EMDEI
Jujuy.

FNE 2026: Florencia Vargas es la Representante del Colegio EMDEI
Candidatas Olga Aredez.
Fiesta.

FNE 2026: el Olga Aredez presentó a sus 37 candidatas

Desde las 21 horas, en Akropolis, se desarrollará la elección de la nueva representante del establecimiento educativo. Además, Canal 4 realizará la transmisión en vivo del evento como beneficio exclusivo para sus clientes.

La institución ya confirmó el listado de las 15 estudiantes que participarán de la gala estudiantil junto a sus respectivos pajes, en una de las actividades más esperadas del calendario escolar rumbo a la FNE.

  • Luna Pereyra Mallagray
  • Rosario Sánchez Bárcena
  • María Alfonsina Haquim
  • Inés Marcalain
  • Sol Checa
  • Camila Ciancia
  • María Sofía Siufi
  • Josefina Masacessi
  • Victoria Anze Salazar
  • Emilia Gänsslen Suse
  • Sofía Cabana
  • Sofía Quintar
  • Juana Arriaga
  • Martina Berrueta
  • Lucrecia Palavecino

Durante la noche también se realizará la despedida de Luciana Anze Salazar, representante saliente del colegio, quien entregará los atributos a la nueva elegida.

Una nueva elección estudiantil en Jujuy

Las elecciones colegiales ya forman parte de la agenda principal de la provincia y reúnen a cientos de estudiantes en distintos puntos de Jujuy. Cada institución organiza sus propias actividades en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, una celebración histórica para la juventud jujeña.

Con desfiles, presentaciones y acompañamiento de las promociones, las elecciones estudiantiles marcan el inicio de una de las etapas más esperadas del año para los alumnos del nivel secundario.

Canal 4 y la cobertura especial de la FNE

Canal 4 acompaña una vez más las actividades estudiantiles con transmisiones especiales de distintas elecciones colegiales. En esta oportunidad, los clientes podrán seguir en vivo la gala del Colegio Los Lapachos y conocer quién será la nueva representante rumbo a la FNE 2026.

La cobertura incluirá imágenes de las candidatas, el desfile principal y la coronación final de la nueva representante estudiantil.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2026: Florencia Vargas es la Representante del Colegio EMDEI

FNE 2026: el Olga Aredez presentó a sus 37 candidatas

FNE 2026: estas son las candidatas de la EET N°1 de Palpalá

FNE 2026: estudian sumar puntaje docente a profesores asesores de carrozas

Abril Carrizo Trangoni es la Representante 2026 del Provincial de Comercio N°1

Lo que se lee ahora
tra vez un auto circulaba en contramano por ruta 66
Jujuy.

Otra vez un auto circulaba en contramano por ruta 66: es el segundo en una semana

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Accidente en Ruta 66. video
Jujuy.

Ruta 66: atropelló a un motociclista, lo mató y se fugó

tra vez un auto circulaba en contramano por ruta 66
Jujuy.

Otra vez un auto circulaba en contramano por ruta 66: es el segundo en una semana

Activaron la búsqueda de una adolescente desaparecida en Jujuy
Urgente.

Activaron la búsqueda de una adolescente desaparecida en Jujuy

River Plate vs Blooming de Bolivia
Deportes.

River Plate le ganó a Blooming y clasificó a los octavos de la Copa Sudamericana

Precios en Jujuy: el frío hizo subir frutas y verduras delicadas   (Foto ilustrativa) video
Jujuy.

Frutas y verduras más caras en Jujuy: qué productos subieron por el frío

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel