Abril Carrizo Trangoni es la Representante 2026 del Provincial de Comercio N°1

Abril Carrizo Trangoni fue elegida Representante de la Escuela Provincial de Comercio N°1 y se suma a los nombres de la FNE 2026. La institución llevó a cabo un mágico evento en la noche del viernes 22 de mayo.

FNE 2026: elección a Representante del Provincial de Comercio N°1 Pasada la medianoche, los estudiantes del Provincial de Comercio N°1 de San Salvador de Jujuy, conocieron el nombre de las jóvenes que formarán parte de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026. Tras las pasarelas de las candidatas y los bailes de la promo y los pajes, finalmente se conocieron los nombres elegidos:

Representante 2026: Abril Carrizo Trangoni

Primera Princesa: Clara Guerrero Ramos

Segunda Princesa: Bianca Rivadeneira

Primera Dama de Honor: Morena Rojas Fernández

Segunda Dama de Honor: Julieta López Yáñez Mientras que Thiago Mamaní fue elegido como el Chico 10, acompañado por Mateo Fernández y Mateo Arjona.

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El momento de la proclamación de la Representante 2026 Abril Carrizo Trangoni - Reina del Provi 1 El baile de las candidatas baile candidatas Provi 1 El baile de la promo 2026 Baile de la promo 2026

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