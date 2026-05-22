Viajó a Jujuy, conoció a un niño guía y 12 años después pudieron reencontrase

Buscó durante años a un niño que conoció en Jujuy y las redes hicieron el resto

Buscó durante años a un niño que conoció en Jujuy y las redes hicieron el resto

Viajó a Jujuy, conoció a un niño guía y 10 años después logró reencontrarlo

Viajó a Jujuy, conoció a un niño guía y 10 años después logró reencontrarlo

La historia de Marcelo inicia como la de tantos turistas que llegan a Jujuy c on el fin de recorrer su geografía y conocer cada uno de los paisajes inolvidables que tiene. Lo que no sabía Marcelo en ese momento, era que en tierra jujeña, conocería a un niño que lo cambiaría todo: "un niño gia". Marcelo, un hombre de Buenos Aires, vivió en Jujuy una historia simple pero inolvidable: en 2014, durante un viaje por el norte argentino, conoció a un niño que hacía de guía en la zona de la Quebrada de Humahuaca o cerca de Tilcara. Compartió con él algunas horas, una charla breve, algunas fotos y una frase que, con el paso del tiempo, nunca pudo olvidar.

Jujuy. "Soy analfabeta y con esto hice estudiar a mis hijos": la historia de una vendedora que emocionó a Carlín

Vida. La dura historia de Emanuel Noir, el cantante de Ke Personajes

Según contó en sus redes sociales, en aquel momento le preguntó al niño, entre broma y seriedad, si se animaba a ir con ellos a Buenos Aires. La respuesta quedó grabada para siempre en su memoria: “Sí... pero voy a preguntarle a mi mamá y nos venimos” .

Viajó a Jujuy, conoció a un niño guía y 10 años después logró reencontrarlo (2)

Pasaron más de 10 años desde aquel encuentro, pero Marcelo nunca dejó de preguntarse qué habría sido de la vida de ese chico. No recordaba su nombre, solo tenía una imagen, la memoria de su sonrisa y la certeza de que aquel momento había dejado una huella.

Por eso, en los últimos días decidió hacer algo concreto: publicó en Instagram la foto que tenía junto al niño y pidió ayuda a la gente de Jujuy para encontrarlo.

“Si sos de Jujuy, ayudame a encontrarlo” “Si sos de Jujuy, ayudame a encontrarlo”

“Si sos de Jujuy, ayudame a encontrarlo”, escribió en su publicación, donde explicó que el joven hoy debía tener alrededor de 19 o 20 años y que quizás alguien de Humahuaca, Tilcara o zonas cercanas podía reconocerlo.

Viajó a Jujuy, conoció a un niño guía y 10 años después logró reencontrarlo (1)

Las redes hicieron el puente

La publicación comenzó a circular y muchas personas compartieron el pedido. Lo que parecía una búsqueda difícil, casi imposible, empezó a tomar forma gracias a la solidaridad de los usuarios.

Finalmente, Marcelo logró reencontrarse con aquel niño guía que había conocido en su viaje por Jujuy. La emoción quedó reflejada en un nuevo posteo, donde agradeció a quienes ayudaron a compartir la historia y permitieron que el reencuentro fuera posible.

En su mensaje, contó que a veces los vínculos breves también pueden quedar guardados para siempre. “Hoy ese niño ya creció, tiene su historia, su familia y su camino recorrido”, expresó, emocionado por haber podido saber de él después de tantos años.

“Hoy ese niño ya creció, tiene su historia, su familia y su camino recorrido” “Hoy ese niño ya creció, tiene su historia, su familia y su camino recorrido”

Viajó a Jujuy, conoció a un niño guía y 10 años después logró reencontrarlo (3)

Una historia de memoria y ternura

La historia conmovió porque no nació de una búsqueda urgente ni de una deuda pendiente, sino de un recuerdo luminoso. Marcelo no buscaba recuperar algo perdido, sino reencontrarse con una persona que, sin saberlo, había quedado marcada en una etapa especial de su vida.

En tiempos donde las redes muchas veces amplifican conflictos, esta vez fueron el puente para unir dos momentos separados por más de una década: aquella tarde en la Quebrada y el presente de un reencuentro cargado de emoción.