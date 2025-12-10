miércoles 10 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de diciembre de 2025 - 17:51
Solidaridad.

Objetivo cumplido: un lector de TodoJujuy.com le donó a Efraín la bici que necesitaba para ir a la escuela

La Asociación Padrinos Rurales lanzó la campaña solidaria para un niño que camina horas para educarse y tras la publicación de nuestro medio se cumplió el objetivo.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Solidaridad jujeña: llegó la donación para Efraín.

Solidaridad jujeña: llegó la donación para Efraín.

Lee además
Ayuda al Hogar San Roque.
Solidaridad.

Hogar San Roque sin alimento para sus perros: piden ayuda urgente
Se le incendió su casa en Abra Pampa y perdió todo: necesita la ayuda de todos
Tragedia.

Se le incendió su casa en Abra Pampa y perdió todo: necesita la ayuda de la comunidad

Para ayudarlo, la Asociación Padrinos Rurales inició una campaña solidaria en Jujuy con el objetivo de conseguirle una bicicleta rodado 26 o 29 que llegó a las pocas horas gracias a un lector que vio la publicación de TodoJujuy.com.

Asociación Padrinos Rurales.
Asociación Padrinos Rurales.

Asociación Padrinos Rurales.

Juan Vilca, integrante de la organización, explicó a TodoJujuy.com que “tenemos un egresado de la escuela Monte Carmelo de Yala que estudiará en Huacalera. Él vive en el campo e hizo un pedido especial para que le consigamos una bici. Son unas 3 horas de bajada y otras 3 de subida”.

Asociación Padrinos Rurales.
Asociación Padrinos Rurales.

Asociación Padrinos Rurales.

Una red de solidaridad que acompaña a escuelas rurales

La Asociación Padrinos Rurales realiza desde hace años un amplio trabajo con instituciones educativas de zonas alejadas. “Nosotros dejamos donaciones dos veces al año, colaboramos con 9 escuelas. Llevamos calzado, ropa de abrigo, útiles escolares y mercadería”, explicó Vilca.

La organización acompaña a escuelas rurales de los departamentos Dr. Manuel Belgrano, Tilcara, Tumbaya y Santa Bárbara, donde asisten niños que muchas veces enfrentan condiciones de extrema dificultad para sostener su escolaridad.

Actualmente son 18 voluntarios quienes sostienen este trabajo solidario que beneficia tanto a estudiantes como a sus familias. “Se necesitan alimentos no perecederos u otras comidas. Se reciben donaciones para los chicos y también para los padres”, agregó.

Asociación Padrinos Rurales.
Asociación Padrinos Rurales.

Asociación Padrinos Rurales.

Cómo colaborar

Quienes deseen contribuir con la misión de Padrinos Rurales pueden comunicarse al siguiente número de contacto: 3886867702

Se reciben:

-Calzado

-Ropa de abrigo

-Útiles escolares

-Alimentos no perecederos

-Donaciones en buen estado para niños y padres

La campaña busca asegurar que Efraín pueda continuar sus estudios sin tener que recorrer largas distancias a pie y, al mismo tiempo, fortalecer el acompañamiento a decenas de familias rurales de la provincia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Hogar San Roque sin alimento para sus perros: piden ayuda urgente

Se le incendió su casa en Abra Pampa y perdió todo: necesita la ayuda de la comunidad

Niños de la Puna que no se rinden, un largo camino para llegar a la escuela y el sueño de tener una bici

Un alumno de 13 años apuñaló en el pecho a una compañera dentro del aula

Un policía salvó la vida de una beba de 1 año que no podía respirar

Lo que se lee ahora
Rige alerta amarilla por tormentas para Jujuy: cuándo y a qué hora llegan las lluvias
Pronóstico.

Rige alerta amarilla por tormentas para Jujuy: cuándo y a qué hora llegan las lluvias

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Gimnasia de Jujuy 2025
Mercado.

Gimnasia de Jujuy pierde a otro delantero: quién no seguirá en la temporada 2026

María Corina Machado no asistirá a la entrega del Nobel de la Paz: los motivos
Mundo.

María Corina Machado no asistirá a la entrega del Nobel de la Paz: los motivos

Qué se sabe de la nueva gripe H3N2: qué es y cuáles son los síntomas
Salud.

Qué se sabe de la nueva gripe H3N2: qué es y cuáles son los síntomas

Voucher educativo diciembre 2025.
Educación.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Voucher Educativo en diciembre 2025?

Foto ilustrativa.
Legislatura.

Modificaron la Ley de Deudores Alimentarios en Jujuy: qué restricciones aplicarán a los morosos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel