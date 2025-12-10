Objetivo cumplido: un lector de TodoJujuy.com le donó a Efraín la bici que necesitaba para ir a la escuela

Efraín acaba de terminar la primaria en la escuela rural de Monte Carmelo, Yala, y se prepara para comenzar la secundaria en Huacalera. Sin embargo, había un obstáculo que pone en riesgo su continuidad escolar: vive en el campo y para llegar a clases debe caminar 3 horas de bajada y otras 3 de subida .

Para ayudarlo, la Asociación Padrinos Rurales inició una campaña solidaria en Jujuy con el objetivo de conseguirle una bicicleta rodado 26 o 29 que llegó a las pocas horas gracias a un lector que vio la publicación de TodoJujuy.com.

Juan Vilca, integrante de la organización, explicó a TodoJujuy.com que “tenemos un egresado de la escuela Monte Carmelo de Yala que estudiará en Huacalera. Él vive en el campo e hizo un pedido especial para que le consigamos una bici. Son unas 3 horas de bajada y otras 3 de subida”.

Una red de solidaridad que acompaña a escuelas rurales

La Asociación Padrinos Rurales realiza desde hace años un amplio trabajo con instituciones educativas de zonas alejadas. “Nosotros dejamos donaciones dos veces al año, colaboramos con 9 escuelas. Llevamos calzado, ropa de abrigo, útiles escolares y mercadería”, explicó Vilca.

La organización acompaña a escuelas rurales de los departamentos Dr. Manuel Belgrano, Tilcara, Tumbaya y Santa Bárbara, donde asisten niños que muchas veces enfrentan condiciones de extrema dificultad para sostener su escolaridad.

Actualmente son 18 voluntarios quienes sostienen este trabajo solidario que beneficia tanto a estudiantes como a sus familias. “Se necesitan alimentos no perecederos u otras comidas. Se reciben donaciones para los chicos y también para los padres”, agregó.

Cómo colaborar

Quienes deseen contribuir con la misión de Padrinos Rurales pueden comunicarse al siguiente número de contacto: 3886867702

Se reciben:

-Calzado

-Ropa de abrigo

-Útiles escolares

-Alimentos no perecederos

-Donaciones en buen estado para niños y padres

La campaña busca asegurar que Efraín pueda continuar sus estudios sin tener que recorrer largas distancias a pie y, al mismo tiempo, fortalecer el acompañamiento a decenas de familias rurales de la provincia.