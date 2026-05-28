FNE 2026: Canal 4 transmitirá en vivo la elección del Colegio Los Lapachos

La Fiesta Nacional de los Estudiantes, FNE 2026 ya comienza a sentirse en Jujuy y este viernes será el turno del Colegio Los Lapachos, que realizará su elección de representante estudiantil en una noche que promete convocar a estudiantes, familias y promociones completas.

Desde las 21 horas, en Akropolis, se desarrollará la elección de la nueva representante del establecimiento educativo. Además, Canal 4 realizará la transmisión en vivo del evento como beneficio exclusivo para sus clientes.

La institución ya confirmó el listado de las 15 estudiantes que participarán de la gala estudiantil junto a sus respectivos pajes, en una de las actividades más esperadas del calendario escolar rumbo a la FNE.

Las alumnas que buscarán convertirse en la nueva representante estudiantil son:

Luna Pereyra Mallagray

Rosario Sánchez Bárcena

María Alfonsina Haquim

Inés Marcalain

Sol Checa

Camila Ciancia

María Sofía Siufi

Josefina Masacessi

Victoria Anze Salazar

Emilia Gänsslen Suse

Sofía Cabana

Sofía Quintar

Juana Arriaga

Martina Berrueta

Lucrecia Palavecino

Durante la noche también se realizará la despedida de Luciana Anze Salazar, representante saliente del colegio, quien entregará los atributos a la nueva elegida.

Una nueva elección estudiantil en Jujuy

Las elecciones colegiales ya forman parte de la agenda principal de la provincia y reúnen a cientos de estudiantes en distintos puntos de Jujuy. Cada institución organiza sus propias actividades en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, una celebración histórica para la juventud jujeña.

Con desfiles, presentaciones y acompañamiento de las promociones, las elecciones estudiantiles marcan el inicio de una de las etapas más esperadas del año para los alumnos del nivel secundario.

Canal 4 y la cobertura especial de la FNE

Canal 4 acompaña una vez más las actividades estudiantiles con transmisiones especiales de distintas elecciones colegiales. En esta oportunidad, los clientes podrán seguir en vivo la gala del Colegio Los Lapachos y conocer quién será la nueva representante rumbo a la FNE 2026.

La cobertura incluirá imágenes de las candidatas, el desfile principal y la coronación final de la nueva representante estudiantil.