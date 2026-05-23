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23 de mayo de 2026 - 02:04
FNE 2026.

Abril Carrizo Trangoni es la Representante 2026 del Provincial de Comercio N°1

Por la FNE 2026, la Escuela Provincial de Comercio N°1 coronó a Abril Carrizo Trangoni como su flamante Representante.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Abril Carrizo Trangoni Provincial 1 Representante

Abril Carrizo Trangoni fue elegida Representante de la Escuela Provincial de Comercio N°1 y se suma a los nombres de la FNE 2026. La institución llevó a cabo un mágico evento en la noche del viernes 22 de mayo.

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FNE 2026: elección a Representante del Provincial de Comercio N°1

Pasada la medianoche, los estudiantes del Provincial de Comercio N°1 de San Salvador de Jujuy, conocieron el nombre de las jóvenes que formarán parte de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026. Tras las pasarelas de las candidatas y los bailes de la promo y los pajes, finalmente se conocieron los nombres elegidos:

  • Representante 2026: Abril Carrizo Trangoni
  • Primera Princesa: Clara Guerrero Ramos
  • Segunda Princesa: Bianca Rivadeneira
  • Primera Dama de Honor: Morena Rojas Fernández
  • Segunda Dama de Honor: Julieta López Yáñez

Mientras que Thiago Mamaní fue elegido como el Chico 10, acompañado por Mateo Fernández y Mateo Arjona.

image

El momento de la proclamación de la Representante 2026

Abril Carrizo Trangoni - Reina del Provi 1

El baile de las candidatas

baile candidatas Provi 1

El baile de la promo 2026

Baile de la promo 2026

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